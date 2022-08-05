戀愛Staycation｜第一季暴走結尾似足宮廷劇 Kylie爆喊搶鏡冇人要？

《戀愛Staycation》第一季（共9集）於今晚大結局，4男4女包括Henry、嘉宏、 雀仔、Kylie等能否透過節目尋獲真愛？而早前製作組宣布的「幕後玩家」到底又係邊個？聖誕派對到底結局係點？第9集自有分曉！