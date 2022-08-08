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戀愛Staycation｜Catrina梁式昕參加兩屆《造星》 原來與古天樂關係匪淺

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ViuTV真人騷《戀愛Staycation》第一季4/8播出第9集大結局，轉過頭5/8晚就播出只得6集的第二季，新一季4男4女參賽者會擦出愛火花嗎？有參賽者玩過《全民造星》，唔通又係「幕後玩家」套路？參賽者梁式昕（Catrina）現年28歲，古天樂旗下One Cool Jam Cast天下一將士的合約藝人，2020年同2021年參加過《全民造星III&IV》，有豐富舞台經驗，又上過《Chill Club》唱歌，同時亦係一位女模特兒，曝光率高！

即睇《戀愛Staycation》第二季參賽者介紹
Catrina現年28歲，參加過《全民造星III&IV》，舞台經驗豐富。
Catrina現年28歲，參加過《全民造星III&IV》，舞台經驗豐富。（圖片來源：[email protected]_leung）
Catrina 《戀愛Staycation》第二季只得6集，4男4女參賽者會擦出愛火花嗎？
《戀愛Staycation》第二季只得6集，4男4女參賽者會擦出愛火花嗎？（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）

Catrina拍過姜濤 被指古天樂秘密武器

Catrina曾經在2022年參與ViuTV《全民造星III》，因為工作衝突，入圍後就退選，2021年再參與《全民造星IV》。原來Catrina之前曾與男團MIRROR主將姜濤合作，在HPV疫苗電視廣告演出！值得一提的是，她是One Cool Jam Cast（天下一將士藝人）旗下藝人，因此曾經被指是古天樂最新的秘密武器，她對此回應：「哈哈，秘密武器？我真係要再努力啲，等我可以孭得起呢個title！古生旗下好多人材，我哋個個都係佢嘅秘密武器。」

Catrina中）之前曾與姜濤合作，在HPV疫苗電視廣告中一同亮相。
Catrina（中）之前曾與姜濤合作，在HPV疫苗電視廣告中一同亮相。（圖片來源：[email protected]_leung）
Catrina是天下一將士藝人旗下藝人，因此曾被指是古天樂最新的秘密武器。
Catrina是天下一將士藝人旗下藝人，因此曾被指是古天樂最新的秘密武器。（圖片來源：[email protected]_louis）

Catrina梁式昕參賽家人朋友感驚訝

Catrina畢業於美國布里斯托大學音樂系，擁8級鋼琴資格，多才多藝，難怪IG吸引9,000多個followers。Catrina日前接受《東方新地》獨家訪問，問到家人和朋友對於她參加《戀愛Staycation》第二季，有甚麼睇法？她說：「好驚訝！因為好難得講我嘅愛情生活，所以佢哋都好想八卦, 好興奮同埋話一係冇人知，一係而家全世界知哂！」

Catrina笑言終於可以將馮允謙的《開始倒數》，由洗手間唱到去《囝囝女女730》。
Catrina笑言終於可以將馮允謙的《開始倒數》，由洗手間唱到去《囝囝女女730》。（圖片來源：《囝囝女女730》截圖）

Catrina梁式昕爆曾被前度逼婚嚇親

身為模特兒，必定多狂蜂浪蝶，Catrina竟自爆：「現階段單身，不過曾經有一個拍咗拖好短時間嘅男仔，同我講想結婚、想有小朋友，我當時因為覺得自己年紀仲好細個，所以好大壓力，最終分開。」至於點解會參加《戀愛Staycation》？Catrina表示：「之前參加過選秀節目《全民造星》覺得都幾好玩，今次再參加真人騷，想有一個新體驗及嘗試，希望認識一個另一半，期待情人節可以放閃！」

Catrina參加《造星IＶ》與主持強尼合照留念，她留言：「得到好多, 多謝你哋！我會用行動報答你哋畀我嘅教導同支持。」
Catrina參加《造星IＶ》與主持強尼合照留念，她留言：「得到好多, 多謝你哋！我會用行動報答你哋畀我嘅教導同支持。」（圖片來源：[email protected]_leung）
Catrina參加《造星IV》覺得都幾好玩，所以今次再參加真人騷《戀愛Staycation》。
Catrina參加《造星IV》覺得都幾好玩，所以今次再參加真人騷《戀愛Staycation》。（圖片來源：[email protected]_leung）

即睇Catrina靚相：

常見問題

Catrina梁式昕被古天樂視為秘密武器？

Catrina梁式昕現為天下一將士藝人，參加過兩屆《造星》，她笑言目前⋯⋯詳見：Catrina原來與古天樂關係匪淺

《戀愛Staycation》另一個參賽者被封「車禍IU」？

有網民封梁洛妍做「車禍IＵ」，她笑說有睇網民留言，並話家人擔心她⋯⋯詳見：梁洛妍被封「車禍IＵ」

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_leung、[email protected]_louis、ViuTV

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