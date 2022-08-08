戀愛Staycation｜梁洛妍28歲被封「車禍IＵ」自認黐身女友要求「保鮮」

《戀愛Staycation》第二季有4男4女參賽者，當中包括電競主播彭泳熙、港女芝芝、古天樂旗下藝人梁式昕及model梁洛妍（LLY）。28歲的梁洛妍是model及OL，有時會接job影硬照， Instagram成個版面都係日系小清新風格，外表十足鄰家女孩咁，淨睇相會覺得LLY好小鳥衣人！