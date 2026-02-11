戀愛等高線｜女參加者連環不幸意外 成班男生袖手旁觀被狠批：無風度

《戀愛等高線》第二集播出後引發網民熱議，原本浪漫的戀愛綜藝竟然變成「災難片」現場！7位參加者在秘魯挑戰戶外活動時險象環生，女嘉賓接連遇險但男嘉賓表現令人失望，連ViuTV官方都忍不住在社交平台回應網民批評，承認「各方面都可以做得好啲」，這場戀愛實驗到底出了什麼問題？