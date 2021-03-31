愛美麗狂想曲｜朱智賢雪藏一年獲放生 戰鬥look登場 一度轉做「行山KOL」寸嘴與網民舌戰
文：東方新地 ｜ 圖：朱智賢IG及YouTube截圖、《愛美麗狂想曲》截圖
現年34歲朱智賢有份演出的《愛美麗狂想曲》於無綫翡翠台播出，在劇中飾演女強人的朱智賢獲放生出席記招。朱智賢在劇中飾演一名女強人，有不少性感打扮，她在第8集一場低胸戰衣現身夜場，與曹永廉「邂逅」，一刀不剪，戲份完全未有被刪剪。
《愛美麗狂想曲》朱智賢初吻獻曹永廉
朱智賢和曹永廉在《愛美麗狂想曲》有感情戲，曹永廉在劇中艷福無邊，周旋於朱智賢和蝦頭楊詩敏之間。朱智賢更自爆把螢幕初吻獻了給曹永廉，除了親熱戲，更有不少激烈動作戲，便是打拳，朱智賢指自己未曾接觸該運動，拍攝前一直怕打傷對手曹永廉，拍之前相當緊張，幸得曹永廉鼓勵指可以放心打佢，才可順利完成。
黎振燁演渣男翻生無望
而黎振燁就冇咁彩，在劇中，黎振燁飾演是一名渣男，與女友已到談婚論嫁地步，但主動埋陳瀅身，當被女友發現後飛甩，黎振燁立即向陳瀅表白，由於角色穿插陳瀅、蕭正楠之間，故未能刪走，雖然戲份未有被刪剪，但卻未如朱智賢同等待遇，未能為新劇宣傳。
朱智賢偷食人夫獲男友謝東閔盲撐
朱智賢近年備受力捧，拍劇戲份漸重，為了事業一直唔認同謝東閔的戀情，不過去年4月卻被爆背住男友謝東閔，因拍劇集《食腦喪B》戲假情真而搭上人夫黎振燁，雖然事後獲男友原諒兼喊住陪開記招，不過朱智賢形象已插水，全面停工立即放入雪櫃，被雪藏多月後，曾傳復出主持《東張西望》，不過卻只聞樓梯響，一直未有確實日子。
朱智賢化身山系KOL自救
朱智賢潛水多時，去年重返社交網，密密出po，晒愛犬晒郊遊等健康生活，更在YouTube開設頻道上載行山郊遊片，其中一條片是以香港三尖之一 青山海拔581米 行山如人生 關關難過 關關過」做主題，以行山比喻人生，不過網民似乎唔多buy，更留言重提她做小三的負面新聞，又問「係咪教我哋上山食蛋糕？」、「不如改叫偷食記」，有網民問：「點解要做人小三呀？明明自己都有男朋友」，朱智賢終於忍唔住回覆：「點解要留言呀？明明自己乜都唔知」，死性不改，繼續寸嘴，網民繼續挑機，不過朱智賢沒有再回覆。
朱智賢開頻道訂閲人數不足四百
朱智賢被網民留言問點解做小三，寸嘴回覆後卻刪除了留言，不過網民繼續咬住唔放，質問朱智賢為何刪除留言，又將朱智賢的寸嘴留言再留一次，讓其他未見到的網民都睇到。朱智賢呢次試水溫，似乎唔多成功，劇集《踩過界II》已播出，在其中一個單元演出，無刪減她的戲份照樣播出。除了已出街的《愛美麗狂想曲》後，朱智賢還有《食腦喪B》未出街。