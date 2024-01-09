戀上西沙｜炎明熹久違拍劇勁緊張 Ready拍拖但最緊要XX夠好

TVB音樂短劇《戀上西沙》今日（8日），在西貢進行開鏡拜神儀式，劇中一眾演員包括炎明熹、李爾晨、海俊傑、林子超、張美妮等人均有出席。而樂壇小天后的炎明熹（Gigi）久違再挑戰拍劇，她就直言自己的心情十分緊張，更大爆在新劇中與李爾晨的感情線，仲大方分享自己對於將來戀愛嘅睇法……