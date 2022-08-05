戀愛Staycation第二季｜4男4女起底 有參賽者玩過《全民造星》
《戀愛Staycation》第二季8位單身參賽者包括
《戀愛Staycation》參賽者1.彭泳熙－32E電競主播
彭泳熙（HeiHei）網名叫月巴女子，IG有1.7萬followers，牌面上係第二季人氣最高女參賽者。身高只有156cm嘅彭泳熙平時除咗會直播打機片段，偶然仲會cosplay大曬32E嬌人身形。
《戀愛Staycation》參賽者2.Sophia Chiu-港女芝芝
Sophia同時下港女基本上可以畫一個等號，鍾意去迪士尼自拍，又鐘意食好西打卡。平時著到密密實實嘅Sophia，Instagram而家只係得978個Followers，不過睇真少少，身形好似唔錯喎。
《戀愛Staycation》參賽者3. llyin－日系女生
LLY 青春無敵，有時會接job影硬照， Instagram成個版面都係日系小清新風格，外表十足鄰家女孩咁。淨睇相會覺得LLY好小鳥衣人，啱唔啱你口味？
《戀愛Staycation》參賽者4. 梁式昕（Catrina）－兩屆《全民造星》參賽者
梁式昕（Catrina）現年28歲，為天下一將士藝人，2020年同2021年參加過《全民造星III&IV》有豐富舞台經驗，參與過余香凝《無得比》MV，又上過《Chill Club》唱歌，同時亦係一位女模特兒，IG有八千幾Follower。另外，梁式昕畢業於美國布里斯托大學音樂系，擁八級鋼琴資格。
梁式昕多才多藝 對結識異性有冇幫助？
《戀愛Staycation》參賽者5.CCLOK－外向行山西裝男
cclok性格外向，Instagram十居其九都係行山、做運動同旅行相，見多識廣嘅cclok睇嚟有唔少話題都啱傾，可以同陌生人慢慢吹水。
《戀愛Staycation》參賽者6.Thomas－唯一非肌肉男
Thomas絕對稱唔上係肌肉男，但擁有精緻面孔，Instagram相表情同動作多多，一定好識氹女仔開心。
《戀愛Staycation》參賽者7.周文豪（Sunny） －爆肌健身模特兒
周文豪（Sunny）今年30歲，身高有184cm，有搞素食雪糕店等小生意，亦有做兼職Model。擁六嚿腹肌嘅Sunny平時最愛做運動同健身，對自己身形非常有自信，更參加過健美比賽。
《戀愛Staycation》參賽者8.Cyrus Leung－陽光味健身教練
Cyrus leung外表成熟，係一位健身教練，同周文豪（Sunny）一樣都係爆肌男，玩滑水嗰陣魅力十足，有冇機會吸引到4位年輕後生女？
睇更多《戀愛staycation》第二季精采預告相
常見問題
《戀愛Staycation》第二季有參賽者係A0？
《戀愛Staycation》第二季一樣有4男4女參加，當中有男參賽者自稱從未⋯⋯詳見：8位參賽者簡介
《戀愛Staycation》第二季邊位參加過《造星》？
《戀愛Staycation》第二季8位參賽者的外型與第一季非常不一樣，更青春更活力，當中仲有位女參賽者參加過兩屆《造星》，又上過《Chill Club》⋯⋯詳見：8位參賽者簡介
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