戀愛等高線｜5位女神身分曝光 Edan MV女主角都有參加
跳舞奇才Maya曾出演EdanMV
曾睿彤Maya是香港演藝學院現代舞系畢業生，曾憑跳舞勇奪香港兆基創意書院鵬程創意獎學金，更在2019年獲得學校老師高度評價。她近年活躍於娛樂圈，曾出演過陳奕迅《致明日的舞》、姜濤《作品的說話》、謝安琪《未見過世面的招積》等多位大牌明星的MV。她更曾經擔任MIRROR成員Edan呂爵安《LOVERSE》的女主角，清純可愛的形象令一班粉絲留下深刻印象。在《戀愛等高線》中，Maya被形容為「優雅知性的堅強女性」，單身9個月的她興趣是藝術和體驗生活，抱著「與其將就，她寧願在孤獨裡自由」的態度面對愛情。
KOL凌凌自誇「最Girlfriendable」
人氣急升的KOL凌凌，這位獅子座美女曾接受YouTube頻道《巧鬆啲》訪問，自誇是「香港最Girlfriendable的凌凌」，更透露自己只拍過1.5次拖，初戀長達5年但男友曾出軌兩次。單身6年的她興趣是「挑逗男性、有味笑話」，被節目形容為「美麗、堅強、玩味完美女友的經典模板」。凌凌在訪問中表示喜歡比較安靜、樣子朦朦朧朧的男生，「要你撩他，他不是很喜歡說話，但他對著我才多話」，同時最怕那些很社交的「世界仔」。
低溫笑匠Kitty追求有趣人生
被形容為「愛情路上的初心者」和「能量飽滿的低溫笑匠」的Kitty，單身2年的她興趣是「成為有趣、勇敢、忠於自己、出乎意料的人」。節目介紹她「世界太過沉悶，她只與有趣的人結伴同行」，顯示出她對生活和愛情都有獨特的追求。這位充滿正能量的參賽者，相信會為節目帶來不少歡樂時刻。
表白達人Cleo從不猶豫
Cleo被形容為「表白時從不猶豫，退出時優雅轉身」，單身4個月的她興趣是談戀愛和打卡。節目介紹她「不想錯過你，更不想錯過那個勇敢的自己」，展現出積極主動的愛情態度。這位勇敢的參賽者似乎已經準備好在南美洲的高山上展開她的戀愛攻勢。
表白高手Tracy勇於試錯
最後一位參賽者Tracy被節目介紹為「勇於試錯的表白高手，全方位的母性導航」，單身4個月的她興趣是文化研究和表白。節目形容她「不需要你成為英雄，但你的眼中，最好不要出現另一個人的身影」，展現出對感情專一的要求。這位充滿母性光輝的參賽者，似乎準備在高山峻嶺中發揮她的表白技巧，尋找心目中的理想對象。
史詩級戀愛冒險即將展開
《戀愛等高線》將帶領參賽者遠離俗世繁囂，在接近一個月的徒步旅行中專注於戀愛大業。節目途經被譽為天空之城的馬丘比丘、壯麗奇特的秘魯彩虹山，還有地球上最接近外太空表面的最高點欽博拉索山峰等震撼景點。製作團隊希望在記錄史詩級別靚景的同時，呈現參賽者最真實的情感，「每跨越一條等高線都是情感的累積，愛情不只是甜蜜的剪影，還包含泥濘、疲累與互相扶持」。這個結合愛情與冒險的全新節目概念，勢必為觀眾帶來前所未有的視覺震撼和情感體驗。