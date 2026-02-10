戀愛等高線｜顏值擔當Marco超怕醜 參加節目背後原因曝光

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》帶領7位單身男女遠赴南美秘魯和厄瓜多爾，在壯麗山脈中展開史詩級戀愛冒險。首集播出後，顏值擔當Marco的「怕醜男」表現引爆網民熱議，明明對Tracy有好感卻不敢坐埋一齊，搞到女方公開話嬲豬，尷尬場面令人印象深刻。