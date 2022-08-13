戀愛Staycation｜第二季「誰是玩家」反高潮 Catrina被鬧八婆成最大輸家

《戀愛Staycation》第二季（共6集）今晚已大結局，今季由最初的4男4女變成3男4女，參賽者包括Jacky、Thomas、HeiHei、Catrina等似乎都已經心有所屬。雖然Sunny 在第14集時被其它參賽者視為「幕後玩家」結果被投票踢出大屋，但到底真正的「幕後玩家」又係邊個？！