東張西望｜痴男網購愛情法器求改運 先中彩票再抱佳人 慘失18萬積蓄
K先生購買保險遇心儀對象 「師傅」稱愛情法器可脫單
K先生（化名）去年中因購買保險認識一名女經紀，對方售價只是千多元的保險產品。他坦言被對方的關心朋友態度和內涵深深吸引，但當他鼓起勇氣表白後卻遭到拒絕，令他為此傷心大哭3次。失戀的痛苦驅使他開始在網上尋找各種「脫單秘方」，最終在社交平台上遇到聲稱擁有「愛情法器」的神棍師傅。該名自稱法事師傅的騙徒向K先生表示，可以透過「愛情法器」幫他改運，不但能解決姻緣問題，更能帶來橫財運。師傅要求K先生提供自己和心儀對象的姓名，並拍攝影片聲稱已為他祈福。更離奇的是，師傅告訴他必須「先有急財然後姻緣才會到」，並安排另一名「善信」代為購買外國彩票。
聲稱中獎近80萬港元 要求轉帳9,000元給善信
不久後，師傅興奮地通知K先生「中獎」了，聲稱彩票中了近80萬港元！然而想要取得這筆巨額獎金，卻需要經過漫長的手續。師傅首先要求K先生轉帳9,000元給購買彩票的「善信」，聲稱是因為「用了該善信的福份」。儘管K先生曾經懷疑對方聲稱在寺廟，收款卻是用拳館的泰國銀行帳戶，但在巨額獎金的誘惑下仍然照足吩咐轉帳。為了令K先生更加深信不疑，師傅特意速遞一些所謂的「法器」和平安符給他，增加整個騙局的真實感。然而K先生很快發現這些法器完全沒有效果，「貼錢買難受」。其後師傅又藉口銀行處理大額金額出現問題，轉介一名聲稱是泰國銀行經理的人士代為溝通，該名「經理」在WhatsApp用中文與他溝通，要求支付所謂的「解凍金」。
愛情法器零效果斷聯5個月 20年積蓄剩3萬元
K先生在師傅的連環欺騙下，總共損失15至18萬元，令他辛苦儲蓄20幾年的積蓄只剩下3萬元。更令他心痛的是，所謂的「愛情法器」完全沒有效果，他與心儀的保險經紀已經斷聯超過5個月，真正做到人財兩失。K先生坦言回看損失的金錢和心儀對象，現在錢對自己更重要，「始終是辛苦錢，不甘心被騙走」。他已經報警求助，但警方告知這類案件多數追不回損失。
網民熱議騙案 批評事主貪心兼迷信
事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人批評K先生「又蠢又貪心又鹹濕」，亦有網民指出「利申迷信神棍，寫曬人名落降頭嗰類法事已經好唔正當，你做得呢啲野一定會有孽報要受返」。有網民提醒「交友app 10個有9個都係sales同騙徒，剩低嗰1個就係佢」，亦有人調侃「賣保險果陣當然關心你啦！真係嗒你糖咩」。事件再次提醒市民要提高警覺，切勿因一時貪念或感情需要而墮入騙徒精心設計的陷阱。