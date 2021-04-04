愛美麗狂想曲│蝦頭床上激戰曹永廉 被指為人保守唔肯脫
曹永廉與蝦頭楊詩敏在《愛美麗狂想曲》中由好友變成炮友，第11集酒後亂性發生關係，唔好睇蝦頭平時大癲大肺，外表好open，拍攝床戲時原來好怕醜，連衫都唔想除，好彩曹永廉經驗老到，帶住蝦頭入戲，事後曹永廉大爆蝦頭鬼死咁保守，真係人不可以貌相！
撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖
蝦頭被指表裡不一
蝦頭與曹永廉在《愛美麗狂想曲》中都是玩家，男的閱女無數，女的食仔無數，不過最後竟走在一起。平時大情大性好似好open的蝦頭，在拍攝多場床戲後，卻被曹永廉大爆其實內裡好密實。
蝦頭床戲無睇頭
蝦頭與曹永廉於劇中名副其實的「臭味相投」，一對玩家撻着成日去開房、分手又復合，情路迂迴。其中一場戲講述蝦頭「禁慾」多時，一心搵曹永廉訴苦，點知二人借醉撩起慾火，拍攝時曹永廉被蝦頭伸手入浴衣狂摷，不過全部都是意識上大膽，真正埋身鏡頭唔太多，曹永廉接受東張西望訪問時說：「同蝦頭合作可以去到好盡，大家專業都知點做，唔擔心畀佢話揩油！」
曹永廉劇透有艷福
曹永廉在劇中飾演的花花公子蘇澤基一角近乎渣男，蝦頭則經常玩弄男伴於股掌之中，不過二人發生關係後雙雙沉船。早前曹永廉更劇透說：「我同朱朱(朱智賢)由鬥氣到拍拖，後嚟因為蝦頭發生咗啲事，我好緊張，朱朱就主動叫我返去照顧佢。」講到周旋兩女之中艷福不淺，曹永廉笑指冬天攬蝦頭多肉會暖一些，朱智賢就四季都差不多。