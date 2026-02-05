戀愛等高線｜6男神陣容曝光 Him林澤謙曾參加《女神配對計劃》
曾在TVB《女神配對計劃》中表現搶眼的林澤謙，今次再度挑戰戀愛綜藝節目。這位雙魚座的前港隊手球運動員自稱「行走的費洛蒙」及「野性的愛情陷阱」，擁有中文大學學歷及年薪40萬的亮眼履歷。不過他早前被爆出曾因2016年立法會資訊科技界賄選案於2021年入獄6星期，當時22歲的他因接受850元報酬參與「種票」計劃被廉署起訴。林澤謙其後公開承認「無知愚昧冇諗清楚」，強調並無參與任何投票行為，但承擔了應有後果。他表示相關紀錄已經無效，並非刻意隱瞞，如有人問及會大方承認。
Wade陸維德機動兵工廠出身 終極暖男守候Friendzone邊緣
來自鄭中基旗下「機動電視台」的陸維德，是2023年「機動兵工廠」演員訓練班學生之一。這位2001年出生的白羊座男生被形容為「傳說中的終極暖男」，在感情路上總是「在Friendzone的邊緣招呼周到」。Wade於2024年與機動娛樂完約後，曾參加ViuTV戲劇選秀真人騷《選角》不過就止步於24強。節目資料顯示他單身1年半，興趣包括唱歌、表演及服役，被評為「只要妳需要，他就會一直守候，如果妳不怕沉悶的話」。
Marco港產韓仔顏值擔當 團體社交變啞巴單獨相處成情聖
摩羯座的Marco被譽為「顏值擔當的港產韓仔」，擁有INFJ性格特質。這位神秘參賽者的最大特色是「團體社交裡的啞巴，單獨相處時的情聖」，不過節目提醒女性觀眾「如果妳想要得到承諾，那就需要足夠的耐心」。Marco目前單身6個月，興趣包括照鏡及化妝，在節目中將以其獨特魅力挑戰高海拔戀愛任務。
Rizzy獅子座健身教練 橫衝直撞單細胞生物豪言帶女返屋企
被形容為「橫衝直撞的單細胞生物」的Rizzy，職業疑似為健身教練的獅子座男生。他帶著「上完雪山唔死，就要帶條女返屋企」的豪言壯語參戰，決心要在愛情路上一路狂奔。Rizzy目前單身4個月，興趣包括裸露身體、人旗及熱血的事，其直率性格預料將為節目帶來不少火花。
Anthony水瓶座有錢仔 外母眼中最佳女婿談情卻成消音器
擁有ENFP性格的Anthony被形容為「外母眼中的最佳女婿」，從其眾多出國相片可見疑似在國外讀書的有錢仔背景。不過這位水瓶座男生在感情路上卻面對「賺取了足夠的麵包，卻買不到想要的愛」的困擾，更被評為「談情時的強力消音器」。Anthony目前單身1年，興趣包括投資、行山、潛水及挑戰自己。
孝良摩羯座保險從業員 沉浸成家立室美夢的Emo男人
從事保險業的孝良是6人中單身時間最長的參賽者，已經單身2年半。這位摩羯座男生被形容為「沉浸在成家立室美夢裡的Emo男人」，節目更直言「比起女朋友，他或許更需要一位心理諮詢師」。孝良的興趣是「不快樂」及「計劃將來的家庭」，其獨特的感情觀將為高海拔戀愛之旅增添不少戲劇性。
南美高山戀愛實驗 馬丘比丘彩虹山見證真愛
《戀愛等高線》將在南美秘魯及厄瓜多爾的壯麗山脈中進行，參賽者將途經被譽為「天空之城」的馬丘比丘、奇特的秘魯彩虹山Vinicunca，以及地球上最接近外太空表面的最高點欽博拉索山峰。製作單位希望透過遠離俗世繁囂的環境，讓參賽者更能專注於戀愛大業，在接近一個月的徒步旅行中創造乾柴烈火的浪漫情節。節目強調這是一齣「名副其實的愛情動作紀錄片」，將呈現參賽者最真實的情感，愛情不只包含甜蜜，還有泥濘、疲累與互相扶持。