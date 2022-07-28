戀愛Staycation │ 雀仔鄧亦雯24歲甩拖 擇偶愛熟男：我需要被照顧
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真人騷《戀愛Staycation》現正於ViuTV熱播，參賽者共4男4女，節目一連兩個禮拜帶大家窺探一眾單身男女免費入住酒店及約會經過。原來參加者的來頭也不少，當中包括經常在社交網大騷34E傲人豐滿身形的KOL鄧亦雯（雀仔）。日前她接受《東方新地》獨家訪問，大談擇偶條件，各位宅男留心啊！
雀仔游山玩水吸3萬followers
鄧亦雯（雀仔）今年24歲，青春無敵，經常在IG大晒34E驕人身形，吸引近30,000 followers，她熱愛遊山玩水，見她穿上三點式帶埋愛犬玩直立板，簡單兩張相已吸4,300個likes，問到是否吸引到好多狂蜂浪蝶？她笑言：「都會嘅可能有好多IG dm，但係我又未覺得係狂蜂浪蝶嘅。」
雀仔拍過兩次拖想擴闊社交圈
網民們最有興趣雀仔的戀愛經歷，原來她只拍過兩次拖：「咁啱嗰段時間分咗手，就參加咗呢個節目，順便諗住識多啲人，擴闊吓圈子。」有乜擇偶條件？「都會比較覺得大啲成熟啲嘅男仔會啱我多啲，我都係需要被照顧。」
雀仔獲家人撐 網民期待睇水着
以雀仔的條件參加《戀愛Staycation》應該無懈可擊，家人支持她參加嗎？她說：「我參加咗之後先同家人講，但係佢哋都OK呀！」對於有網民「期待你着泳衣」出鏡，可否劇透吓節目有無泳衣環節？雀仔反白眼：「拍攝嘅時候係冬天啊！哈哈！」網民們不用失望，她的IG大把水着相！
雀仔現職補習老師最想拍岑珈其
雀仔在理工大學畢業，曾修讀wedding planning課程，擔任活動統籌工作，現為全職私人補習老師，閒時做KOL賣廣告，亦擔任爆炸戲棚聯同英皇娛樂合辦的音樂劇《我們的青春日誌》幕後工作，百足咁多爪。問雀仔如果入行，最想做甚麼範疇？她說：「我諗我做綜藝會啱啲，想同阿正同爺爺（岑珈其）合作。」
《戀愛Staycation》8位參加者分組單獨約會求愛
ViuTV真人騷《戀愛Staycation》找來4男4女，大玩長達兩星期的Staycation，8男女將會分組單獨約會，為求真愛各人都使出渾身解數，當中活動包括船P、大自然露營、豪華晚宴舞會等，全程免費入住，節目更搵來兩位皇牌主持人強尼和ViuTV一姐Hailey Chan，睇吓你feel唔feel到他們是戀愛高手定A0！