戀愛等高線｜Maya身份起底 跳舞實力震撼曾拍過陳奕迅姜濤MV 愛情觀超有性格
優雅知性堅強女性 愛情態度超有性格
在《戀愛等高線》中，Maya被節目組形容為「優雅知性的堅強女性」，單身9個月的她興趣是藝術和體驗生活。最令人印象深刻的是她對愛情的獨特態度：「與其將就，她寧願在孤獨裡自由」。這種不妥協的愛情觀念在現今社會相當罕見，亦令觀眾對她在節目中的表現充滿期待。Maya將會與其他參賽者一起沿著南美洲山脈等高線進行接近一個月的徒步旅行，途經天空之城馬丘比丘、秘魯彩虹山等壯麗景點，在如此浪漫的環境下尋找真愛。
Maya跳舞實力震撼 獲獎學金老師激讚
曾睿彤Maya絕對不是普通的靚女參賽者，她是香港演藝學院現代舞系畢業生，舞蹈造詣深厚到令人驚嘆。早在2019年讀書時期，Maya已經憑著出色的跳舞表現勇奪香港兆基創意書院鵬程創意獎學金，當年學校老師對她的評價更是讚不絕口。老師形容Maya「在表演中的出色表現及舞蹈上的編排，成功地以日神和酒神的對照和整合表現出作為在一所藝術學校就讀的學生，應追求的創作精神」，可見她的舞蹈天賦早已獲得專業認可。
Edan MV女主角身份曝光 網民瘋狂起底
2023年除夕夜，當Edan呂爵安首播新歌《LOVERSE》MV時，不少網民都被MV中清純可愛的女主角深深吸引。有眼利的網民立即展開起底行動，發現這位笑容甜美的女主角正是經常出現於各大MV的新起之秀曾睿彤Maya。當時拍攝《LOVERSE》MV時，Edan更因為喉嚨痛擔心會傳染給Maya，可見兩人在多個鏡頭中都要近距離合作。這次MV演出令Maya在娛樂圈的知名度大增，為她日後參與《戀愛等高線》奠定了良好基礎。
大牌明星MV常客 陳奕迅姜濤都搵佢
Maya的演藝履歷絕對令人眼前一亮，她近年活躍於娛樂圈，曾經出演過多位頂級明星的MV作品。除了Edan的《LOVERSE》外，她更曾經出演過陳奕迅《致明日的舞》、姜濤《作品的說話》、謝安琪《未見過世面的招積》的MV。她亦曾經出演過微電影《如果世界波有光》，以及多部ViuTV劇集包括《那年盛夏我們綻放如花》、《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》等，演出經驗相當豐富。
網民熱議Maya參賽 期待愛情火花爆發
自從Maya參與《戀愛等高線》的消息曝光後，網民反應相當熱烈。不少人都認為以Maya的外貌和才華，在節目中必定會成為眾男參賽者的追求目標。有網民留言表示「Maya咁靚咁有才華，肯定好多人追」、「期待睇佢喺節目入面會點樣談戀愛」、「佢嘅愛情觀好有性格，唔知會遇到咩類型嘅男仔」。亦有粉絲擔心Maya會否因為要求太高而錯過良緣，但更多人都期待這位跳舞奇才能夠在南美洲的浪漫旅程中找到真正的愛情。