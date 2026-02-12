戀愛等高線｜製作組安排一眾參加者浸溫泉 單身男女以泳裝示人場面心動

ViuTV全新戀愛真人騷《戀愛等高線》播出第三集，製作組安排眾參加者到溫泉浴場浸溫泉，單身男女以泳裝示人場面超級心動！11位對愛情充滿渴望的素人在山中尋找真愛，昨晚（11日）播出集數中營火會匿名問答環節爆出真心話，溫泉泡湯時段更是火花四濺，Wade坦承對Kitty最有好感，Anthony突然向Kitty表白進步最多，Maya直接催Wade要勇敢衝一波，網民大讚「溫泉segment真係好juicy」！