愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀

《愛美麗狂想曲》中李佳芯(Ali)飾演的王麗美自小對未來充滿憧憬幻想，試過FF過自己是香港小姐冠軍，又FF過自己是未來戰士好打得，Ali在劇中扮乜似乜，不過最後都要做回一個失婚後重返職場的平凡女子。李佳芯其中一個cosplay造型身穿旗袍進行港姐加冕儀式，原來她所穿的旗袍正是90年袁詠儀那一屆的旗袍，將古董著上身的李佳芯，被網民指索過當年的袁詠儀，仲話如果十幾年前李佳芯去選港姐一定贏……

撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