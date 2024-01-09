戀上西沙｜炎明熹久違拍劇勁緊張 Ready拍拖但最緊要XX夠好
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TVB音樂短劇《戀上西沙》今日（8日），在西貢進行開鏡拜神儀式，劇中一眾演員包括炎明熹、李爾晨、海俊傑、林子超、張美妮等人均有出席。而樂壇小天后的炎明熹（Gigi）久違再挑戰拍劇，她就直言自己的心情十分緊張，更大爆在新劇中與李爾晨的感情線，仲大方分享自己對於將來戀愛嘅睇法……
戀上西沙｜炎明熹大爆與李爾晨有感情線
炎明熹大爆在《戀上西沙》中，與李爾晨將會有一段曖昧的關係：「有少少浪漫，因為我未試過，所以都有啲緊張」。炎明熹仲透露：「會掂手仔，不過就梗係冇咀嘴，因為每個人嘅戀愛都唔一樣」。炎明熹表示自己心目中的愛情是平淡就是福：「過平淡嘅日子都可以好開心，唔一定要大起大跌或者製造驚喜，感受到對方嘅愛意就夠」。
戀上西沙｜炎明熹想專注學業 Ready拍拖但唔急
今年剛升讀大學的炎明熹，除了被關心能否在平衡忙碌的學業和事業外，大家對於炎明熹18歲後的感情生活亦十分好奇！而炎明熹則自爆在大學冇人追，坦言目前係等待天賜良緣中，同埋目前都想先專注在學業上：「暫時Focus喺學業上，見同學嘅機會唔多，而且分組上都係嗰班同學，同埋呢科都係女仔多」。對於戀愛持隨遇而安的心態，不過就會keeo住期待：「一直等機會天降個命中注定嘅人」。
戀上西沙｜炎明熹擇偶要求好簡單 最緊要呢樣夠好
炎明熹仲透露自己唔係一個主動嘅人，就算遇到心儀嘅對象都唔會主動出擊，不過都擔心會因此錯過機會：「就算有人主動追求，都會觀察對方耐啲，先可以進行一段關係。」，又稱相信時間證明一切，排頭亦會先給家人過目。而講到自己的擇偶要求時，炎明熹則表示唔在意男仔嘅類型，最緊要係性格夠好。歌喉了得嘅炎明熹亦稱唔要求另一半識唱歌，但係就幻想過男仔彈結他唱歌的樣子，不過一切都等上天安排。
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、TVB娛樂新聞台、IG@yiminghay、IG@kyleleeyisun