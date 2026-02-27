戀愛等高線｜Him成功配對Kitty成最後CP 卻遭網民狠批油膩
Him坦白心聲指責「三姑六婆」
面對其他參加者對自己追求手法的質疑，Him感到非常傷心無奈，直言「始終係我同佢之間嘅事，冇理由對方覺得冇問題，但啲三姑六婆覺得有問題，就變成有問題」。他決定要與Kitty坦白，表示覺得她太容易受別人影響，認為這樣會對以後發展不好，自己亦感到不開心。Kitty則回應指自己沒有特別去聽其他人意見，只是因為大家都將焦點集中在自己身上，所以會在不經意間聽到其他人的看法。兩人開誠布公後關係變得更加親密，但Him卻因為不停開玩笑說會不喜歡Kitty，搞到對方一度落淚。
Kitty主動表白送手繩 Him回贈兌換券
經過一番波折後，Kitty選擇主動向Him表白，因為覺得自己會因為Him而流淚，令她更加肯定對他有好感。她在表白時表示「雖然我記性唔好，但我好清楚記得你在呢嗰旅程中對我嘅幫助；雖然我唔喜歡身體接觸，但我好似對你嘅身體接觸沒有太大抗拒」，更為Him送上自製手繩。原來Him一直都準備表白，在Kitty表白後立即回應，表示自己是非常相信感覺的人，所以相信了第一日的感受選擇與Kitty玩36問。Him透露自己已單身2年，上一段感情談了5年半，在單身期間學會更愛自己但變得不再勇敢，遇見Kitty後希望無論上火山還是冰山都能在她身邊，更送上寫有「男朋友兌換券」的蝴蝶結。
節目公開參加者年齡 Him比Kitty大6歲
《戀愛等高線》最後一集亦公開了所有參加者的真實年齡，當中成功配對的Him為28歲，Kitty則為22歲，兩人相差6年。其他參加者年齡分別為Tracy 22歲、凌凌29歲、Rizzy 31歲、Wade 24歲、Marco 27歲及Cleo 24歲。Him在表白時特別提到雖然Kitty曾說如果兩人在秘魯之前就認識可以有更多相處時間，但他認為假如沒有參加此節目根本不會認識，所以一切都是最好的安排。他表示不希望Kitty在節目中兌換男朋友券，因為不想她因為節目而有錯覺，但亦不希望這裡的事情只留在這裡，所以希望回到香港後Kitty依然沒有變心的話可以隨時兌換。
網民狠批Him追求手法油膩不真誠
雖然Him與Kitty成功表白，但網民對Him的追求手法卻批評聲不斷。有網民直言「阿謙嘅低成本touchy flirt女方法睇到我好唔舒服 極度油膩同唔真誠 比我個感覺係Kitty一步一步跌落個氹到」，亦有人表示「Him真係超級無敵核突」。更有網民質疑他以身體接觸作為愛的語言是否合適，留言「因為love language係身體接觸，所以係溝囡過程會不斷摸人 油膩說話 = word of affirmation???」。節目播出後Kitty在社交平台發文分享感受，表示參加完這個旅程後發現愛情無法描述和分析，學會了沒有一段關係是完美的，真實的愛情充滿愛恨交纏，認為這個大結局對她來說不是答案而是開始。