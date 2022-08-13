戀愛Staycation

戀愛Staycation｜第二季「誰是玩家」反高潮 Catrina被鬧八婆成最大輸家

最新娛聞
東方新地

廣告

《戀愛Staycation》第二季（共6集）今晚已大結局，今季由最初的4男4女變成3男4女，參賽者包括Jacky、Thomas、HeiHei、Catrina等似乎都已經心有所屬。雖然Sunny 在第14集時被其它參賽者視為「幕後玩家」結果被投票踢出大屋，但到底真正的「幕後玩家」又係邊個？！

戀愛Staycation 在「誰是玩家」的互投環節中，Sunny獲最高票數結果被踢出大屋冇份繼續參與。
在「誰是玩家」的互投環節中，Sunny獲最高票數結果被踢出大屋冇份繼續參與。（圖片來源：[email protected]
戀愛Staycation
（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）

Cyrus與芝芝約會變兄妹

在第14集經過一輪「競猜誰是玩家」之後，Sunny不幸在投票獲最高票數而離開大宅，由一開始就與他糖黐豆的芝芝非常傷心。不過幸好到男約女環節，芝芝仍然有Cyrus送唇膏約會，可能因為任職幼稚園教師嘅佢太有親和力嘅關係吧！到最後一集，芝芝與Cyrus雖然稱不上甜蜜，但二人的關係和了解可謂大躍進，已經昇華至兄妹一般，所以呢一Pair，注定未能走到最後。

戀愛Staycation 約會去踩滑板，其實多身體接觸容易撻著。
約會去踩滑板，其實多身體接觸容易撻著。（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation 不過佢兩個反而變咗兄妹之情。
不過佢兩個反而變咗兄妹之情。（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation 芝芝一開始就與Sunny糖黐豆。
芝芝一開始就與Sunny糖黐豆。（圖片來源：[email protected]

《戀愛Staycation》第二季結尾

第二季一開始原本係4男4女的設定，但隨住第14集Sunny被視為「幕後玩家」而被投票踢出屋之後，局勢變成3男4女，所以必定有一位女士落空獨家回家！跟據男約女的方向，最後配對的結果一點亦不意外，Jacky配洛妍；Thomas成功配對約會對象heihei；而基本上從來沒有同過組的Cyrus竟然成功配對到Catrina。Cyrus與Catrina的一Pair令不少網民看得不時味兒，原因是節目上基乎沒有太多二人的互動，只是單單在Cyrus的自白過程中透露過其中一晚與Catrina真情培白後互相了解凍釋前嫌。

戀愛Staycation Jacky配洛妍，毫無懸念。
Jacky配洛妍，毫無懸念。（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation Thomas成功配對約會對象heihei
Thomas成功配對約會對象heihei（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation Cyrus竟然成功配對到Catrina
Cyrus竟然成功配對到Catrina（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）

原來真係有「幕後玩家」？

第二季的8位參加者並沒有像第一季般如此有戲劇性，感情關係比較單一和淡淡然。不過來到最後一刻，節目組竟然對他們玩了一個極大的玩笑，原來第二季 根．本．沒．有．玩家！成為整個第二季的反高潮！網民紛紛表示被投走的Sunny大哥好唔抵，覺得節目組將8個參賽者擺上枱超大整蠱！

戀愛Staycation 認真大整蠱。
認真大整蠱。（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation Sunny成為最大受害者。
Sunny成為最大受害者。（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation
（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）

《戀愛Staycation》第二季 Catrina成為唯一的輸家

第二季完結，網民的討論點都不在於節目拍得好與壞，重點是在於「Catrina原來是一名八婆」之上。由於節目中並沒有「玩家」的身份，變相投票給Sunny令他被踢出大屋的兩人成為罪魁禍首，雖然Thomas當日都有份投票畀Sunny，但網民的矛頭卻直指Catrina，原因是當日是她有份提議「各自投自己令到冇人會走」，但她最後卻投票給Sunny；及後見到投票的只有4票，又立即質疑為什麼只有4個人投票。再加上在大會公布「沒有玩家」之後，Catrina又展露出謎之笑容，令網民對她更為反感。在節目播完之後，紛紛到她的IG留言，更直斥她是「婊子」、「八婆」、「性格X」等等字眼。有人更直言：「開始為你嘅演藝仕途擔心」、「邊個搵你拍廣告就真係弊」。所以Catrina成為《戀愛Staycation》的唯一輸家。

戀愛Staycation 最後仲彈咗句多謝...
最後仲彈咗句多謝…（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation
（圖片來源：《戀愛Staycation》截圖）
戀愛Staycation
（圖片來源：[email protected]_leung截圖）
戀愛Staycation
（圖片來源：[email protected]_leung截圖）
戀愛Staycation
（圖片來源：[email protected]_leung截圖）

睇埋上一季嘅網民評論：

戀愛Staycation
（圖片來源：連登討論區截圖）
戀愛Staycation
（圖片來源：連登討論區截圖）
戀愛Staycation
（圖片來源：連登討論區截圖）

《戀愛Staycation》第二季女參賽者相關連結：

戀愛Staycation｜梁洛妍28歲被封「車禍IＵ」自認黐身女友要求「保鮮」

戀愛Staycation｜Catrina梁式昕參加兩屆《造星》 原來與古天樂關係匪淺

戀愛Staycation｜彭泳熙HeiHei飛甩專制男友大解放：做返我想做嘅事

戀愛Staycation｜「芝芝老師」Sophia幼稚園教師認宅女：接觸男士嘅機會係零

《戀愛Staycation》第一季女參賽者相關連結：

戀愛Staycation｜Kylie杞子原來係學霸 又名36E「翻版袁嘉敏」

戀愛Staycation │ 雀仔鄧亦雯24歲甩拖 擇偶愛熟男：我需要被照顧

戀愛Staycation參賽者｜甄茵Yan係註冊中醫 參選口罩小姐表演拔罐絕技！

戀愛Staycation｜Vicky張嘉盈第5集出場 仙氣冧暈2萬Fans 曾收猥瑣留言

戀愛Staycation
（圖片來源：[email protected]_leung截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《戀愛Staycation》截圖、ViuTV圖片、連登討論區截圖

讀者留言

熱門文章

 