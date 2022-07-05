戀講嘢 丁 籃球圈內 plt

戀講嘢｜丁丁籃球圈內覓真愛！ 男友與3前度聚首一堂仲去過旅行

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《戀講嘢》主題講到現任與前度大兜亂的關係！23歲的丁丁（丁彥均）的四位前度都係來自同區籃球圈的型男，自己嘅男友同「前度sss」同框嘅感覺，究竟有幾震撼？

丁丁現任男友與3位前度生活共同圈子！

丁丁「男友ss」的經歷令193及三位女主持都嘆為觀止！事關3位前度與恩愛的現任男友（下簡稱A、B、C、D君）都係同為籃球界份子，而且同屬上水、粉嶺北區居民，當中A、B、C更加不時在街場打友誼波，係名符其實嘅波友！最可怕的是，原來A、B、C、D試過同時出現在同一個場比賽同框被攝，最巧合是相正運球的則是現任男友D君，認真神預言！

戀講嘢 丁 籃球圈內 plt
（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 丁 籃球圈內 plt 正在運球的就是丁丁的現任男友D君。
正在運球的就是丁丁的現任男友D君。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

丁丁與A、B、C、D君的交接過程

丁丁在節目上表示，自己與身高18xcm的時A君是中學同學，由於學術成績差所以找A君補習；而B君則是因為大家都是成績差一齊上Retake DSE一齊溫書而熟悉至拍拖；在與B君分手之後，丁丁又與朋友一齊唱K認識C君，因為同區關係經常相約，及後發現原來C與A、B係共同朋友，而且一齊打過街場友誼波；最後與C分手後一年才與D一齊。而最令人驚訝的是，原來丁丁與C君拍拖時，曾經與C，D君一齊去過旅行，而且D君同丁丁亦早萌愛意，關係亂到連193都大嗌頂唔順！

戀講嘢 丁 籃球圈內 plt 丁丁話現任與EXss互相認識都係好事：「同A一齊，已經對B略有所聞，從朋友口中知到佢多啲嘢，多啲人畀意見，當然係好㗎啦！...然後C又講我壞話！經我證實啦，C係咁講我壞話但D都同我一齊，呢啲留言真係不攻自破呀！」
丁丁話現任與EXss互相認識都係好事：「同A一齊，已經對B略有所聞，從朋友口中知到佢多啲嘢，多啲人畀意見，當然係好㗎啦！…然後C又講我壞話！經我證實啦，C係咁講我壞話但D都同我一齊，呢啲留言真係不攻自破呀！」（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

四男一女嘅戀愛故事，究竟有幾夢幻幾神奇？
一齊聽吓丁丁（IG：tingyinnnnn）嘅精彩分享😎

D君係甲一籃球員？

丁丁的籃球界攝石事跡，瞬間成為網民的討論話題，更發現原來丁丁的男友應該就是香港甲一籃球隊伍的成員程子朗，身高180cm，三分波射得非常之準！

戀講嘢 丁 籃球圈內 plt IG簡介上標誌著丁丁的IG帳戶並貼有心心Emoji。
IG簡介上標誌著丁丁的IG帳戶並貼有心心Emoji。（圖片來源：[email protected]_ctl）
戀講嘢 丁 籃球圈內 plt 程子朗球場上的英姿！
程子朗球場上的英姿！（圖片來源：[email protected]_hk）

丁丁曾講波講運動

現時23歲，熱愛籃球員的丁丁，是一名擁有4.6萬追蹤者的KOL，曾經為香港賽馬會及開電視拍攝節目，全部都同運動有關。而另一方面，丁丁亦都曾經參與過ViuTV的足球節目，難怪節目入面193都話佢熟口熟面，而丁丁亦都自爆二人曾見面啦！另一方面，丁丁亦都係一名專業嘅硬照模特兒，曾為多家網上時裝店擔任模特兒，好識擺甫士㗎！

睇睇丁丁嘅模特兒靚相：

有幕前經驗！

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（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected], viutv資料或影片來源：ViuTV

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