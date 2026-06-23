愛．回家｜呂慧儀佗B後性情大變！預告上演「花式喊法」考驗神級演技

《愛．回家之開心速遞》劇情再掀高潮！在即將播出的單元「我的24個老婆」中，熊若水（呂慧儀飾）佗B後竟性情大變，更衍生多重人格。預告她將上演連串「花式喊法」，情緒極度失控，對呂慧儀的演技絕對是一次終極大考驗！