戀愛Staycation｜Catrina梁式昕參加兩屆《造星》 原來與古天樂關係匪淺
Catrina拍過姜濤 被指古天樂秘密武器
Catrina曾經在2022年參與ViuTV《全民造星III》，因為工作衝突，入圍後就退選，2021年再參與《全民造星IV》。原來Catrina之前曾與男團MIRROR主將姜濤合作，在HPV疫苗電視廣告演出！值得一提的是，她是One Cool Jam Cast（天下一將士藝人）旗下藝人，因此曾經被指是古天樂最新的秘密武器，她對此回應：「哈哈，秘密武器？我真係要再努力啲，等我可以孭得起呢個title！古生旗下好多人材，我哋個個都係佢嘅秘密武器。」
Catrina梁式昕參賽家人朋友感驚訝
Catrina畢業於美國布里斯托大學音樂系，擁8級鋼琴資格，多才多藝，難怪IG吸引9,000多個followers。Catrina日前接受《東方新地》獨家訪問，問到家人和朋友對於她參加《戀愛Staycation》第二季，有甚麼睇法？她說：「好驚訝！因為好難得講我嘅愛情生活，所以佢哋都好想八卦, 好興奮同埋話一係冇人知，一係而家全世界知哂！」
Catrina梁式昕爆曾被前度逼婚嚇親
身為模特兒，必定多狂蜂浪蝶，Catrina竟自爆：「現階段單身，不過曾經有一個拍咗拖好短時間嘅男仔，同我講想結婚、想有小朋友，我當時因為覺得自己年紀仲好細個，所以好大壓力，最終分開。」至於點解會參加《戀愛Staycation》？Catrina表示：「之前參加過選秀節目《全民造星》覺得都幾好玩，今次再參加真人騷，想有一個新體驗及嘗試，希望認識一個另一半，期待情人節可以放閃！」
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常見問題
Catrina梁式昕被古天樂視為秘密武器？
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《戀愛Staycation》另一個參賽者被封「車禍IU」？
有網民封梁洛妍做「車禍IＵ」，她笑說有睇網民留言，並話家人擔心她⋯⋯詳見：梁洛妍被封「車禍IＵ」
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