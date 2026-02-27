戀愛等高線｜Him成功配對Kitty成最後CP 卻遭網民狠批油膩

ViuTV《戀愛等高線》最後一集播出後，28歲Him與22歲Kitty終於修成正果成功表白，但兩人的感情發展卻引起網民激烈討論。節目中Him不斷的身體接觸和甜言蜜語令其他參加者擔心，更一度影響到容易受環境影響的Kitty對他態度轉冷。最終兩人坦誠相對後重燃愛火，Kitty更主動表白送上自製手繩，Him亦回贈「男朋友兌換券」蝴蝶結，但網民對Him的追求手法卻有截然不同的看法。