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愛美麗狂想曲｜朱智賢雪藏一年獲放生 戰鬥look登場 一度轉做「行山KOL」寸嘴與網民舌戰

東方新地

無綫劇集《愛美麗狂想曲》熱播中，有份演出的朱智賢去年4月時斷正同人夫黎振燁山頂食蛋糕後，被冠上小三之名，雖有正印謝東閔陪出記招挽形象，但仍被無綫即時放入雪櫃，去年一度傳出復出《東張西望》，最後卻未有成事，隨住《愛美麗狂想曲》播出，早前舉行大型宣傳活動，被雪藏一年的朱智賢終獲解封，蒲頭見傳媒，而朱智賢回覆時表示會依從公司決定。

文：東方新地 ｜ 圖：朱智賢IG及YouTube截圖、《愛美麗狂想曲》截圖

現年34歲朱智賢有份演出的《愛美麗狂想曲》於無綫翡翠台播出，在劇中飾演女強人的朱智賢獲放生出席記招。朱智賢在劇中飾演一名女強人，有不少性感打扮，她在第8集一場低胸戰衣現身夜場，與曹永廉「邂逅」，一刀不剪，戲份完全未有被刪剪。

《愛美麗狂想曲》朱智賢為表妹復仇，在夜場「邂逅」曹永廉，低胸戰衣現身夜場。
《愛美麗狂想曲》朱智賢為表妹復仇，在夜場「邂逅」曹永廉，低胸戰衣現身夜場。
《愛美麗狂想曲》朱智賢和曹永廉有感情戲。
《愛美麗狂想曲》朱智賢和曹永廉有感情戲。

《愛美麗狂想曲》朱智賢初吻獻曹永廉

朱智賢和曹永廉在《愛美麗狂想曲》有感情戲，曹永廉在劇中艷福無邊，周旋於朱智賢和蝦頭楊詩敏之間。朱智賢更自爆把螢幕初吻獻了給曹永廉，除了親熱戲，更有不少激烈動作戲，便是打拳，朱智賢指自己未曾接觸該運動，拍攝前一直怕打傷對手曹永廉，拍之前相當緊張，幸得曹永廉鼓勵指可以放心打佢，才可順利完成。

朱智賢和曹永廉在《愛美麗狂想曲》中有不少激烈動作場口，包括呢場打拳戲份。
朱智賢和曹永廉在《愛美麗狂想曲》中有不少激烈動作場口，包括呢場打拳戲份。《愛美麗狂想曲》截圖
朱智賢僅以以bra top上陣。
朱智賢僅以以bra top上陣。《愛美麗狂想曲》截圖
據知朱智賢《愛美麗狂想曲》獲放生，是得到高層們一致決定。
據知朱智賢《愛美麗狂想曲》獲放生，是得到高層們一致決定。《愛美麗狂想曲》截圖

黎振燁演渣男翻生無望

而黎振燁就冇咁彩，在劇中，黎振燁飾演是一名渣男，與女友已到談婚論嫁地步，但主動埋陳瀅身，當被女友發現後飛甩，黎振燁立即向陳瀅表白，由於角色穿插陳瀅、蕭正楠之間，故未能刪走，雖然戲份未有被刪剪，但卻未如朱智賢同等待遇，未能為新劇宣傳。

朱智賢自偷食人夫斷正後，一直潛水，近日突然密密更新社交網試水溫，不過IG留言功能卻轉為不公開。
朱智賢自偷食人夫斷正後，潛水多月，突然密密更新社交網試水溫，不過IG留言功能卻轉為不公開。

朱智賢偷食人夫獲男友謝東閔盲撐

朱智賢近年備受力捧，拍劇戲份漸重，為了事業一直唔認同謝東閔的戀情，不過去年4月卻被爆背住男友謝東閔，因拍劇集《食腦喪B》戲假情真而搭上人夫黎振燁，雖然事後獲男友原諒兼喊住陪開記招，不過朱智賢形象已插水，全面停工立即放入雪櫃，被雪藏多月後，曾傳復出主持《東張西望》，不過卻只聞樓梯響，一直未有確實日子。

