戀愛等高線｜網民列5大點封香港最好戀綜！Tracy天蠍女性感最吸引
香港人性格完美配對 行山戀愛超啱Channel
有網民在社交平台發起討論，總結出《戀愛等高線》5大成功要素，當中最受讚賞的就是節目完全符合香港人性格。「比起好dramatic所謂火熱嘅Too Hot to Handle/單身即地獄，多咗份純真，同埋有種香港人獨有嘅距離感」，有觀眾分析指出，香港人在感情上向來比較內斂含蓄，而行山這個設定正好配合本地人的生活習慣。節目選擇在南美秘魯和厄瓜多爾的壯麗山脈進行拍攝，途經被譽為天空之城的馬丘比丘、秘魯彩虹山，以及地球上最接近外太空表面的最高點欽博拉索山峰，令參加者在史詩級靚景中展開戀愛攻防戰。
神秘身份規則引爆話題
《戀愛等高線》設有三大特殊規則，當中最引人入勝的就是參加者不得透露自己的年齡及職業，只能講自己的名字。呢個設定令觀眾更加好奇參加者的真實身份，網民更指其中一位男參加者Anthony「現實好有錢」，為節目增添更多神秘感。另外，所有參加者都要上繳電話，專注眼前人事物，當中孝良打電話拜託表哥照顧愛狗時更講到喊，展現出參加者對節目的認真態度。最特別的是節目設有表白環節，參加者可向意中人表白，但不論成敗，表白一方都必須離開節目，呢個「一鋪清袋」的設定令每次表白都充滿戲劇張力。
Tracy金句震撼全城 天蠍女心水清獲網民激讚
節目中最受網民關注的參加者非Tracy莫屬，佢一句「贏唔代表我好，輸又唔代表另一個女仔差」引起全城熱議。有觀眾大讚「非常認同，感情係冇所謂贏輸，都係選擇」，認為Tracy的戀愛觀非常成熟理性。更有網民透露Tracy是天蠍女，「我唔信Tracy天蠍女會係傻豬老襯底，希望佢keep住心水清」。不過亦有觀眾認為Tracy「同時間有啲chur」，指出當Marco遞嘢食俾Maya時，Tracy都要望一望，顯示佢內心的不安全感。
製作組觀察力爆燈 網民大讚直逼韓綜水準
有戀綜愛好者分析指，《戀愛等高線》最成功之處在於製作組的觀察力，「製作組嘅剛好介入係有戀愛巴士個種感覺，製作組嘅觀察好睇情度直逼單身即地獄主持群。個cam真係睇到太多嘢了！」網民更將節目與日本戀愛綜藝《戀愛巴士》作比較，認為兩者都有相似的製作手法。有觀眾表示「睇咗好多post都話諗起戀愛巴士」，可見節目成功喚起觀眾對經典戀愛綜藝的美好回憶。
參加者真實反應成賣點 網民狂推介身邊朋友收睇
《戀愛等高線》另一個成功要素就是參加者的真實反應，有網民表示「戀愛等高線好睇在於啲參加者嘅反應都幾真實，同埋製作組背後觀察嘅嘢好好笑」。作為戀綜愛好者的觀眾更主動推介節目，「已推薦俾無數嘅人類」，認為節目比起其他火熱的戀愛綜藝「輕鬆好多」。有網民笑言「頭兩三集見到啲仔咁唔識做，我都懷疑自己睇緊母胎單身，但佢地個個都又A3又A4」，顯示參加者雖然在戀愛技巧上略嫌生疏，但勝在夠真誠。連ViuTV官方小編都忍不住留言認同Tracy的戀愛金句，「小編好認同Tracy講嗰句：如果對方都唔能夠好堅定地選擇自己嘅話，咁我寧願唔要呢段感情」。