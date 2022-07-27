戀愛Staycation｜Kylie杞子得罪Henry喊晒口 亂晒籠玩男男配對！？
Kylie杞子得罪Henry喊晒口
《戀愛Staycation》第二集四男三女坐埋傾偈飲酒，大隻仔Henry（陳獻略）拎起結他幫大家唱歌伴奏，而Stan（張俊傑）唱緊歌嗰陣，杞子突然舉手開口問：「有冇人想食薯片？」全場男女勁大反應，Stan、Henry等人大嗌「0尊（零尊重）」，明諷杞子唔識尊重唱緊歌嘅人。Henry作為音樂人，覺得呢吓太過火終於忍唔住要爆，「大家諗好一首歌，唔好只係唱兩句，想唱K就去唱K房，唔使喺度。」杞子：「你意思係咪即係佢唱緊，我就唔好（唱）？」Henry：「Of course.（當然）」說畢，Henry嬲到衝上房，杞子就自責激嬲人喊到眼濕濕。
男男配對亂晒籠
Henry嬲爆上房後，Stan為緩和氣氛就入房搵冷靜緊嘅Henry，佢一邊講黐線一邊擒上牀，騎埋喺Henry身上面對望談心。鏡頭外嘅主持強尼、陳俞希（Hailey）、許寶恆（Alice）睇見呢幕就話，「原來呢對先係一對。」Stan同Henry將節目條橋扭到連HeHe元素都有埋，真係識玩！網民則留言：「唉！亂晒籠。」
初次見面即鎖定心儀目標
杞子初次同身高185cm模特兒林嘉宏（kawang）見面就發晒姣，自爆自己一早Follow咗Kawang，當主持問到Kawang係咪佢喜歡類型，杞子面紅紅答：「都係嘅，佢高咗啲，我未試過有高嘅男朋友。但係都吸引，香港女仔鍾意高（男仔），我自己冇咁鍾意高，但係我明白（高嘅男仔）比較養眼。」唔知杞子係咪興奮到好似有少少前言不對後語，不過睇嚟目標對象就好明確喇。
25歲Kylie杞子（鄭杞瑤）因為參加ViuTV節目《戀愛Staycation》而受到關注。原來她去年參加Ace Talent模特兒大賽時獲封「翻版袁嘉敏」彈出。早前Kylie客串「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK拍片，她一出場便成功電暈男主持人「藍仔頭」！
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戀愛Staycation參賽者｜Kylie杞子成名作：36E電暈「藍仔頭」
25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤）被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片，節目中Kylie C.甫出場便成功電暈主持人「藍仔頭」，搞到平時見慣大場面的「藍仔頭」口窒窒要賴自己眼瞓，仲講笑話：「平時我做開主導㗎嘛，今日無啦啦被人主導返轉頭，我覺我自己好似一個唔識講嘢嘅人，搞到我個心係咁跳！」
Kylie杞子原來係犯罪心理學高材生
其實Kylie C.來頭並不簡單，去年參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同「 Face of Hong Kong 」模特兒冠軍，及後加入「美容教主」唐安麒的公司旗下，火速成為新一代宅男女神，現時IG已有超過7萬名Followers。但原來Kylie C.除了是冠軍級人馬外，也是一名學霸，在大學時修讀犯罪心理學的高材生。Kylie C.畢業後便任職行為治療師幫助自 閉症小朋友，除中、英文外，更精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常巴閉。
Kylie杞子 鄭杞瑤去年現身ViuTV
鄭杞瑤在去年9月11日ViuTV《水著考有Feel》，係其中一位女子組嘉賓：
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