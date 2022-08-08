戀愛Staycation｜「港女芝芝」Sophia幼稚園教師認毒女：接觸男士嘅機會係零
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《戀愛Staycation》第二季已經播出，23歲參賽者「港女芝芝」Sophia Chiu同時下港女基本上可以畫一個等號，鍾意去迪士尼自拍，又鍾意食好西打卡。平時着到密密實實的Sophia，Instagram而家係得大約2,100個followers，不過睇真少少，身形好似唔錯喎！日前她接受《東方新地》獨家訪問，任職幼稚園老師的她，最刻骨銘心的原來是初戀！
Sophia參賽訓練膽量
《戀愛Staycation》第二季只得短短六集，自認毒女的23歲參賽者Sophia Chiu原來是幼稚園教師：「我唔係話咗畀好多人聽我參加呢個節目，只係圍內同事及朋友知道，因為我係同佢哋一齊報名嘅。屋企人好驚訝我咁細膽都參加，我覺得呢個係好好嘅機會畀我去體驗呢個世界，因為我平時係個好宅嘅人，生活圈子好細，生活好沉悶。」
Sophia進修特殊教育
Sophia稱畢業後便教幼稚園：「一直做到而家，進修緊特殊教育課程，增進呢方面嘅知識。我係好平凡嘅素人，要向上司請大假，先可以同班朋友仔嚟《戀愛Staycation》共度呢個奇妙旅程。我都係第一次面對咁多鏡頭，真係有啲緊張，好彩7位朋友仔（參賽者）非常之好，佢哋day 1已經叫我放心啦，佢哋lead住我應該點，令我好舒服咁融入佢哋。」
Sophia初戀刻骨銘心
談到最難忘的戀愛經歷，Sophia表示：「我最難忘嘅戀愛經歷發生喺初戀，初戀最刻骨銘心，前度同我好似電影《那些年》嘅故事咁，佢係讀書成績同操行都唔係咁好嘅男生，我哋發生咗啲唔開心嘅嘢，內容唔方便透露，因為會喺節目度有提及。」對於參加《戀愛Staycation》，Sophia坦言：「我係一個好毒毒嘅女仔，生活只係返工放工，放假去迪士尼，喺屋企只係睇吓YouTube、動漫、Netflix呀咁！」
Sophia盼搵到另一半
Sophia希望參加節目搵到另一半：「我覺得自己有少少初老症，好似我嘅人生比較沉悶，我嘅生活圈子以女性為主，加上我嘅職業係幼稚園老師，以女性佔大多數，接觸男士嘅機會係零，所以身邊朋友好多都好想推我去拍拖，我亦覺得係突破自己嘅方法，擴活自己嘅圈子，如果真係遇到心儀嘅另一半，做埋終身伴侶嘅話，就真係樂事啦！」