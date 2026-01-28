戀愛等高線｜雪山表白畫面震撼！香港電視罕見「電影感靚景」 Mike導激動眼泛淚光

ViuTV全新戀綜《戀愛等高線》昨日（27日）公開最新預告片，震撼畫面曝光！11位單身男女將在海拔6,000米高山進行30日徒步征途，完全脱離手機訊號尋找真愛。預告片中驚現雪山表白場面，連Mike導演都激動眼泛淚光直呼「是真的」！參加者更有人激動落淚，真實情感表達令人心碎，節目將於2月9日首播。

Mike導演回歸執導戀綜獲網民狂讚期待

Mike導演今次回歸ViuTV執導《戀愛等高線》，以鏡頭紀錄愛情萌芽及滋長的最真實過程。節目安排11位單身男女在高海拔地區進行30日徒步征途，完全脫離手機訊號及一切外界紛擾，讓參加者用最赤裸最坦誠的真面目朝夕相對。導演表示希望透過這種極端環境，讓參加者展現最真實的一面，從而找到真正的愛情。網民對Mike導演出品紛紛留言「必屬佳作」，期待這個全新戀愛實境節目模式。

雪山表白場面震撼Mike導演激動眼泛淚光

預告片中最震撼的片段，是有參加者在雪山上進行表白，場面感人至深。Mike導演在旁觀看時激動得眼泛淚光，更在鏡頭前直言「令你眼泛淚光的原因是因為是真的，是真的」。導演透露當初設計雪山表白環節時，認為成功機會只有「50、50」，沒想到真的有人這麼快表白，進度比預期良好。這個真實的愛情時刻，連經驗豐富的導演都被深深感動，足見節目的真實度超乎想像。

參加者深情告白對話曝光網民心碎

預告片中可聽到參加者深情的告白對話，包括「你會否想跟我一起回香港」、「我很想感謝你一直以來毫無保留地對我表達你的愛意」等感人說話。亦有參加者坦誠表達內心掙扎「就算我們繼續發展，其實我會不夠喜歡你」，以及「其實你是一個很不錯的人，是真的，但是⋯⋯對不起」等令人心碎的拒絕說話。這些真實的情感表達，展現了愛情路上的甜蜜與痛苦，讓觀眾感受到最真摯的人性。

網民起底南美取景地點海拔高達6,025米

有網民翻看Mike導於社交平台上載的照片，發現行山路線疑似位於攀登高海拔名峰Artesonraju（海拔6,025米）的基地營一帶，該地以擁有南美最迷人的高山湖泊聞名，被視為登山及攝影愛好者的朝聖熱點。相片中所見景觀皆屬秘魯中北部安第斯山脈Huaraz地區的經典視角，同屬著名的Santa Cruz Trek路線，風景遼闊震撼。預告中情侶表白的絕景地點還包括秘魯彩虹山（Vinicunca），這座近年來在全球社交媒體上爆紅的奇景，以其鮮豔的紅、黃、綠、綠松石色條紋吸引了無數冒險者。

挑戰體能極限海拔5,200米窒息感爆表

然而，這絕非一場輕鬆的散步景點，登山旅客一般從凌晨三點就開始起步，探險者先要擠進小巴，在山路中顛簸三小時。登頂的路徑終點海拔高達5,200公尺，這是一個足以讓含氧量減半的高度，甚至比聖母峰基地營還要高。對於大多數習慣生活在海平面的旅客來說，每踏出一步都像是在泥沼中負重前行，有種喘不過氣的窒息感。參加者要在如此極端環境下尋找真愛，體能與心理都面臨前所未有的挑戰。

網民熱議戀綜新模式期待真實愛情故事

《戀愛等高線》的全新模式引起網民熱烈討論，不少人對這種「脫離手機訊號」的戀愛實境節目表示期待。有網民留言「終於有真正考驗感情的節目」、「30日朝夕相對真係會睇到真面目」、「Mike導演出品必屬佳作」。亦有人好奇「究竟日對夜對一個月，感情是可以去到多深厚」，期待節目播出後能看到真實的愛情故事發展。節目將於2月9日在ViuTV首播，屆時觀眾將可見證這11位單身男女的真愛尋覓之旅。

戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 mike導演 （圖片來源：ViuTV）
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

