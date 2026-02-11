日本女偶像雪地脫衣「僅穿泳裝表演」遭網批虐待 官方急發聲明道歉
愛成來來雪地脫衣震驚全場
2月8日在北海道札幌市大通公園舉行的札幌雪祭上，Planck Stars作為表演嘉賓登台演出。愛成來來原本穿著帶有白色絨毛的演出服裝，但表演進行沒多久，她竟然在台上脫下外衣，露出裡面的學校泳衣和運動短褲，在大雪紛飛的舞台上繼續表演。這個突如其來的「驚喜造型」完全沒有事先通知主辦單位，現場觀眾和網民都被這一幕嚇到。官方更將相關表演照片和片段上傳到社群平台X，迅速在網路上引發熱烈討論。
網民狠批虐待vs粉絲大讚勇氣
這場雪地泳裝表演在網上掀起兩極化反應，大部分網民都對愛成來來的安全表示擔憂。有網友留言「看起來跟在寒冬裡游泳一樣冷」、「這樣沒關係嗎？」、「看起來很冷」，更有人詳細分析凍傷風險：「大概都會凍傷吧。耳朵跟鼻子很重要啊，之前在外面工作了8個小時，耳朵跟鼻子真的很慘。所以一定要好好做好防寒措施。不然一旦出什麼狀況，處理起來會很麻煩的。」部分網民更是直接痛批「這就是虐待」、「在這種極寒的天氣還這樣搞，事務所是腦袋有問題嗎！」
少數粉絲力撐偶像表現
儘管批評聲浪不斷，仍有少部分粉絲對愛成來來的表現表達讚賞和支持。有粉絲留言「太厲害了！好感動！」、「很強！！」、「她非常漂亮」，更有人大讚她的毅力和勇氣：「真的很有毅力啊，不愧是她」、「很有勇氣的行動呢」。這些支持聲音雖然相對較少，但也顯示出部分粉絲對偶像無條件支持的態度，認為這是一種藝術表現和個人選擇。
Planck Stars官方緊急道歉
面對網上鋪天蓋地的批評聲音，Planck Stars營運團隊在2月9日緊急發布正式聲明道歉。聲明中強調這個「驚喜造型」並未事先通知主辦單位，並澄清愛成來來的行為是她本人自行判斷，「並非本公司運營方強迫、指示或演出安排」。官方承認作為營運單位未能在事前防止可能被視為不適當的行為，已深刻反省並嚴肅看待自身的管理責任。為防止類似事件再次發生，公司已加強活動演出前的事前通知義務，並強烈要求表演服裝必須具備保暖性。
官方呼籲停止網絡霸凌
在道歉聲明的最後部分，Planck Stars營運團隊特別呼籲網民理性討論，「針對社群媒體上出現的各種意見，我們懇請大家避免對相關人士、活動主辦單位及成員個人進行過度的誹謗與中傷」。官方承諾今後將更加徹底落實法規遵循意識，並以自覺的社會責任感持續進行各項活動，希望能夠平息這次風波帶來的負面影響。