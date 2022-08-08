戀愛Staycation｜Catrina梁式昕參加兩屆《造星》 原來與古天樂關係匪淺

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》第一季4/8播出第9集大結局，轉過頭5/8晚就播出只得6集的第二季，新一季4男4女參賽者會擦出愛火花嗎？有參賽者玩過《全民造星》，唔通又係「幕後玩家」套路？參賽者梁式昕（Catrina）現年28歲，古天樂旗下One Cool Jam Cast天下一將士的合約藝人，2020年同2021年參加過《全民造星III&IV》，有豐富舞台經驗，又上過《Chill Club》唱歌，同時亦係一位女模特兒，曝光率高！