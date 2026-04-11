東張西望｜痴男網購愛情法器求改運 先中彩票再抱佳人 慘失18萬積蓄

一名男子因購買保險時對女經紀一見鍾情，被拒絕後竟然誤信網上「愛情法器」能助脫單兼中彩票！豈料墮入連環騙局，短短數月內被騙走15至18萬元，令他辛苦儲蓄20幾年的積蓄只剩下3萬元，真正做到人財兩失。事件再次提醒市民，騙徒往往利用受害者的感情需要和貪念心理，設下精心佈局的陷阱。