戀講嘢終結｜郭奕芯「零的突破」鏡頭前痛哭 傳離巢令節目被Cut浩南親回應
《戀講嘢》最後一集｜郭奕芯喊住呻有好多壞男人
《戀講嘢》最後一集主題為「有緣再會」，4位主持193（郭嘉駿）、浩南（鄭伊琪）、郭奕芯（Ashina）和Helen（譚凱倫）臨別都非常感觸，郭奕芯更未講先喊：「因為已經百幾集，真係冇諗過原來今日最後一集坐喺呢個梳化同呢個景係呢個感覺，同埋要好多謝一直以嚟支持我哋嘅觀眾，無論你係鍾意又好、唔鍾意又好，都希望你哋鍾意。同埋好多謝嘉賓上嚟，令我喺呢個節目都學到好多嘢，知道原來呢個世界上有好多唔好嘅男仔，亦都有好多應該要珍惜嘅人，希望大家可以喺我哋呢個節目學到點樣去珍惜身邊嘅人。」
郭奕芯一邊講，Helen就一邊忍唔住出手幫她抹眼淚，193都話未見過芯姐喊，她亦在社交網發文再同大家講再見：
2024年第一個pos蹴係同 #戀講嘢 講再見啦
共124集 點點滴滴都係回憶
同大家相處 沒有壓力 輕輕鬆鬆說說笑笑又一集
而今日就係最後一次為節目拍攝而入廠
眨眨眼 已經兩年 每星期二晚播出 原來時間過得咁快
戀愛這課程 永遠都要學習 謝謝所有嘉賓嘅分享
每個課題 都值得反思 檢討 學習 有經歷才會成長
希望你哋最後都會收穫幸福
而戀講嘢呢個節目亦會成為我哋嘅回憶
各位 有緣再見啦
《戀講嘢》最後一集｜浩南否認離巢：不過休息一陣
浩南就指自己與郭奕芯及Helen都不同：「因為我係初初入幕前，呢個其實係我第1個BB，我覺得唔會咁快完結，覺得仲會有續集。喺呢度我好開心一開始就識到幾位，大家都合作得好開心，冇當我係新人咁『恰』我。我覺得依家只係一個中段嘅開始，加上我中間都有同公司講，未來嘅日子，大家可能會見唔到我，但我依然堅持要做晒所有《戀講嘢》嘅節目。」
浩南這段說話引起不少網民猜測她決定不再續約離巢ViuTV，但亦有網民指在MakerVille的藝人名單中，仍能見到浩南個名，有網民就猜測浩南將要結婚或生B，對於網民的眾多猜測，浩南亦有回應，直接否認離巢，只說：「我未走，冇走～不過休息一陣」又發長文表示：
_「確確」浩南上線了~
估唔到第一個主持晚吹嘅節目，由入公司到而家，原來已經陪伴住大家兩年幾。
初初以為做幾個月，之後拍拍下就一年…
之後又一年
都習慣了大家的節奏 3爺粉絲每次開廠的應援
也有近年加入應援的 「浩南·鄭伊琪後援會」
每次忘記了，買了午餐回廠拍攝就非常抌心口
拍攝當中有遇過很感人的經歷，也有碰到讓人很生氣的經歷~
由最初有不同人士問我是否嘉賓自己作故事 / 節目組安排故事給嘉賓，
我已經答過無數次，節目組從來沒有安排故事給嘉賓。
後來愈來愈少人再爭論真假的問題，實在太感恩
#戀講嘢 很多人的經歷都警惕了不同人或成為了大家茶餘飯後的話題。
令大家愛情路上不會再走彎路~
很感恩這個節目，讓大家加深認識 #浩南
兩年前我只是一個無名小卒，小小model…
一年前在街上有人碰到我已經會跟我說經常有追看 #戀講嘢
如果說我們陪你渡過了無數個星期二晚，
不如說謝謝你們讓我們人生多了一點經歷。
今晚11:30最後一次 #戀講嘢 ~
但我相信不會是我們四人的終點，而是一個中轉站~
會再見的 謝謝你們 @deniskwok193 @ashinaaa @helentam_donggu
和 經理Jimmy 編審啊樂 導演啊禾 writer 文靜、poyi同經常想認識女嘉賓的Pa Victor
謝謝你們創作了這麼有趣節目，一路上的照顧 謝謝大家
