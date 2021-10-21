戀愛Staycation｜Viu拍港版《雙層公寓》撮合單身男女 娟姐 沈殷怡搶閘報名

ViuTV近日宣布開拍新一部真人騷節目《戀愛Staycation》（暫名），招募一眾單身男女報名，一齊免費住大屋玩Staycation，這個戀愛配對節目被指似足由日本同Netflix聯合製作的真人騷節目《雙層公寓》（Terrace House），一眾ViuTV索女包括娟姐（練美娟）、Shirley（沈殷怡）同Mishy（李昭南）等，都爭住率先報名！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]_yume_1018、[email protected]