戀愛等高線｜女參加者連環不幸意外 成班男生袖手旁觀被狠批：無風度
戀愛節目變探險隊 連環意外頻生
節目下半段畫風急轉，Mike導安排參加者挑戰越野單車和急流活動，結果變成「無制限探險隊」現場。Maya和Anthony先後炒車，而Tracy更出現疑似低溫症症狀，整個拍攝過程險象環生。當節目組問到為何Wade沒有停低幫忙時，Wade表示「因為如果停低，前面啲人會冇人保護」，聽到一班網民一頭霧水！
Kitty跌落水無人理 網民留言狠批無風度
最令網民不滿的是，當Kitty玩激流的時候，不小心掉落水，但一班男士都沒有發現，一直往前出發，連Tracy都表示「我仲係到諗點解冇人救佢（Kitty）」。不少網民都表示男嘉賓們的反應令人失望，有網民直指「女仔瘋狂跌落水但係冇人理」，質疑這些男嘉賓的紳士風度去了哪裡。
男嘉賓表現差勁 網民狂轟Anthony悶到抽筋
Anthony成為網民集中火力的目標，被批評「悶到抽筋」、「悶到嘔」。有網民留言「最頂唔順係Anthony, 悶到抽筋，仲話自己冇dead air」，認為他的表現完全不符合戀愛節目的要求。更有網民建議「㨂都揀個健談風趣/樣貌好些」，對選角提出質疑。即使Anthony後來被揭發原來擁有救生牌，但網民似乎對他的整體表現仍不買賬。
ViuTV小編都留言回應 承認表現有待改善
面對網民鋪天蓋地的批評，連ViuTV官方都忍不住在社交平台回應，表示「學Anthony 自己咁講，各方面都可以做得好啲嘅！我係對佢哋咁多位男士未來嘅表現依然持正面態度嘅！」這個罕見的官方回應顯示製作組也意識到問題的嚴重性。有網民更建議「標題建議一律寫『請街坊來評理』」，可見觀眾對節目的不滿情緒已達到頂點。
網民熱議香港男仔基本操作 質疑選角標準
網民討論中不乏對香港男性的整體批評，有人直言「香港男仔基本」，認為這些男嘉賓的表現代表了香港男性的普遍水平。也有網民質疑參加者的動機，「點解有人參加？係咪貪佢唔洗錢去旅行？」認為部分參加者可能並非真心尋找愛情。製作組的選角標準也受到質疑，網民認為應該挑選更有魅力和談吐的男嘉賓參與節目。