戀講嘢｜丁丁籃球圈內覓真愛！ 男友與3前度聚首一堂仲去過旅行
丁丁現任男友與3位前度生活共同圈子！
丁丁「男友ss」的經歷令193及三位女主持都嘆為觀止！事關3位前度與恩愛的現任男友（下簡稱A、B、C、D君）都係同為籃球界份子，而且同屬上水、粉嶺北區居民，當中A、B、C更加不時在街場打友誼波，係名符其實嘅波友！最可怕的是，原來A、B、C、D試過同時出現在同一個場比賽同框被攝，最巧合是相正運球的則是現任男友D君，認真神預言！
丁丁與A、B、C、D君的交接過程
丁丁在節目上表示，自己與身高18xcm的時A君是中學同學，由於學術成績差所以找A君補習；而B君則是因為大家都是成績差一齊上Retake DSE一齊溫書而熟悉至拍拖；在與B君分手之後，丁丁又與朋友一齊唱K認識C君，因為同區關係經常相約，及後發現原來C與A、B係共同朋友，而且一齊打過街場友誼波；最後與C分手後一年才與D一齊。而最令人驚訝的是，原來丁丁與C君拍拖時，曾經與C，D君一齊去過旅行，而且D君同丁丁亦早萌愛意，關係亂到連193都大嗌頂唔順！
四男一女嘅戀愛故事，究竟有幾夢幻幾神奇？
一齊聽吓丁丁（IG：tingyinnnnn）嘅精彩分享😎
D君係甲一籃球員？
丁丁的籃球界攝石事跡，瞬間成為網民的討論話題，更發現原來丁丁的男友應該就是香港甲一籃球隊伍的成員程子朗，身高180cm，三分波射得非常之準！
丁丁曾講波講運動
現時23歲，熱愛籃球員的丁丁，是一名擁有4.6萬追蹤者的KOL，曾經為香港賽馬會及開電視拍攝節目，全部都同運動有關。而另一方面，丁丁亦都曾經參與過ViuTV的足球節目，難怪節目入面193都話佢熟口熟面，而丁丁亦都自爆二人曾見面啦！另一方面，丁丁亦都係一名專業嘅硬照模特兒，曾為多家網上時裝店擔任模特兒，好識擺甫士㗎！
睇睇丁丁嘅模特兒靚相：
有幕前經驗！
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