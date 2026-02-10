戀愛等高線｜Tracy成眾男爭奪焦點 性格超有魅力獲激讚 身份+MBTI大起底！

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》帶領7位單身男女遠赴南美洲秘魯及厄瓜多爾，在海拔6,000米的高山峻嶺中尋找真愛。節目設定相當特別，參加者不但要上繳手機專心談戀愛，更要在馬丘比丘、彩虹山等世界級景點中展開為期一個月的徒步愛情之旅。其中女參加者Tracy憑著健談性格，成為眾男士爭相追求的對象！