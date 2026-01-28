戀愛等高線｜雪山表白畫面震撼！香港電視罕見「電影感靚景」 Mike導激動眼泛淚光
Mike導演回歸執導戀綜獲網民狂讚期待
Mike導演今次回歸ViuTV執導《戀愛等高線》，以鏡頭紀錄愛情萌芽及滋長的最真實過程。節目安排11位單身男女在高海拔地區進行30日徒步征途，完全脫離手機訊號及一切外界紛擾，讓參加者用最赤裸最坦誠的真面目朝夕相對。導演表示希望透過這種極端環境，讓參加者展現最真實的一面，從而找到真正的愛情。網民對Mike導演出品紛紛留言「必屬佳作」，期待這個全新戀愛實境節目模式。
雪山表白場面震撼Mike導演激動眼泛淚光
預告片中最震撼的片段，是有參加者在雪山上進行表白，場面感人至深。Mike導演在旁觀看時激動得眼泛淚光，更在鏡頭前直言「令你眼泛淚光的原因是因為是真的，是真的」。導演透露當初設計雪山表白環節時，認為成功機會只有「50、50」，沒想到真的有人這麼快表白，進度比預期良好。這個真實的愛情時刻，連經驗豐富的導演都被深深感動，足見節目的真實度超乎想像。
參加者深情告白對話曝光網民心碎
預告片中可聽到參加者深情的告白對話，包括「你會否想跟我一起回香港」、「我很想感謝你一直以來毫無保留地對我表達你的愛意」等感人說話。亦有參加者坦誠表達內心掙扎「就算我們繼續發展，其實我會不夠喜歡你」，以及「其實你是一個很不錯的人，是真的，但是⋯⋯對不起」等令人心碎的拒絕說話。這些真實的情感表達，展現了愛情路上的甜蜜與痛苦，讓觀眾感受到最真摯的人性。
網民起底南美取景地點海拔高達6,025米
有網民翻看Mike導於社交平台上載的照片，發現行山路線疑似位於攀登高海拔名峰Artesonraju（海拔6,025米）的基地營一帶，該地以擁有南美最迷人的高山湖泊聞名，被視為登山及攝影愛好者的朝聖熱點。相片中所見景觀皆屬秘魯中北部安第斯山脈Huaraz地區的經典視角，同屬著名的Santa Cruz Trek路線，風景遼闊震撼。預告中情侶表白的絕景地點還包括秘魯彩虹山（Vinicunca），這座近年來在全球社交媒體上爆紅的奇景，以其鮮豔的紅、黃、綠、綠松石色條紋吸引了無數冒險者。
挑戰體能極限海拔5,200米窒息感爆表
然而，這絕非一場輕鬆的散步景點，登山旅客一般從凌晨三點就開始起步，探險者先要擠進小巴，在山路中顛簸三小時。登頂的路徑終點海拔高達5,200公尺，這是一個足以讓含氧量減半的高度，甚至比聖母峰基地營還要高。對於大多數習慣生活在海平面的旅客來說，每踏出一步都像是在泥沼中負重前行，有種喘不過氣的窒息感。參加者要在如此極端環境下尋找真愛，體能與心理都面臨前所未有的挑戰。
網民熱議戀綜新模式期待真實愛情故事
《戀愛等高線》的全新模式引起網民熱烈討論，不少人對這種「脫離手機訊號」的戀愛實境節目表示期待。有網民留言「終於有真正考驗感情的節目」、「30日朝夕相對真係會睇到真面目」、「Mike導演出品必屬佳作」。亦有人好奇「究竟日對夜對一個月，感情是可以去到多深厚」，期待節目播出後能看到真實的愛情故事發展。節目將於2月9日在ViuTV首播，屆時觀眾將可見證這11位單身男女的真愛尋覓之旅。