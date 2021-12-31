懸崖之上｜獲金雞三大獎項 張藝謀感謝英皇電影 達成「十全十美」的願望
撰文：東方新地｜圖片：英皇電影提供
美好回憶湧上心頭 獎座獻給重要人物
第34屆中國電影金雞獎在昨晚（30號）於廈門隆重舉行，在強手林立、競爭非常激烈的情況下，由張藝謀執導，張譯、于和偉、秦海璐、劉浩存、朱亞文、李乃文、倪大紅領銜主演的《懸崖之上》榮獲評審高度肯定，連奪最佳導演（張藝謀）、最佳男主角（張譯）及最佳攝影（趙小丁）三大重要獎項，首次挑戰諜戰題材的張藝謀導演，在台上特別鳴謝英皇電影：「謝謝英皇公司把這個劇本推薦給我，謝謝編劇全勇先，謝謝攝影趙小丁，美術林木、錄音、剪輯……各種我們台前幕後的工作人員！」
貴為殿堂級國際大導演，張藝謀導演絕對是獲獎無數，他笑言本來沒有記掛自己拿過多少獎，但最近接受訪問時，美好回憶登時湧上心頭:「一回頭、一回首，我拍了四十年電影，得了九個金雞（獎），我們就聊起來說，要不就有個十全十美！所以從那時候開始，說心裡話，這幾天，還是真惦記是不是能有個十全十美呢？！」果然憑《懸崖之上》達成「十全十美」的願望，張導演感激各位評審的厚愛與支持；同時間，對張導演來說，《懸崖之上》還有另一層特別意義，他要將這個獎獻給生命中一個重要人物，張導演感性的說:「《懸崖之上》是我媽媽最後一次在片場看我，十全十美，這個獎是給她的！」
永遠記得那通電話 彷彿走進時光隧道
在《懸崖之上》飾演張憲臣，演出被評為打動人心的張譯，毫無懸念下首奪金雞最佳男主角，張譯獲獎時表現激動，他坦言：「我從來沒有拿過這麼有份量的獎杯，所以非常非常緊張，也非常激動！我是1988年10歲在中央大街附近的電影院看到《紅高梁》（張藝謀導演經典名作），過了30年，我終於在40歲這一年走進了這位導演的銀幕，當時是龐女士（張藝謀導演御用製片人龐麗薇）給我打的電話，我永遠記得那一天！」巧合的是，拍攝《懸崖之上》時，美術指導林木重現了中央大街，令張譯彷彿走進時光隧道，重回最熟悉的老家，他興奮的道：「導演監視器（現場錄播裝置的顯示器）就在我小時候的街，拍戲就像回家一樣！」謙厚的張譯表示，自知在演員專業上仍有不足：「我一定不是最好的，但是我真的好愛這部電影，好愛我的職業，太多幫助過我的人，謝謝！」