戀愛等高線｜大表白日Kitty零預警爆喊 Mike導為愛情狠撕馬丘比丘門票
Kitty因攝影師一句話爆喊
向來活潑開朗的Kitty今集突然情緒崩潰，在鏡頭前淚如雨下！原來攝影師Calvin問到Kitty平時都會主動搞氣氛，想知道她一個人靜下來時會否覺得辛苦。Kitty坦言自己最不喜歡尷尬情況，所以總是主動帶動氣氛讓大家開始聊天，之後自己就會安靜下來。她更透露「可能開心5日，就會需要喊1日」，當Calvin問她會否太消耗自己能量時，Kitty瞬間爆喊，令一眾網民都心痛不已，紛紛留言「Kitty好辛苦」、「做開心果都要付出代價」。
Marco拗柴Tracy超緊張
Marco與Tracy的互動今集成為焦點，當Marco行到一半突然拗柴時，Tracy的反應完全暴露了她的真心！她不但不斷關心Marco的傷勢，更貼身陪伴在旁，甚至表示寧願不上馬丘比丘都要留下照顧他。兩人的甜蜜互動被網民狂截圖，大讚「Tracy真係好在意Marco」、「呢個就係真愛的表現」，不少觀眾都被這對CP圈粉。
Mike導手撕馬丘比丘門票 5位數旅費瞬間化為烏有
最震撼場面莫過於Mike導突然手撕總值5位數的馬丘比丘門票！原來前一晚Mike問過大家對各參加者的好感度，發現大家都沒有太大好感，令他決定採取激烈手段。Mike表示「此節目是為了要大家對大家產生好感，而不是觀光名勝」，說完就當眾撕毀昂貴門票，嚇呆一班參加者！眾人O嘴的震驚表情成為經典畫面，網民都大讚Mike導「夠狠夠決斷」、「為咗愛情乜都做得出」。
第二輪1對1約會開始 三對情侶甜蜜互動
經過Mike導的一輪「震撼教育」後，眾人最終決定留低進行一對一約會。Marco與Tracy、Wade與Kitty，以及Maya與孝良三對成功配對，正式展開屬於他們的浪漫約會時光。從節目片段可見，各對之間不乏身體接觸與親密互動，其中Marco與Tracy更是甜度爆表，互動自然流露愛意；至於Kitty，雖然最初被問到對Wade是否有好感時，只以「未知」簡單回應，但從兩人的約會過程可見，彼此相處融洽，氣氛亦相當甜蜜。相關片段曝光後，不少網民直言「終於等到約會環節」，亦有人大讚「三對都好有火花」，對後續發展充滿期待。
Anthony慘成孤獨一人 網民狠批社交能力最差
最令人意外的是，經過多集的努力，Anthony最終還是沒有獲得任何約會機會，成為唯一被孤立的參加者。他坦言高估了自己的社交能力，雖然已經盡力想與大家親近，但最後都是徒勞無功。網民對此毫不留情，直指「Anthony感覺上咗年紀」、「佢真係麻麻」、「社交能力係各個參加者中最差」等負評如潮。不少觀眾都認為Anthony缺乏吸引力，在這個以外貌和魅力為主的節目中明顯處於劣勢，令人不禁為他感到尷尬。