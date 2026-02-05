戀愛等高線｜6男神陣容曝光 Him林澤謙曾參加《女神配對計劃》

ViuTV全新戀愛實境節目《戀愛等高線》正式公開6位單身男參賽者陣容，當中包括曾因「種票案」入獄的前港隊手球運動員林澤謙（Him），以及來自鄭中基「機動電視台」的新晉演員陸維德（Wade）等。節目將帶領一眾渴望愛情的單身男女遠赴南美秘魯及厄瓜多爾，在海拔6,268米的欽博拉索山峰及馬丘比丘等絕美景點展開為期一個月的徒步戀愛之旅，務求在遠離塵囂的大自然環境中尋找真愛。

Him林澤謙曾參加《女神配對計劃》仲坐過監

曾在TVB《女神配對計劃》中表現搶眼的林澤謙，今次再度挑戰戀愛綜藝節目。這位雙魚座的前港隊手球運動員自稱「行走的費洛蒙」及「野性的愛情陷阱」，擁有中文大學學歷及年薪40萬的亮眼履歷。不過他早前被爆出曾因2016年立法會資訊科技界賄選案於2021年入獄6星期，當時22歲的他因接受850元報酬參與「種票」計劃被廉署起訴。林澤謙其後公開承認「無知愚昧冇諗清楚」，強調並無參與任何投票行為，但承擔了應有後果。他表示相關紀錄已經無效，並非刻意隱瞞，如有人問及會大方承認。

戀愛等高線 viutv Him曾經參加過TVB的《女神配對計劃》力追Sophie，不過Sophie最後宣布淘汰Him：「我好欣賞我初初撳燈見到嗰個你…好多謝你最後鼓起勇氣同我講你想講嘅嘢」Sophie說畢即為Him除下心動頸鏈，之後終忍不住流下不捨之淚（圖片來源：TVB）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@_himlim_）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@_himlim_）
Wade陸維德機動兵工廠出身 終極暖男守候Friendzone邊緣

來自鄭中基旗下「機動電視台」的陸維德，是2023年「機動兵工廠」演員訓練班學生之一。這位2001年出生的白羊座男生被形容為「傳說中的終極暖男」，在感情路上總是「在Friendzone的邊緣招呼周到」。Wade於2024年與機動娛樂完約後，曾參加ViuTV戲劇選秀真人騷《選角》不過就止步於24強。節目資料顯示他單身1年半，興趣包括唱歌、表演及服役，被評為「只要妳需要，他就會一直守候，如果妳不怕沉悶的話」。

戀愛等高線 viutv Wade於2024年與機動娛樂完約後，曾參加ViuTV戲劇選秀真人騷《選角》並成功入圍24強。（圖片來源：Facebook@ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@wade_takk）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@wade_takk）
Marco港產韓仔顏值擔當 團體社交變啞巴單獨相處成情聖

摩羯座的Marco被譽為「顏值擔當的港產韓仔」，擁有INFJ性格特質。這位神秘參賽者的最大特色是「團體社交裡的啞巴，單獨相處時的情聖」，不過節目提醒女性觀眾「如果妳想要得到承諾，那就需要足夠的耐心」。Marco目前單身6個月，興趣包括照鏡及化妝，在節目中將以其獨特魅力挑戰高海拔戀愛任務。

戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@marco.o_t）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@marco.o_t）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@marco.o_t）
Rizzy獅子座健身教練 橫衝直撞單細胞生物豪言帶女返屋企

被形容為「橫衝直撞的單細胞生物」的Rizzy，職業疑似為健身教練的獅子座男生。他帶著「上完雪山唔死，就要帶條女返屋企」的豪言壯語參戰，決心要在愛情路上一路狂奔。Rizzy目前單身4個月，興趣包括裸露身體、人旗及熱血的事，其直率性格預料將為節目帶來不少火花。

戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@rizzy_bodycraft）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@rizzy_bodycraft）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@rizzy_bodycraft）
Anthony水瓶座有錢仔 外母眼中最佳女婿談情卻成消音器

擁有ENFP性格的Anthony被形容為「外母眼中的最佳女婿」，從其眾多出國相片可見疑似在國外讀書的有錢仔背景。不過這位水瓶座男生在感情路上卻面對「賺取了足夠的麵包，卻買不到想要的愛」的困擾，更被評為「談情時的強力消音器」。Anthony目前單身1年，興趣包括投資、行山、潛水及挑戰自己。

戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@anthony_hchx）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@anthony_hchx）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@anthony_hchx）
孝良摩羯座保險從業員 沉浸成家立室美夢的Emo男人

從事保險業的孝良是6人中單身時間最長的參賽者，已經單身2年半。這位摩羯座男生被形容為「沉浸在成家立室美夢裡的Emo男人」，節目更直言「比起女朋友，他或許更需要一位心理諮詢師」。孝良的興趣是「不快樂」及「計劃將來的家庭」，其獨特的感情觀將為高海拔戀愛之旅增添不少戲劇性。

戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@tamhauleung）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@tamhauleung）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：IG@tamhauleung）
南美高山戀愛實驗 馬丘比丘彩虹山見證真愛

《戀愛等高線》將在南美秘魯及厄瓜多爾的壯麗山脈中進行，參賽者將途經被譽為「天空之城」的馬丘比丘、奇特的秘魯彩虹山Vinicunca，以及地球上最接近外太空表面的最高點欽博拉索山峰。製作單位希望透過遠離俗世繁囂的環境，讓參賽者更能專注於戀愛大業，在接近一個月的徒步旅行中創造乾柴烈火的浪漫情節。節目強調這是一齣「名副其實的愛情動作紀錄片」，將呈現參賽者最真實的情感，愛情不只包含甜蜜，還有泥濘、疲累與互相扶持。

戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
