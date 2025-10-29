戀愛等高線｜Mike導領11位素人赴南美拍戀綜 網民起底行山路線海拔近6千米

ViuTV 早前於邵氏影城舉行《ViuTV 2026 節目巡禮》，沉寂一年半的 Mike 導亦罕有現身，公開介紹全新「與世隔絕」戀愛真人騷《戀愛等高線》，即時引起網民熱議。Mike 導其後更在 IG 連環上載節目取景照片，隨即有網民起底，指拍攝地竟疑似位處南美海拔近 6,000 米的高山地帶！