戀愛Staycation｜梁洛妍28歲被封「車禍IＵ」自認黐身女友要求「保鮮」
梁洛妍阿媽捧場笑到碌地
《戀愛Staycation》第二季參賽者梁洛妍日前接受《東方新地》訪問，她指屋企人很支持她參賽：「其實好自由，好多時都唔會管我啲咩，我開心就好，但我只係話入camp，未有好仔細咁話拍啲咩嘅，出camp之後先話畀佢哋聽入面發生咗啲咩，播咗第一集之後，我阿媽話笑到碌地，見到我玩遊戲啲驚青樣，我媽話覺得好好笑。」
梁洛妍爆與男友同居感情變淡分手
梁洛妍外表十足鄰家女孩，已拍過4、5次拖：「我每次拍拖都唔短，都以年計，最長嗰次拍過4年，我喺節目都講過，我係黐身女朋友嚟嘅，除咗返工之外，所有時間都見面啦，以前好多時都同居嘅，唔好處係太快經歷好似結婚後生活咁，相處變咗老夫老妻，好平淡。男朋友變得冷淡咗，好多時因為咁分開。」
梁洛妍被星探發掘入行做model
原來梁洛妍興趣多多，所以身兼多職：「我做幾份職業嘅，讀書嘅時候有人邀請我去試吓廣告casting，之後有拍少少廣告，發現自己其實都鍾意拍嘢嘅，對演戲幾有興趣，所以喺呢行發展，我啲job以影硬照比較多。我都有做攝影師，因為做model關係識咗啲攝影師，發覺自己都幾有興趣影相，佢哋會彈啲job畀我同佢哋一齊做。」
梁洛妍疫情停model工作轉行OL
梁洛妍因為疫情關係，好多工作都叫停，促使她找到份全職工作：「我做graphic design都係興趣嚟嘅，我鍾意畫畫，跟住自己學photoshop、AI，朋友開公司我幫佢哋設計吓logo咁。之前疫情關係，好多job都停晒，而家搵到份正職做office。」
被封「車禍IＵ」 梁洛妍：好搞笑
為何會參加《戀愛Staycation》？梁洛妍笑言：「參加係因為朋友send嚟叫我試吓，嗰時因為疫情原因冇乜嘢做，抱住試吓嘅心態。被揀中係好開心嘅，因為想識吓新朋友，同埋睇吓識唔識到男朋友，希望觀眾朋友們睇得開心。」由於她貌似韓星IU，有網民封她「車禍IＵ」，她笑說：「我都有睇網民留言，家人朋友都擔心我會唔會唔開心，其實啲留言都好搞笑，我都睇得幾開心。」
常見問題
《戀愛Staycation》梁洛妍對被封「車禍IU」有何想法？
有網民封她「車禍IＵ」，她笑說有睇網民留言，並話家人擔心她⋯⋯詳見：梁洛妍被封「車禍IＵ」
《戀愛Staycation》第二季有參賽者係A0？
《戀愛Staycation》第二季一樣有4男4女參加，當中有男參賽者自稱從未⋯⋯詳見：8位參賽者簡介