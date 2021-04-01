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愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀

東方新地 - 娛聞

《愛美麗狂想曲》中李佳芯(Ali)飾演的王麗美自小對未來充滿憧憬幻想，試過FF過自己是香港小姐冠軍，又FF過自己是未來戰士好打得，Ali在劇中扮乜似乜，不過最後都要做回一個失婚後重返職場的平凡女子。李佳芯其中一個cosplay造型身穿旗袍進行港姐加冕儀式，原來她所穿的旗袍正是90年袁詠儀那一屆的旗袍，將古董著上身的李佳芯，被網民指索過當年的袁詠儀，仲話如果十幾年前李佳芯去選港姐一定贏……

撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖

李佳芯
《愛美麗狂想曲》中的李佳芯飾演對未來充滿幻想的女主角王麗美。
李佳芯
因為老公胡渭康欠債走佬，李佳芯要重投社會，其中一幕電了個爆炸頭。

李佳芯角色活在幻想中

在《愛美麗狂想曲》中李佳芯(Ali)飾演的王麗美自小活在幻想中，即使幻想有多瘋狂，她都終須回到現實，遇上渣男老公胡渭康欠債走佬去北京，李佳芯努力展開人生新一頁……

李佳芯
李佳芯幻想自己成為香港小姐冠軍。
李佳芯
李佳芯表演得極度興奮，高叉旗袍下露出修長美腿。

李佳芯港姐造型超級亮麗

李佳芯在劇中以多個cosplay造型現身，當中香港小姐的經典旗袍造型就最亮麗，李佳芯幻想自己奪得「第20屆香港小姐競選冠軍」，身穿黑色旗袍晚裝向鏡頭大派飛吻，原來該旗袍是31年前，袁詠儀於90年參選香港小姐時的大會指定旗袍。

李佳芯
李佳芯所穿的旗袍原來是90年的港姐大會指定旗袍。
李佳芯
90年的港姐十二強。

與季軍梁小冰同款

穿上高叉旗袍的李佳芯表現出高貴大方的一面，更被指神還原31年前袁詠儀當年接受冠軍加冕的畫面，不過睇真啲，李佳芯身上的旗袍並非袁詠儀那件，旗袍上的繡花其實與當年季軍梁小冰所穿的那件同款，一眾網民更大讚李佳芯比當年奪冠的袁詠儀更具氣質。

李佳芯
90年的港姐冠軍是袁詠儀。
李佳芯
細心一看，其實李佳芯身上的旗袍與當年季軍梁小冰那件是同款。

網民一致讚好李佳芯

愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀

愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀

愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀

愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀

李佳芯變身女特務

除了美貌與智慧並重的港姐，李佳芯仲幻想自己是身手不凡的女特務，一身黑衣緊身衫，一個打十個刀槍不入又識飛天，打到班男人落花流水。

李佳芯
黑色緊身衣下的李佳芯，非常勇猛，班男人都唔係佢對手。
李佳芯
李佳芯天馬行空到穿過玻璃窗飛出街，夠晒誇張。

未來女戰士打大怪獸

話明係FF真係好天馬行空，李佳芯身穿白色露膊裝，化身未來女戰士拯救地球，揸住枝槍打大怪獸，個畫面係好假，不過娛樂性豐富。

李佳芯
李佳芯化身未來女戰士。
李佳芯
李佳芯每個cosplay造型都好特別。
李佳芯
一件白色露膊裙，未來女戰士李佳芯打扮優雅與大怪獸惡鬥。

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