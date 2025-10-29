戀愛等高線｜Mike導領11位素人赴南美拍戀綜 網民起底行山路線海拔近6千米
戀愛等高線｜Mike導企劃曝光 素人赴南美尋真愛
《戀愛等高線》以「與世隔絕」為概念，尋找11位「真心想拍拖」並且年齡介乎18至40歲的參加者，踏入沒有手機訊號覆蓋的山林，展開一段尋找真愛的旅程。製作人Mike導表示，希望「全心全意咁拍一個真心真意嘅戀愛真人騷」。今次拍攝團隊齊齊前往南美秘魯及厄瓜多爾，進行為期一個月的拍攝。期間會穿越山林、高地及極地路線，同時會沒收手機，以隔絕外界干擾，讓參加者在旅程中慢慢面對自己，並在相處之間尋找真正的愛情。
Mike導時隔2年再拍綜藝
現年30歲的Mike導（劉諾衡）以「格仔導演」聞名，因其在節目中以打格方式處理樣貌而得名，不過佢於2023年完成《無制限探險隊》後，就沉寂長達2年，因此今次重磅回歸拍攝心節目，並在IG連環上載多個帖文，分享自己剛從南美完成拍攝工作。
Mike導坦承自己「不務正業了一年半載」，並透露這段時間經常自問：「休息過後，係咪就唔會再迷惘？」他表示幾個月前開始慢慢重拾工作，構思了多個節目概念，「有搞笑、有認真、有簡單嘢，亦都有勁嘢」。不過最終落實的項目並非最具話題性或最有創意的選擇，而是一個「曾經好想試」的題材。Mike導更分享了自己的心境轉變，認為現在的他覺得「冇嘢比盡力做好眼前事更重要，尤其喺你覺得迷惘嘅時候」。
網民起底南美取景山脈 今次高達6千米海拔
前年 Mike 導曾帶隊拍《無制限探險隊》遠征海拔5,895的非洲最高峰吉力馬札羅山（Kilimanjaro），今次《戀愛等高線》則轉戰秘魯高海拔山徑。有網民翻看Mike導於社交平台上載的照片，發現行山路線疑似位於攀登高海拔名峰 Artesonraju（海拔 6,025 米）的基地營一帶，該地以擁有南美最迷人的高山湖泊聞名，被視為登山及攝影愛好者的朝聖熱點；而相片中所見景觀皆屬秘魯中北部安第斯山脈 Huaraz 地區的經典視角，同屬著名的 Santa Cruz Trek 路線，風景遼闊震撼。
網民齊齊留言表期待
帖文一出即引來大批網民留言支持，不少人表示期待Mike導的回歸作品。有網民留言：「終於等到Mike導新作！」、「南美取景真係好震撼，期待睇到成品」、「戀愛真人騷加埋行山元素好特別」。亦有粉絲關心Mike導的近況，留言：「休息咗咁耐終於回來啦」、「支持你做自己想做嘅嘢」。部分網民對節目概念表示好奇，紛紛猜測：「冇手機嘅戀愛會係點？」、「高海拔拍攝一定好辛苦但好有意思」。
戀愛等高線｜Marco被笑稱可以再戰 呢位受情傷女星自薦參加
今年5月《戀愛等高線》開拍嘅消息一出，唔少網民都紛紛在留言區推薦心水人選，當中更有唔少網民爆笑指戀綜常客Marco可以參加：「Marco又有機會嚟啦！」、「咁Marco要參加哦」、「Marco絕對係不二人選啦」、「呢啲戀愛綜藝點少得常客Marco！」
戀愛等高線｜呢位受情傷女星自薦參加
除咗Marco獲網民力推參加節目外，現年29歲嘅楊安妮（WinWin）亦留言自薦：「我可以玩嗎？」兼獲網民鼓勵：「機會來了！安妮！」WinWin去年底與拍拖多年嘅男友KC（黃家灝）分手，WinWin隨後更於網台節目中透露與舊愛分手的傷痛經歷，更透露男方更曾帶新女友一起到WinWin最喜歡嘅餐廳吃飯，兼連環口出狂言hurt爆WinWin！