戀講嘢｜偽娘MC做嘉賓 曾上《又要威又要戴頭盔》 剖白兩邊不是情人辛酸

由193（郭嘉駿）、Helen（譚凱倫）、浩南（鄭伊琪）及郭奕芯主持的清談節目《晚吹 – 戀講嘢》，第15集（11月30日）搵來跨性別網紅偽娘MC Yip做嘉賓，大談愛易服的他在同性戀和異性戀男士中都難搵對象的辛酸，在錄畢節目後MC亦有貼出同幾位主持人的合照，更大讚193「真人好正」！

文：東方新地｜圖：[email protected]、ViuTV《晚吹 – 戀講嘢》圖片