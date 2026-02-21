戀愛等高線｜Rizzy床上真情告白坐監3年 凌凌反應震驚網民
Rizzy床上真情告白 凌凌激讚真誠
在最新一集的深夜談心環節中，Rizzy主動向凌凌透露自己的過去：「其實我都經歷過一啲監獄嘅生活，我費事會嚇親你，所以我都講講。最簡單嘅理解，就係有一個高級煲蠟，因為俾人話係爆炸品，事件其實係冇人受傷，冇惡意，甚至冇嘢爆，最後都坐咗3-4年。」這番話令現場氣氛瞬間凝重，但凌凌的反應卻出人意料。她不但沒有因此對Rizzy印象打折扣，反而被他的真誠深深打動，直言「唔係話曾經入獄3-4年會加分，但好少人參加節目會咁真誠」。
蠔涌爆炸案真相曝光 無辜坐牢近4年
原來Rizzy真名彭艾烈，在2015年因為蠔涌爆炸品案被捕，還押至2017年才獲得保釋，最終被判入獄3年10個月。整件事源於一個被誤認為爆炸品的「高級煲蠟」，事件中沒有人受傷，也沒有任何惡意，甚至根本沒有爆炸，但Rizzy卻因此失去了人生中最寶貴的幾年時光。
監獄變身健身狂魔 肌肉不會騙人
在最黑暗的日子裡，Rizzy愛上「健身」，他憶述從前做掌上壓動作是全錯，到現在胸前手臂長滿肌肉，實在判若兩人。因為當時有段日子很失落很抑鬱，覺得和朋友的信任出現問題，不過健身這件事很實在，肌肉是不會背叛自己，只要有練習就會有成果。
意大利爸爸不離不棄 親情更勝血濃於水
坐監期間最令Rizzy感動的，是意大利裔爸爸Antonio的不離不棄。爸爸風雨不改來探望，甚至為了聽審而辭掉工作，每星期4日的探訪成為Rizzy最期待的時光。雖然每次探訪只有15分鐘，但Rizzy都會盡量笑著面對父母，不想讓家人擔心。這段經歷令他和爸爸走得更近，出獄後更與爸爸合夥搞意大利食品生意，他形容這是「最好的親子活動」。
更生教練夢想啟航 幫助有故事的人
出獄後的Rizzy沒有被過去束縛，反而積極規劃未來。他現在是一位健身教練，更計劃向善導會撰寫計劃書，想組織一班更生人士，他稱之為「有故事的人」，指導和幫助他們成為教練。「更生人士需要更多機會，希望可以幫助他們，最少找到自己理想中的生活。」Rizzy希望可以給在囚人士一點希望，證明人生可以重新開始。
網民對凌凌反應感意外 對Rizzy過去坦白表現熱議
節目播出後，網民紛紛為Rizzy的真誠和勇氣點讚。有網民留言「真係好少人會咁坦白講自己嘅過去，呢個先係真男人」、「凌凌眼光真係好，識得欣賞一個人嘅內在」、「Rizzy嘅故事好勵志，證明人生可以重新開始」。不少觀眾都被他的正面態度感動，認為他的經歷比任何勵志故事都要真實動人。Rizzy坦言「不應該因為一件事就定義了一個人的人生」，這句話深深觸動了無數觀眾的心。