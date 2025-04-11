慶餘年第二季TVB劇情 – 1至36集劇情/演員陣容/最新預告/追劇日曆
慶餘年第二季線上看｜超強團隊共同打造
《慶餘年2》改編自大神作家貓膩的暢銷小說，由編劇王倦與導演孫皓重磅回歸製作。與他們一同合作的還有《甄嬛傳》的造型指導陳同勛、《與鳳行》的美術指導趙寧，以及《玫瑰之戰》的攝影指導林澤君，共同打造全新一季的故事。除了張若昀飾演的範閑、李沁飾演的林婉兒、陳道明飾演的慶帝和辛芷蕾飾演的海棠朵朵等原班人馬回歸外，還有更多實力派新角色加入，讓觀眾們期待不已。
慶餘年第二季線上看｜第一季原班人馬演出
《慶餘年2》主要由第一季的原班人馬張若昀、李沁、陳道明、辛芷蕾、宋奇等演出。頂流男星肖戰原本飾演的「言冰雲」角色改由新生代男星吳幸鍵接替，然而他在新劇《驕陽伴我》中的演技引起了討論，觀眾們對他能否成功詮釋外型俊美又狡詐的言冰雲心存疑慮。而「葉靈兒」則由金晨飾演，期待新加入的演員能為影集帶來全新的化學反應。
慶餘年第二季 線上看｜未播已獲高度關注騰訊達1,200萬預約觀看人數
《慶餘年2》結束拍攝時，主角們紛紛送上祝福。男主角張若昀感性地說：”時隔幾年，我們再度聚在一起，做了一場美夢。即使要分別，期待不久後再見，希望這個夢能延續下去。」女主角李沁也向粉絲表示： 「《慶餘年》有幸再次相遇，靜待再相見的時刻。」如今距離開播日期越來越近，粉絲們自然十分期待。在劇中比男性角色更凶狠暴戾的長公主李小冉，也在社交平台上寫下了”瘋女人，殺青快樂”的結語。 《慶餘年2》未播出就已經引起了超高的討論和關注度，在騰訊上已經突破了近1200萬的預約觀看人數，可謂氣勢非凡。
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慶餘年第二季 劇情 延續第一季範閑林婉兒大婚
《慶餘年》第一季講述了範閑（張若昀飾）這位身世神秘的青年，經歷了家族、江湖和廟堂的考驗，寫下了一段非凡的人生傳奇。 《慶餘年2》延續第一季的故事，範閑（張若昀飾）將面臨前所未有的壓力、複雜的情況和困難。他必須對抗二皇子（劉端端飾）和長公主（李小冉飾）等人的威脅，同時實現母親葉輕眉的理想，成為第二季的重要篇章。忠實觀眾也將迎來範閑和林婉兒（李沁飾）的大婚，然而他們的愛情卻將面臨前所未有的考驗……