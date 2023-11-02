戀講嘢｜前空姐人妻講癡情前度被嘲似收兵！193撐有情有義 郭奕芯寸：學到嘢
《戀講嘢》前空姐人妻Hailey 上節目被指為尋癡情前度
今集《戀講嘢》題目為「愛得太遲」，節目開頭Hailey就講到：「希望話畀大家聽，如果遇到一個好好嘅人，就要好好珍惜！」但原來她已有老公和囡囡，她指老公也支持她上節目分享過去的經歷，但當她講完前度的癡情行為，竟惹來一眾主持圍攻，指她上節目是為了尋找已失聯的癡情前度！
拍拖7年形容對方似爸爸 分手後仍日日WhatsApp
Hailey在節目中講到與這位癡情前度由17歲中學時開始拍拖，期間對方就好像她爸爸一樣，不但為她煮愛心飯盒，又為了每月給她數千元而做part-time，但拍拖7年後，Hailey卻對他提出分手，她直言原因是：「冇咗心跳嘅感覺，唔係好鍾意！」不過分手後，兩人仍每日以WhatsApp保持聯絡，而在癡情前度分手的9個月後，Hailey便展開了新戀情。
郭奕芯寸爆：你放過人哋啦！ 浩南：你病做乜要同前度講？
Hailey分享有一次在她發燒時，她當時的男友和前度都有同時關心她，而前度更為她買埋退熱貼、粥和藥，即引來郭奕芯寸爆她：「吓？仲日日WhatsApp，你放過人哋啦，各位女士可以放心，我每次分手後都拒絕同前度有任何聯絡。」而浩南亦對她的行為皺晒眉指：「你病同現任講咪得，做乜要同前度講？」193即打圓場說：「你哋唔好咁無情啦，Hailey細個又第一次拍拖，唔識處理嘛。」
遇恐怖情人 尋癡情前度保護
Hailey續說與第二任男友拍拖大約半年後提出分手，才發現對方原來是一名恐怖情人，她說：「我Block咗佢電話，佢就用佢朋友嘅電話，每日都打百幾個電話畀我。話唔同我一齊就會毁我容同殺咗我，殺唔到我，就會自殺！」對方還要脅她一同去梅窩，她因為害怕而前往應約，結果遭到性騷擾，令她崩潰大喊，並致電癡情前度：「前度好緊張問我喺邊？即刻出嚟陪我，冇問我咩事，攬咗我一下，話有乜事會保護我，叫我唔使驚。」
向癡情前度派「好人卡」：我唔配同佢一齊
Hailey表示被前度擁抱那一刻，真的覺得好感恩有一個咁愛錫自己的人，但她直言不會這位前度復合，更向對方大派「好人卡」，她表示：「我唔會同返佢一齊，就係因為佢太好，如果我真係同佢復合，我對佢會非常內疚，覺得自己唔配同佢一齊，同埋我係好難過自己傷害咗一個咁深愛我嘅人！」浩南直指Hailey好擔心背上「渣女」之名，反而做了最「渣」的事。
約會新對象 前度接送加默默守候
之後Hailey嘗試與這位前度疏遠，更告訴他自己要約會一個新對象，但前度卻提出車她去約會：「因為自從我上次遇到恐怖情人，佢就好緊張，呢次拍拖，佢話車我埋我去約會先安心，之後佢仲message話自己喺附近等我，話如果我有咩事佢就會即刻出現，嗰陣我成日都掉頭望佢有冇跟住我。」
193讚有情有義 郭奕芯寸爆：我學識嘢啦！
前度對Hailey的守護行為聽到四位主持O晒嘴，193直指Hailey的做法是「收兵方程式」，浩南亦瞪大對眼：「爸爸都做唔出車個女去拍拖啦，你又唔拒絕。」但193仍力撐Hailey，讚她有情有義：「話晒拍咗七年拖，唔通斷聯咩？」Hailey亦點頭和應，卻被郭奕芯寸爆：「我學識嘢啦！以後如果我萬一同前度有聯絡，被現任知道，我就答只係有情有義啫！」
收前度名錶 激嬲對方女友被Block
Hailey講到自己圓夢考上空姐時，獲癡情前度送上了一隻名牌手錶和一封親筆信，作為祝賀禮物，但當時前度已經有了新女友，對方女友因此事不滿，要求男方封鎖Hailey，因此Hailey只能寫信多謝前度，同時打聽對方有否看信，郭奕芯即說：「嘩，你寫完咪算，仲要知人哋睇完點。」浩南也寸爆：「你先係恐怖情人囉！又唔想做衰人，一直唔拒絕前度對你好。」193也直指Hailey是一名「渣女」。
放低前度禮物 被猜測上節目為「尋人」
最後「戀擺嘢」環節，Hailey就擺低了前度送給她的手錶，193即說：「我明點解你老公唔介意你公開過去，因為佢就係想你放低前度份愛的禮物，想你唔好再諗番起前度呀。」三位女主持則猜測Hailey是因為跟前度失聯，所以想借節目來「尋人」，郭奕芯更直指：「我哋節目好多人睇！」
網民狠批：似想上嚟曬命
節目播出後，有不少網民都狠批Hailey的行為：「又要分手又要搵電話搵對方」、「根本就係收兵」、「畀希望人等人哋繼續做嘢，真係好賤」、「當人工具人，仲要懶偉大做聖人」、「個女仔嘅行為真係接受唔到」、「條仔都係有病，港女收兵育成佢都有份造成，唔抵可憐」、「話就話祝福人，其實上來示威，勁想人哋女友睇到」、「over晒，冇諗過個Ex現任嘅角度」、「似想上嚟曬命有老公，又收到好多兵」等等。
31歲Hailey 曾做三年空姐
節目介紹Hailey現年31歲，職業是網店店主，感情狀況是已婚，節目中她透露曾圓夢考上空姐，並且育有一女，睇番Hailey的個人IG，原來她是在2017年至2020年間任職空姐，之後轉行開網店及加入保險業，亦有做KOL在網上賣產品廣告，而她和老公是在2021年結婚，同年12月誕下囡囡，成為人妻兼人母。
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