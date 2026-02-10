戀愛等高線｜Tracy成眾男爭奪焦點 性格超有魅力獲激讚 身份+MBTI大起底！

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》帶領7位單身男女遠赴南美洲秘魯及厄瓜多爾，在海拔6,000米的高山峻嶺中尋找真愛。節目設定相當特別，參加者不但要上繳手機專心談戀愛，更要在馬丘比丘、彩虹山等世界級景點中展開為期一個月的徒步愛情之旅。其中女參加者Tracy憑著健談性格，成為眾男士爭相追求的對象！

Tracy成眾男焦點 Marco怕醜到爆唔敢坐隔籬

Tracy外表雖然沒有其他女參加者出眾，但非常健談又愛笑，對其他參加者態度友好大方，迅速成為全場焦點。最早到埗的Marco對Tracy一見鍾情，但怕醜到爆燈，搭巴士時竟然選擇坐在男參加者Wade隔籬，完全不敢接近Tracy，搞到女方公開表示「嬲豬」，場面相當尷尬。

分組約會變三人行 Marco孝良同時選Tracy

出發上山前的分組約會環節更加精彩，去市集時Marco同孝良都不約而同選擇Tracy，結果變成三人行，過程極度尷尬。Tracy坦言對孝良第一印象不太好，因為他在廣場等人時表現得不耐煩，但相處後發現對方原來相當感性且有故事。孝良透露自己在單親家庭長大，曾靠綜援維持生活，所以非常渴望找到真愛成家立室，感人故事令Tracy對他改觀。

網民激讚Tracy人格魅力 期待後續發展

首集播出後，網民對Tracy的表現大為激讚，紛紛留言「Tracy好有親和力」、「佢真係好識照顧人」、「估唔到咁健談嘅女仔會單身」。不少觀眾都好奇Tracy最終會選擇怕醜的Marco還是感性的孝良，更有人預測她會成為節目中的表白女王。這個結合愛情、冒險和真人騷元素的節目，究竟能否為參加者帶來真愛，相信會成為觀眾追看的最大懸念。

《戀愛等高線》 史詩級靚景配愛情動作 天空之城見證浪漫

節目選址極具挑戰性，參加者要途經被譽為天空之城的馬丘比丘、壯麗奇特的秘魯彩虹山，以及地球上最接近外太空表面的最高點欽博拉索山峰，海拔高達6,268米。製作團隊希望透過「另類媒介」即「山」，讓參加者遠離俗世繁囂，放下日常束縛，更專注於戀愛大業。接近一個月的徒步旅行加上大自然夢幻級別奇觀，預料會出現不少乾柴烈火的浪漫情節。

三大嚴格規則考驗真心

《戀愛等高線》設有三項鐵則，務求讓參加者在最純粹的環境下尋找真愛。首先，所有人不得透露年齡及職業，只能以名字相稱，增加神秘感。其次，必須上繳手機，專注眼前人事物，Anthony打給老闆交代工作，Maya則聯絡弟妹，最感人是孝良致電表哥拜託照顧愛狗，更激動到喊晒。最後一項規則最殘酷，設有特定表白環節，無論成功與否，表白一方都要立即離開節目，令每次告白都充滿戲劇張力。

表白高手Tracy勇於試錯

參賽者Tracy郭子心身高153，感情狀況為A3，單身4個月，MBT為ENTP。Tracy指自己比較喜歡鼻子高、眼睛大；內在就搞笑幽默的男生。被節目介紹為「勇於試錯的表白高手，全方位的母性導航」，單身4個月的她興趣是文化研究和表白。節目形容她「不需要你成為英雄，但你的眼中，最好不要出現另一個人的身影」，展現出對感情專一的要求。這位充滿母性光輝的參賽者，似乎準備在高山峻嶺中發揮她的表白技巧，尋找心目中的理想對象。

