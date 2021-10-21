戀愛Staycation｜Viu拍港版《雙層公寓》撮合單身男女 娟姐 沈殷怡搶閘報名
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]_yume_1018、[email protected]
《戀愛Staycation》撮合單身男女
ViuTV近日熱播中的真人騷節目《賭命夫妻》話題性十足，日前ViuTV宣布將開拍新一部真人騷節目《戀愛Staycation》（暫名），招募一眾單身男女共處一屋，大玩長達一星期多的Staycation，為各位單身男女提供互相深入了解的機會，當中暫定的活動包括有船P、大自然露營、豪華晚宴舞會等，全程免費入住。
Shirley舉腳搵春天
一眾ViuTV索女包括娟姐（練美娟）、Shirley（沈殷怡）、Mishy（李昭南）和曾參加《全民造星3》的Buber（麥詠楠），都爭住率先報名，其中Shirley就在ViuTV社交網留言表示：「舉手舉腳表示想參加！公司比個機會我搵春天好無？」娟姐也有留言說：「我想參加啊！」卻引來網民重提她與肥仔的緋聞。
網友狂Tag：機會嚟啦飛雲！
網民都對這節目充滿興趣，不停在社交網Tag自己的單身朋友，並附上「機會嚟啦飛雲！」等字句，其中麗英同專家Dickson都被網民狂Tag。而早前曾向張致恒（Steven）追債的𡃁模Naomi（馮鎵瀠），就慨歎自己已非單身，話希望ViuTV開拍多些可以讓情侶們參加的節目。不過也有網民投訴這個節目年齡限定在18至35歲，認為這是在歧視超過35歲的單身男女。
《雙層公寓》曾引發網絡欺凌事件
去年5月，在Netflix播出的日本真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》，發生了有份參演節目的摔角手木村花疑不堪網絡欺凌而輕生一事，令節目被逼腰斬，之後Netflix上所有木村花參演的節目集數也全數被刪除。今次ViuTV即將製作的戀愛配對真人騷節目，被指設定似足《雙層公寓》，網民都好擔心會再度引來網絡欺凌事件，建議ViuTV一定要小心處理節目的剪輯。