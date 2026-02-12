戀愛等高線｜大表白日Kitty零預警爆喊 Mike導為愛情狠撕馬丘比丘門票

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV戀愛綜藝《戀愛等高線》今晚播出第四集，今集非常多重點，從Kitty孖辮造型爆喊到Mike導手撕5位數馬丘比丘門票，再到Marco意外拗柴令Tracy心痛不已，每個畫面都令觀眾睇到停唔到手。

Kitty因攝影師一句話爆喊

向來活潑開朗的Kitty今集突然情緒崩潰，在鏡頭前淚如雨下！原來攝影師Calvin問到Kitty平時都會主動搞氣氛，想知道她一個人靜下來時會否覺得辛苦。Kitty坦言自己最不喜歡尷尬情況，所以總是主動帶動氣氛讓大家開始聊天，之後自己就會安靜下來。她更透露「可能開心5日，就會需要喊1日」，當Calvin問她會否太消耗自己能量時，Kitty瞬間爆喊，令一眾網民都心痛不已，紛紛留言「Kitty好辛苦」、「做開心果都要付出代價」。

Marco拗柴Tracy超緊張

Marco與Tracy的互動今集成為焦點，當Marco行到一半突然拗柴時，Tracy的反應完全暴露了她的真心！她不但不斷關心Marco的傷勢，更貼身陪伴在旁，甚至表示寧願不上馬丘比丘都要留下照顧他。兩人的甜蜜互動被網民狂截圖，大讚「Tracy真係好在意Marco」、「呢個就係真愛的表現」，不少觀眾都被這對CP圈粉。

Mike導手撕馬丘比丘門票 5位數旅費瞬間化為烏有

最震撼場面莫過於Mike導突然手撕總值5位數的馬丘比丘門票！原來前一晚Mike問過大家對各參加者的好感度，發現大家都沒有太大好感，令他決定採取激烈手段。Mike表示「此節目是為了要大家對大家產生好感，而不是觀光名勝」，說完就當眾撕毀昂貴門票，嚇呆一班參加者！眾人O嘴的震驚表情成為經典畫面，網民都大讚Mike導「夠狠夠決斷」、「為咗愛情乜都做得出」。

第二輪1對1約會開始 三對情侶甜蜜互動

經過Mike導的一輪「震撼教育」後，眾人最終決定留低進行一對一約會。Marco與Tracy、Wade與Kitty，以及Maya與孝良三對成功配對，正式展開屬於他們的浪漫約會時光。從節目片段可見，各對之間不乏身體接觸與親密互動，其中Marco與Tracy更是甜度爆表，互動自然流露愛意；至於Kitty，雖然最初被問到對Wade是否有好感時，只以「未知」簡單回應，但從兩人的約會過程可見，彼此相處融洽，氣氛亦相當甜蜜。相關片段曝光後，不少網民直言「終於等到約會環節」，亦有人大讚「三對都好有火花」，對後續發展充滿期待。

Anthony慘成孤獨一人 網民狠批社交能力最差

最令人意外的是，經過多集的努力，Anthony最終還是沒有獲得任何約會機會，成為唯一被孤立的參加者。他坦言高估了自己的社交能力，雖然已經盡力想與大家親近，但最後都是徒勞無功。網民對此毫不留情，直指「Anthony感覺上咗年紀」、「佢真係麻麻」、「社交能力係各個參加者中最差」等負評如潮。不少觀眾都認為Anthony缺乏吸引力，在這個以外貌和魅力為主的節目中明顯處於劣勢，令人不禁為他感到尷尬。

戀愛等高線 viutv Kitty一出場就超吸睛。（圖片來源：ViuTV）
Kitty一出場就超吸睛。（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv 中間一度因為攝影師Calvin的對話而流淚。（圖片來源：ViuTV）
中間一度因為攝影師Calvin的對話而流淚。（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv 睇到網民都好心痛！（圖片來源：ViuTV）
睇到網民都好心痛！（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
戀愛等高線 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 