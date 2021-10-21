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戀愛Staycation｜Viu拍港版《雙層公寓》撮合單身男女 娟姐 沈殷怡搶閘報名

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撰文：東方新地

ViuTV近日宣布開拍新一部真人騷節目《戀愛Staycation》（暫名），招募一眾單身男女報名，一齊免費住大屋玩Staycation，這個戀愛配對節目被指似足由日本同Netflix聯合製作的真人騷節目《雙層公寓》（Terrace House），一眾ViuTV索女包括娟姐（練美娟）、Shirley（沈殷怡）同Mishy（李昭南）等，都爭住率先報名！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_yume_1018、[email protected]

《戀愛Staycation》撮合單身男女

ViuTV近日熱播中的真人騷節目《賭命夫妻》話題性十足，日前ViuTV宣布將開拍新一部真人騷節目《戀愛Staycation》（暫名），招募一眾單身男女共處一屋，大玩長達一星期多的Staycation，為各位單身男女提供互相深入了解的機會，當中暫定的活動包括有船P、大自然露營、豪華晚宴舞會等，全程免費入住。

ViuTV新節目《戀愛Staycation》（暫名）將於11月21日截止報名，並於12月開始拍攝。（圖片來源：Facebook@ViuTV.hk）
ViuTV新節目《戀愛Staycation》（暫名）將於11月21日截止報名，並於12月開始拍攝。（圖片來源：[email protected]

Shirley舉腳搵春天

一眾ViuTV索女包括娟姐（練美娟）、Shirley（沈殷怡）、Mishy（李昭南）和曾參加《全民造星3》的Buber（麥詠楠），都爭住率先報名，其中Shirley就在ViuTV社交網留言表示：「舉手舉腳表示想參加！公司比個機會我搵春天好無？」娟姐也有留言說：「我想參加啊！」卻引來網民重提她與肥仔的緋聞。

網友擔心Shirley參加節目，其他女參加者會無人理。（圖片來源：Facebook@ViuTV.hk）
網友擔心Shirley參加節目，其他女參加者會無人理。（圖片來源：[email protected]
Shirley今年27歲，符合參加節目的年齡。（圖片來源：IG@shamshirley）
Shirley今年27歲，符合參加節目的年齡。（圖片來源：[email protected]
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網民重提娟姐與ERROR隊長肥仔的緋聞，笑指她並非單身。（圖片來源：[email protected]
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七仙羽師傅曾在節目中爆料指肥仔一早吼住娟姐練美娟，之後肥仔同女友分手，娟姐一度被指係第三者，但七師傅話當時只是講笑，叫大家唔好太認真。（圖片來源：[email protected]
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自稱單身狗的Mishy，就話想參加節目係因為想免費食自助餐。（圖片來源：[email protected]
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現年32歲的Mishy擁有高學歷和有米家底，絕對係筍盤。（圖片來源：[email protected]
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曾參加過《造星3》的Buber，都話要跟Mishy隊去參加節目。（圖片來源：[email protected]
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28歲Buber是中泰混血兒，演出過不少舞臺劇、電影同電視劇。（圖片來源：[email protected]

網友狂Tag：機會嚟啦飛雲！

網民都對這節目充滿興趣，不停在社交網Tag自己的單身朋友，並附上「機會嚟啦飛雲！」等字句，其中麗英同專家Dickson都被網民狂Tag。而早前曾向張致恒（Steven）追債的𡃁模Naomi（馮鎵瀠），就慨歎自己已非單身，話希望ViuTV開拍多些可以讓情侶們參加的節目。不過也有網民投訴這個節目年齡限定在18至35歲，認為這是在歧視超過35歲的單身男女。

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網友建議專家Dickson參加節目搵另一半，但專家Dickson今年36歲已超齡。（圖片來源：[email protected]
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23歲麗英亦被網友Tag了一句「飛雲」，不過據知麗英已經有男朋友。（圖片來源：[email protected]
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𡃁模Naomi慨歎自己已非單身。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

《雙層公寓》曾引發網絡欺凌事件

去年5月，在Netflix播出的日本真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》，發生了有份參演節目的摔角手木村花疑不堪網絡欺凌而輕生一事，令節目被逼腰斬，之後Netflix上所有木村花參演的節目集數也全數被刪除。今次ViuTV即將製作的戀愛配對真人騷節目，被指設定似足《雙層公寓》，網民都好擔心會再度引來網絡欺凌事件，建議ViuTV一定要小心處理節目的剪輯。

林夢
現年26歲、現職OL兼水著模特兒的林夢（林ゆめ），去年因參加《雙層公寓：東京2019-2020》而人氣急升，今年6月她推出首本寫真集，更成功登上寫真集銷量榜冠軍。（圖片來源：[email protected]_yume_1018）
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節目《雙層公寓：東京2019-2020》在發生木村花（右）輕生一事後已被腰斬，Netflix上所有木村花參演的節目集數也已全數被刪除。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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