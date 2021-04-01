愛美麗狂想曲│李佳芯cosplay造型天馬行空 翻著90年港姐旗袍 網民指索過袁詠儀
《愛美麗狂想曲》中李佳芯(Ali)飾演的王麗美自小對未來充滿憧憬幻想，試過FF過自己是香港小姐冠軍，又FF過自己是未來戰士好打得，Ali在劇中扮乜似乜，不過最後都要做回一個失婚後重返職場的平凡女子。李佳芯其中一個cosplay造型身穿旗袍進行港姐加冕儀式，原來她所穿的旗袍正是90年袁詠儀那一屆的旗袍，將古董著上身的李佳芯，被網民指索過當年的袁詠儀，仲話如果十幾年前李佳芯去選港姐一定贏……
撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖
李佳芯角色活在幻想中
在《愛美麗狂想曲》中李佳芯(Ali)飾演的王麗美自小活在幻想中，即使幻想有多瘋狂，她都終須回到現實，遇上渣男老公胡渭康欠債走佬去北京，李佳芯努力展開人生新一頁……
李佳芯港姐造型超級亮麗
李佳芯在劇中以多個cosplay造型現身，當中香港小姐的經典旗袍造型就最亮麗，李佳芯幻想自己奪得「第20屆香港小姐競選冠軍」，身穿黑色旗袍晚裝向鏡頭大派飛吻，原來該旗袍是31年前，袁詠儀於90年參選香港小姐時的大會指定旗袍。
與季軍梁小冰同款
穿上高叉旗袍的李佳芯表現出高貴大方的一面，更被指神還原31年前袁詠儀當年接受冠軍加冕的畫面，不過睇真啲，李佳芯身上的旗袍並非袁詠儀那件，旗袍上的繡花其實與當年季軍梁小冰所穿的那件同款，一眾網民更大讚李佳芯比當年奪冠的袁詠儀更具氣質。
李佳芯變身女特務
除了美貌與智慧並重的港姐，李佳芯仲幻想自己是身手不凡的女特務，一身黑衣緊身衫，一個打十個刀槍不入又識飛天，打到班男人落花流水。
未來女戰士打大怪獸
話明係FF真係好天馬行空，李佳芯身穿白色露膊裝，化身未來女戰士拯救地球，揸住枝槍打大怪獸，個畫面係好假，不過娛樂性豐富。