戀愛Staycation｜「港女芝芝」Sophia幼稚園教師認毒女：接觸男士嘅機會係零

《戀愛Staycation》第二季已經播出，23歲參賽者「港女芝芝」Sophia Chiu同時下港女基本上可以畫一個等號，鍾意去迪士尼自拍，又鍾意食好西打卡。平時着到密密實實的Sophia，Instagram而家係得大約2,100個followers，不過睇真少少，身形好似唔錯喎！日前她接受《東方新地》獨家訪問，任職幼稚園老師的她，最刻骨銘心的原來是初戀！