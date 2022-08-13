戀愛Staycation｜第二季「誰是玩家」反高潮 Catrina被鬧八婆成最大輸家
Cyrus與芝芝約會變兄妹
在第14集經過一輪「競猜誰是玩家」之後，Sunny不幸在投票獲最高票數而離開大宅，由一開始就與他糖黐豆的芝芝非常傷心。不過幸好到男約女環節，芝芝仍然有Cyrus送唇膏約會，可能因為任職幼稚園教師嘅佢太有親和力嘅關係吧！到最後一集，芝芝與Cyrus雖然稱不上甜蜜，但二人的關係和了解可謂大躍進，已經昇華至兄妹一般，所以呢一Pair，注定未能走到最後。
《戀愛Staycation》第二季結尾
第二季一開始原本係4男4女的設定，但隨住第14集Sunny被視為「幕後玩家」而被投票踢出屋之後，局勢變成3男4女，所以必定有一位女士落空獨家回家！跟據男約女的方向，最後配對的結果一點亦不意外，Jacky配洛妍；Thomas成功配對約會對象heihei；而基本上從來沒有同過組的Cyrus竟然成功配對到Catrina。Cyrus與Catrina的一Pair令不少網民看得不時味兒，原因是節目上基乎沒有太多二人的互動，只是單單在Cyrus的自白過程中透露過其中一晚與Catrina真情培白後互相了解凍釋前嫌。
原來真係有「幕後玩家」？
第二季的8位參加者並沒有像第一季般如此有戲劇性，感情關係比較單一和淡淡然。不過來到最後一刻，節目組竟然對他們玩了一個極大的玩笑，原來第二季 根．本．沒．有．玩家！成為整個第二季的反高潮！網民紛紛表示被投走的Sunny大哥好唔抵，覺得節目組將8個參賽者擺上枱超大整蠱！
《戀愛Staycation》第二季 Catrina成為唯一的輸家
第二季完結，網民的討論點都不在於節目拍得好與壞，重點是在於「Catrina原來是一名八婆」之上。由於節目中並沒有「玩家」的身份，變相投票給Sunny令他被踢出大屋的兩人成為罪魁禍首，雖然Thomas當日都有份投票畀Sunny，但網民的矛頭卻直指Catrina，原因是當日是她有份提議「各自投自己令到冇人會走」，但她最後卻投票給Sunny；及後見到投票的只有4票，又立即質疑為什麼只有4個人投票。再加上在大會公布「沒有玩家」之後，Catrina又展露出謎之笑容，令網民對她更為反感。在節目播完之後，紛紛到她的IG留言，更直斥她是「婊子」、「八婆」、「性格X」等等字眼。有人更直言：「開始為你嘅演藝仕途擔心」、「邊個搵你拍廣告就真係弊」。所以Catrina成為《戀愛Staycation》的唯一輸家。