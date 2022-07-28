戀愛Staycation │ 雀仔鄧亦雯24歲甩拖 擇偶愛熟男：我需要被照顧

真人騷《戀愛Staycation》現正於ViuTV熱播，參賽者共4男4女，節目一連兩個禮拜帶大家窺探一眾單身男女免費入住酒店及約會經過。原來參加者的來頭也不少，當中包括經常在社交網大騷34E傲人豐滿身形的KOL鄧亦雯（雀仔）。日前她接受《東方新地》獨家訪問，大談擇偶條件，各位宅男留心啊！