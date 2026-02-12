戀愛等高線｜製作組安排一眾參加者浸溫泉 單身男女以泳裝示人場面心動
Wade營火會公開示愛 坦言最鍾意Kitty愛笑性格
營火會「匿名你問我答」環節中，陸維德（Wade）大膽坦言自己對賀嘉琪（Kitty）最有好感，更透露擇偶條件是喜歡愛笑的女孩。不過Wade同時擔心在公開場合太過主動會令Kitty感到壓力，顯得相當貼心。另一邊廂，郭子欣（Tracy）大讚蔡銘匡（Marco）踏單車時主動殿後照顧他人的行為很貼心，發現Marco單獨相處時的魅力遠大於群體中，欣賞他容易洞察到他人需要。Marco聽到Tracy的讚美後面紅耳赤，同時明確了解到Tracy對自己存有好感。
孝良宣佈提早離隊 為學生放棄戀愛機會
翌日眾參加者到聖特蕾莎玩獨木橋和飛索，譚孝良（孝良）藉此機會宣佈自己將提早離隊。副業做籃球教練的孝良解釋：「有班小朋友喺香港等緊我，我由細帶到佢地大，咁岩今年係佢地中六last year最後一個學屆比賽，你地未有回程機票，但我有，我會喺我哋第二個路線完時先行一步。」孝良希望與參加者留下更多回憶，懼高的Kitty隨即舉手想同孝良一起玩合體飛索，同樣懼高的孝良表現勇敢，認為突破自己對日後戀愛都有幫助。
溫泉泳裝放送超心動 Anthony突然向Kitty表白
製作組安排參加者到溫泉浴場浸溫泉，眾單身素人以泳裝示人，場面令人心動不已！許峻謙（Anthony）因為飛索時無女士選擇同自己同組，事後直指自己太靜且性格不如其他男士：「我覺得放鬆唔到，可能講每句說話，或者做每一樣嘢都好驚出到嚟畀人嘅觀感唔好，咁所以寧願自己選擇靜啲。」Anthony與Kitty一起浸溫泉聊天時，突然向Kitty表白指自己對她的好感進步最多：「最鍾意你嘅性格，拍依個節目好攰好辛苦，但你依然keep到你嘅energy。」Kitty聽到後感到驚喜，直接問Anthony原因。
Maya催Wade要勇敢衝 直指缺少戇直衝勁
溫泉另一邊是Wade和曾睿彤（Maya），Maya得知Wade對Kitty最有好感，但同時觀察到Kitty在避開Wade。Wade坦言自己不想過份主動嚇怕對方：「我覺得我對比其他人少咗一樣嘢，就係少咗一份戇直嘅衝，佢哋會有時候無啦啦不加思考地衝。」認為喜歡就要勇敢爭取的Maya隨即回應：「係囉你就係爭啲依啲囉，你衝吓得唔得啊?」Maya的直接建議令Wade若有所思，網民紛紛留言「Maya講得啱，鍾意就要衝」、「Wade真係太gentleman反而錯失機會」。