愛．回家｜呂慧儀佗B後性情大變！預告上演「花式喊法」考驗神級演技
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《愛．回家之開心速遞》劇情再掀高潮！在即將播出的單元「我的24個老婆」中，熊若水（呂慧儀飾）佗B後竟性情大變，更衍生多重人格。預告她將上演連串「花式喊法」，情緒極度失控，對呂慧儀的演技絕對是一次終極大考驗！
預告劇情 熊若水佗B後衍生多重人格
根據劇情預告，熊若水自懷孕後，荷爾蒙失調導致性情大變，情緒化得難以侍候，甚至衍生出多重人格，令身邊人疲於奔命。這個名為「我的24個老婆」的單元，正正暗示龔燁（張景淳飾）將要面對一個每日不同性格的老婆，預示劇情將會既混亂又搞笑。
呂慧儀上演「花式喊法」 食雞扒都咆哮式大喊
為了演活這個情緒暴走的角色，呂慧儀將會連番上演「大喊包」戲碼。劇情描述她會因為各種小事而崩潰，例如食個雞扒都會激動到「咆哮式大喊」，追劇時又會輕易觸動淚腺上演「扁嘴喊」及「傷心喊」。這一連串極具層次的「花式喊法」，將全面展示若水懷孕後難以捉摸的情緒狀態，極具挑戰性。
角色情緒大暴走 呂慧儀演技大挑戰
這次的角色設定，對呂慧儀而言無疑是一次演技大爆發的機會。要演繹一個懷孕後情緒失控、甚至有人格分裂傾向的角色，需要精準拿捏各種細膩以至誇張的情感轉變。從「咆哮」到「扁嘴」，呂慧儀如何演繹這些「花式喊法」而不失喜感，同時又能讓觀眾感受到角色的內心掙扎，絕對是此單元的最大看點。
網民期待呂慧儀表現：長腳蟹演技大爆發！
觀眾對這個充滿挑戰性的劇情表示非常期待，並看好呂慧儀的表現。「好期待長腳蟹（呂慧儀花名）嘅演技大爆發！」「食雞扒都可以咆哮式大喊？呢幕必睇！」「龔燁慘了，要湊一個大肚婆加23個老婆！」「呢個角色設定好癲，但好吸引，支持呂慧儀！」「終於唔係淨係放閃，有啲新衝擊好睇好多！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期