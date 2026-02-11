日本女偶像雪地脫衣「僅穿泳裝表演」遭網批虐待　官方急發聲明道歉

日本地下偶像組合Planck Stars成員愛成來來，在札幌雪祭表演時突然脫下外衣，僅穿學校泳衣在大雪中演出，這一幕震驚全場觀眾，更在網上掀起軒然大波。這場「冰天雪地泳裝秀」究竟是藝術表現還是危險行為？網民意見兩極分化，有人痛批是虐待，也有粉絲大讚有勇氣，事件最終迫使官方緊急發聲明道歉。