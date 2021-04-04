愛美麗狂想曲│蝦頭床上激戰曹永廉 被指為人保守唔肯脫

曹永廉與蝦頭楊詩敏在《愛美麗狂想曲》中由好友變成炮友，第11集酒後亂性發生關係，唔好睇蝦頭平時大癲大肺，外表好open，拍攝床戲時原來好怕醜，連衫都唔想除，好彩曹永廉經驗老到，帶住蝦頭入戲，事後曹永廉大爆蝦頭鬼死咁保守，真係人不可以貌相！

撰文：東方新地 圖片：無綫電視截圖