朱智賢不但更新IG，近日更在YouTube開設頻道，化身山系KOL，第一條片是行青山。
朱智賢不但更新IG，去年更在YouTube開設頻道，化身行山KOL，為自己保人氣兼洗底，第一條片是行青山。

朱智賢化身山系KOL自救

朱智賢潛水多時，去年重返社交網，密密出po，晒愛犬晒郊遊等健康生活，更在YouTube開設頻道上載行山郊遊片，其中一條片是以香港三尖之一 青山海拔581米 行山如人生 關關難過 關關過」做主題，以行山比喻人生，不過網民似乎唔多buy，更留言重提她做小三的負面新聞，又問「係咪教我哋上山食蛋糕？」、「不如改叫偷食記」，有網民問：「點解要做人小三呀？明明自己都有男朋友」，朱智賢終於忍唔住回覆：「點解要留言呀？明明自己乜都唔知」，死性不改，繼續寸嘴，網民繼續挑機，不過朱智賢沒有再回覆。

網民問點解要做小三，朱智賢即時被辣著，寸嘴回覆網民，不過其後卻刪去留言。
網民問點解要做小三，朱智賢即時被辣著，寸嘴回覆網民，不過其後卻刪去留言。
朱智賢在片中以行山比喻人生。
朱智賢在片中以行山比喻人生。
朱智賢叫大家放眼在前面，然後一步一步行，便會到達遠處的目標，似在勉勵人，其實在說自己。
朱智賢叫大家放眼在前面，然後一步一步行，便會到達遠處的目標，似在勉勵人，其實在說自己。
朱智賢刻意收起性感、素顏，又鼓勵大家「關關難過關關過」，在發放正能量，可惜網民唔多buy，至今頻道只有三百多人訂閱。
朱智賢刻意收起性感、素顏，又鼓勵大家「關關難過關關過」，在發放正能量，可惜網民唔多buy，至今頻道最初只有三百多人訂閱，直至近日已過二千人訂閱。

朱智賢開頻道訂閲人數不足四百

朱智賢被網民留言問點解做小三，寸嘴回覆後卻刪除了留言，不過網民繼續咬住唔放，質問朱智賢為何刪除留言，又將朱智賢的寸嘴留言再留一次，讓其他未見到的網民都睇到。朱智賢呢次試水溫，似乎唔多成功，劇集《踩過界II》已播出，在其中一個單元演出，無刪減她的戲份照樣播出。除了已出街的《愛美麗狂想曲》後，朱智賢還有《食腦喪B》未出街。

朱智賢過去郊遊，最愛以bra top等性感打扮，以騷身材，近來變身山系KOL卻刻意收起性感，吸睛度大減﹗
朱智賢過去郊遊，最愛以bra top等性感打扮，以騷身材，近來變身山系KOL卻刻意收起性感，吸睛度大減﹗
朱智賢在片中幾乎全程自拍，不過呢啲背景大wide shot相信是男友謝東閔揸機。
朱智賢在片中幾乎全程自拍，不過呢啲背景大wide shot相信是男友謝東閔揸機。
謝東閔對朱智賢偷食一事不但原諒，更陪她行山拍片。
謝東閔對朱智賢偷食一事不但原諒，更陪她行山拍片。
雖然謝東閔未有在朱智賢片中出鏡，不過同期出po晒同地方郊遊，繼續做其背後的男人。
雖然謝東閔未有在朱智賢片中出鏡，不過同期出po晒同地方郊遊，繼續做其背後的男人。
朱智賢被爆偷食人夫黎振燁後，男友謝東閔陪開記招，偷食者朱智賢未喊，謝東閔已喊住話撐女友，而朱智賢在記招上完全沒有向黎太一句道歉，被指欠缺誠意。
朱智賢被爆偷食人夫黎振燁後，男友謝東閔陪開記招，偷食者朱智賢未喊，謝東閔已喊住話撐女友，而朱智賢在記招上完全沒有向黎太一句道歉，被指欠缺誠意。

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