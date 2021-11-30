戀講嘢｜偽娘MC做嘉賓 曾上《又要威又要戴頭盔》 剖白兩邊不是情人辛酸
由193（郭嘉駿）、Helen（譚凱倫）、浩南（鄭伊琪）及郭奕芯主持的清談節目《晚吹 – 戀講嘢》，第15集（11月30日）搵來跨性別網紅偽娘MC Yip做嘉賓，大談愛易服的他在同性戀和異性戀男士中都難搵對象的辛酸，在錄畢節目後MC亦有貼出同幾位主持人的合照，更大讚193「真人好正」！
文：東方新地｜圖：[email protected]、ViuTV《晚吹 – 戀講嘢》圖片
《晚吹 – 戀講嘢》搵MC做嘉賓 網友：認得佢把聲
現年26歲的MC Yip自3年前接受傳媒訪問後，開始走入網友視線，被封為跨性別人士和偽娘的代表，去年9月更曾登上節目《晚吹 – 又要威又要戴頭盔》做嘉賓，今次他再上《晚吹 – 戀講嘢》大談搵對象的辛酸，預告一出，雖然遮住個樣，但有不少網友都表示「把聲似好出名個偽娘」、「認得佢把聲」等等。
而在ViuTV節目表圖片中，亦見到無遮樣的MC出現，原來早前MC亦有在自己社交網貼出同193及郭奕芯的合照，透露自己獲邀上《晚吹 – 戀講嘢》做嘉賓，並留言：「係193 193 佢真係有193！拍攝順利。」又大讚：「佢真人好正！」而在節目中，193亦有讚MC「個package好好」。
代表作「原來是有J」
3年前接受傳媒訪問時，MC曾任職餐廳侍應，現在他已成為一名KOL，在社交網自稱為「#全天然零加工偽娘」一名，近年和一班朋友開設了一個「JOOMEH 做咩」YouTube頻道，其中由MC做主角的系列作「原來是有J」成為了他的代表作。此外MC在社交網不時大晒性感照，每次出po都會加上「偽娘」、「單身」、「gay」等Hashtag，獲得不少網友支持，大讚他靚過好多女仔。