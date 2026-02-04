戀愛等高線｜5位女神身分曝光 Edan MV女主角都有參加

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》即將登場，集合對愛情充滿渴望的單身男女，以「山」作為另類媒介觸發戀愛火花。這個史無前例的愛情冒險將在南美洲的秘魯和厄瓜多爾舉行，參賽者需要沿著山脈等高線進行接近一個月的徒步旅行，途經天空之城馬丘比丘、秘魯彩虹山等壯麗景點。節目日前率先公開5位女參賽者的詳細資料，當中包括曾出演MIRROR成員呂爵安MV的跳舞奇才曾睿彤Maya，以及人氣急升的KOL凌凌，她們各自帶著不同的愛情故事和擇偶條件，準備在高山峻嶺中尋找真愛。