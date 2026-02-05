戀愛等高線｜6男神陣容曝光 Him林澤謙曾參加《女神配對計劃》

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》正式公開6位單身男參賽者陣容，當中包括曾因「種票案」入獄的前港隊手球運動員林澤謙（Him），以及來自鄭中基「機動電視台」的新晉演員陸維德（Wade）等。節目將帶領一眾渴望愛情的單身男女遠赴南美秘魯及厄瓜多爾，在海拔6,268米的欽博拉索山峰及馬丘比丘等絕美景點展開為期一個月的徒步戀愛之旅，務求在遠離塵囂的大自然環境中尋找真愛。