愛美麗狂想曲｜朱智賢雪藏一年獲放生 戰鬥look登場 一度轉做「行山KOL」寸嘴與網民舌戰

無綫劇集《愛美麗狂想曲》熱播中，有份演出的朱智賢去年4月時斷正同人夫黎振燁山頂食蛋糕後，被冠上小三之名，雖有正印謝東閔陪出記招挽形象，但仍被無綫即時放入雪櫃，去年一度傳出復出《東張西望》，最後卻未有成事，隨住《愛美麗狂想曲》播出，早前舉行大型宣傳活動，被雪藏一年的朱智賢終獲解封，蒲頭見傳媒，而朱智賢回覆時表示會依從公司決定。

文：東方新地 ｜ 圖：朱智賢IG及YouTube截圖、《愛美麗狂想曲》截圖