《戀講嘢》最後一集｜Helen擺低一段戀情回復單身
Helen則說：「好感觸！其實呢個已經係我第2個過100集嘅晚吹節目，所以呢兩年時間話我哋陪住大家，其實都係大家陪住我喺呢兩年成長，我都擺低咗好多我嘅人生經驗，亦都擺低咗一段戀情喺度，真係好唔捨得，我都想繼續陪住大家，或者大家陪住我長大。」原來拍這個節目兩年多的時間，Helen已經歷了一段戀情的開始和終結，頭髮亦變長了，她在社交網亦有發長文感歎：
2年多的時間
我給予觀眾娛樂
觀眾陪著我成長
喺呢個節目學識咗分享與聆聽
或者在每個嘉賓身上或多或少
都投射了少許自己的影子
於是又學識原諒同欣賞那個為愛奮不顧身的自己
同事們的寵溺令我從心而發相信
原來我都係一個有能力值得被愛的美麗新女性
這個節目治癒了我
也希望能治癒那個受傷的你
日後無論在戀愛或是人生路上
希望大家一齊帶住呢份勇氣同歡樂
與親愛的伙伴並肩前進
衷心感謝大家的支持
love you all
《戀講嘢》最後一集｜193望節目成集體回憶
最後193總結說：「呢個節目我哋係希望幫到人，但亦幫到我自己好多，聽好多唔同嘅愛情故事，自己都學到好多嘢，了解咗咩係愛情，而且呢個都算係一個長壽節目，做咗百幾集，陪伴住好多我身邊嘅朋友或者家庭觀眾去度過好多個晚上，因為好多朋友都真係冇同我講睇過ERROR嘅節目，但每次一同我講《戀講嘢》就會話今次上嚟條女點點點、咁痴線嘅咁樣，真係多咗好多話題，所以我希望呢個節目唔只係我哋嘅回憶，都係大家嘅回憶。」
《戀講嘢》3位女嘉賓感情後續｜Anna 成功突破A0全因聽網民意見
節目請來過往的3位女嘉賓Anna、Lisa和Copy講述她們的感情續集，其中Anna曾在第1集「A0的困惑」出場，經歷過兩年多的時間，她已擺脫A0身份，但她笑指主持們的意見，例如叫她學芯姐po性感相，其實對她突破A0幫助不大，又指她是在最近幾個月才開始拍拖，能有「零的突破」是因為緣份到並遇到對的人，和對方感覺比較投契。她表示節目播出後，好多網民叫她去箍牙，她亦有接受意見去箍牙，相信是她能突破A0的主因。
《戀講嘢》3位女嘉賓感情後續｜Lisa 節目播出後經歷十多個追求者
Lisa是《戀講嘢》第89集「阿嫂的抉擇」嘉賓，她的前度是北京一位江湖大佬，當時Lisa曾講到同這位老大的初夜已「一晚七次」，因此被主持們封她做「七次嫂」，不過Lisa表示已和那位江湖大佬斷絕了聯絡，她指節目播出後，身邊的朋友經常都會拿「一晚七次」做話題，但她並不太在乎。Helen則笑指以後有男士想追Lisa，都知道要達到基本「一晚七次」要求，浩南就讚她比以前更成熟。Lisa又指節目播出至今一年多，已經歷十多個追求者，但她現在對感情更加審慎，因此仍未有拍拖對象。
《戀講嘢》3位女嘉賓感情後續｜Copy 為陪前度到最後一刻取消簽紙
Copy是《戀講嘢》第73集「死了都要愛」嘉賓，現在Copy的前度已因癌症離世，她表示現在會更關心和主動聯絡身邊的朋友，在前度過身的同一個星期內，Copy得知有了身孕，因此去做檢查，發現自己有腫瘤和子宮頸癌前病變，因此不能要那個BB。她又講到前度在她原定簽紙結婚當日早上約8時離世，她為此取消了簽紙，到醫院陪在前度身邊，她現在的老公當時亦有載她到醫院，全程支持她，在她檢查完身體出院後再向她求婚，終於完成了簽紙，成功拉埋天窗。
《晚吹 – 戀講嘢》Copy的感情續集🥹 祝幸福❤️
有片睇！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！