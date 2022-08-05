戀愛Staycation｜第一季暴走結尾似足宮廷劇 Kylie爆喊搶鏡冇人要？
聖誕派對「好似宮庭劇」
由節目一開始，8名參賽者都是為了在透過12日的同居相處去尋覓愛情，又或者藉以找到戀愛的真締，終於在連續兩晚播出的聖誕派對上，Kylie借遊戲向傑仔表白。然而，正因為在眾目睽睽之下，表白Kylie像是被審問，被表白的傑仔在尷尬的氣氛之下無所適從，結果整個平安夜派對變得一團糟，Henry、YanYan以及嘉宏發晒爛渣，「局外人」Vicky覺得大家心計重重不忍落淚，Kylie又覺得自己被擺上枱失控爆喊，正如其中一位嘉宏一句「好似宮廷劇」般暴走結尾，同居十二日一直期望的聖誕派對慘變鬧劇一場。
原來真係有「幕後玩家」
早前製作團隊在節目中途向一眾參賽者透露，在他們當中會有「玩家臥底」，當時參賽者亦半信半疑，甚至質疑此「玩家臥底」只是製作組為他們提供「虛構壓力」，並不真實存在。終於來到第一季最後一集，四名男參賽者要向心儀的女性表白，結果Vicky與嘉宏成功配對；傑仔與雀仔成功配對；而Stan以及Kylie則在無人揀的情況下黯然離場。至於YanYan和Henry雖然最後亦稱得上成功配對，但由於Henry原來就是節目組悉心安排的「玩家」，專責在過程中搞風搞雨，即使付出真心但他自己仍深存芥蒂，所以最後未能送上信物「定情手錶」，淡然結束。
第一季極速玩完惹觀眾不滿
對於第一季火速在9集完結，網民對此非常不滿，紛紛表示才剛剛熟悉前8位參賽者就完結，「真係到喉唔到肺」。又指拍攝團隊第一季跟足12日，結果僅得9集可謂濃縮再濃縮，「明明話Stan好多嘢講好搞笑，同Bird有段嘢又唔剪頭，玩Game又唔剪」、「有Terrace House抄都唔識」等等，另一方面完全不明白中途加入的Vicky意義何在！尤其是第八集，進展之快令觀眾失去「培養感情」的過程。不過，仍有不少觀眾覺得當「喜劇」去欣賞認為觀感不錯，8人的感情甚至比之前《I SWIM》更加真實，由傑仔、雀仔以及Kylie；Stan 、嘉宏、Vicky 兩段三角戀很有睇頭。
第一季女參賽者相關連結：
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第二季星期五晚開始
雖然第二季的八位參賽者暫時未有詳細資料，但網民透過ViuTV節目表上的相關圖片已經議論紛紛，而且亦表示只得6集唔多睇好，男參賽者更被指Player樣，而女參賽者亦不及第一季高顏值！
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