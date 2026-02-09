戀愛等高線｜Maya身份起底 跳舞實力震撼曾拍過陳奕迅姜濤MV 愛情觀超有性格

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》未開播已經引起全城熱議！當中最受關注的參賽者之一，竟然是曾經出演MIRROR成員Edan呂爵安《LOVERSE》MV的清純女主角曾睿彤Maya。這位跳舞奇才不但憑舞蹈實力勇奪獎學金，更曾與陳奕迅、姜濤等大牌明星合作拍攝MV，演藝經驗豐富到令人刮目相看。單身9個月的她將會在南美洲秘魯和厄瓜多爾展開史無前例的愛情冒險，「與其將就，寧願在孤獨裡自由」的愛情態度更加激起網民無限好奇心！