戀愛Staycation｜甄茵係註冊中醫 參選口罩小姐表演拔罐絕技！

ViuTV最新一部真人騷節目《戀愛Staycation》7月25日起首播，去年曾招募一眾單身男女報名，一齊免費住大屋玩Staycation，這個戀愛配對節目被指似足由日本同Netflix聯合製作的真人騷節目《雙層公寓》，一眾ViuTV索女包括曾參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》的中醫甄茵、娟姐（練美娟）、Shirley（沈殷怡）同Mishy（李昭南）等，都爭住率先報名！