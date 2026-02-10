戀愛等高線｜顏值擔當Marco超怕醜 參加節目背後原因曝光
Marco怕醜到爆搭巴士唔敢坐Tracy隔籬
摩羯座INFJ性格的Marco被形容為「團體社交裡的啞巴，單獨相處時的情聖」，但首集表現完全顛覆觀眾期望。作為最早到埗的參加者，Marco對同樣早到的Tracy明顯有好感，但搭巴士時竟然選擇坐在男參加者Wade旁邊，完全不敢與Tracy同坐。這個舉動令Tracy當場表示不滿，公開話「嬲豬」，場面相當尷尬。網民紛紛留言「Marco你咁樣點追女仔呀」、「明明有好感但又唔敢表現，真係急死人」。
三人行約會超尷尬 孝良同Marco爭Tracy
節目設有分組約會環節，參加者可以選擇心儀對象前往當地市集。結果Marco和另一位男參加者孝良都不約而同選擇了Tracy，形成三人行的尷尬局面。整個約會過程中，兩位男士都在暗中較勁，但Marco依然保持一貫的內向性格，未能在競爭中突圍而出。有網民笑言「呢個約會真係睇到我都替Marco緊張」、「三人行必有一燈泡，Marco你要主動啲呀」。
Marco參加節目背後原因曝光 網民期待後續發展
在首晚晚餐環節中，Marco坦承參加節目的原因很簡單，除了想體驗戀愛綜藝外，主要是因為與前女友分手，希望能夠重新開始。他的真誠分享獲得其他參加者認同，但網民就對他的表現有不同看法。有人認為「Marco太被動啦，咁樣點會有女仔鍾意」，但也有粉絲力撐「慢熱型男仔其實好有魅力，Tracy應該會慢慢發現佢嘅好」。隨著節目進展，Marco能否克服內向性格，在海拔6,268米的欽博拉索山峰上成功俘虜Tracy芳心，成為觀眾最關注的焦點。
節目規則嚴格禁透露年齡職業 上繳電話專注戀愛
《戀愛等高線》設有三大嚴格規則，首先參加者不得透露自己的年齡及職業，只能在見面時講出名字。其次，所有人必須上繳電話，專注眼前人事物。節目中最觸動人心的一幕，是孝良在上繳電話前致電表哥，拜託對方照顧自己的愛狗，講到激動處更忍不住落淚。第三個規則最為殘酷，節目設有特定表白環節，參加者可向意中人表白，但不論成敗，表白一方必須離開節目。