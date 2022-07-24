戀愛Staycation｜甄茵係註冊中醫 參選口罩小姐表演拔罐絕技！
甄茵社交網教養生
年紀輕輕的甄茵，原來是一位註冊中醫師，亦做過國泰空姐。甄茵去年參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》入圍40強，在20強資格賽表演拔罐技能，但未能成功晉級。之後她有機會演出ViuTV節目，包括與阿Dee何啟華及練美娟主持《辣王傳》，在她的社交網中所見，甄茵以「預醫師-茵茵豬」自居，不時出post教養生，她亦有拍口罩廣告，近日唔執輸參加《戀愛Staycation》，未知是想出位，還是想脫單？
單身男女船P覓愛
ViuTV去年熱播中的真人騷節目《賭命夫妻》話題性十足，去年ViuTV宣佈開拍新一部真人騷節目《戀愛Staycation》，更公開招募一眾單身男女共處一屋，大玩長達兩星期的Staycation，八男女在兩星期分組單獨約會，為求真愛各人都使出渾身解數，當中暫定的活動包括有船P、大自然露營、豪華晚宴舞會等，全程免費入住。節目更找來兩位皇牌主持人強尼和ViuTV一姐Hailey Chan，再加埋話題性高的全民造星Alice，三位愛情花生友 a.k. a. 愛情專家comment下對參加者的第一印象，看看feel唔feel到眾參賽者係戀愛高手定A0！下星期一晚（7/25），幾位參加者將會現真身，一齊投入戀愛假期！
網民高呼機會嚟啦
網民都對這節目充滿興趣，不停在社交網Tag自己的單身朋友，並附上「機會嚟啦飛雲！」等字句，其中麗英同專家Dickson都被網民狂Tag。而早前曾向張致恒（Steven）追債的𡃁模Naomi（馮鎵瀠），就慨嘆自己已非單身，話希望ViuTV開拍多些可以讓情侶們參加的節目。不過也有網民投訴這個節目年齡限定在18至35歲，認為這是在歧視超過35歲的單身男女。
《雙層公寓》曾引發網絡欺凌事件
去年5月，在Netflix播出的日本真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》，發生了有份參演節目的摔角手木村花疑不堪網絡欺凌而輕生一事，令節目被逼腰斬，之後Netflix上所有木村花參演的節目集數也全數被刪除。今次ViuTV即將製作的戀愛配對真人騷節目，被指設定似足《雙層公寓》，網民都好擔心會再度引來網絡欺凌事件，建議ViuTV一定要小心處理節目的剪輯。
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