戀愛Staycation｜ 22歲彭泳熙HeiHei飛甩專制男友大解放：做返我想做嘅事

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》第一季4/8播出第9集大結局，轉過頭5/8晚就播出只得6集的第二季，新一季4男4女參賽者已曝光，他們一齊免費住大屋玩Staycation，有邊幾對能擦出愛火？22歲參賽者彭泳熙HeiHei擁32E標青身形，是電競主播，IG有2.3萬followers（節目開播前有1.7萬），牌面上係第二季人氣最高女參賽者。彭泳熙昨日接受《東方新地》獨家訪問，原來她有段不愉快的戀愛經歷。