戀講嘢｜素人嘉賓爆 被初入行創作歌手狠飛 193一句提示令男主角真身曝光
文：東方新地｜圖：《戀講嘢》截圖
歌手前度簽約公司後即變臉
女主角透露歌手前度對她的態度，由他正式簽約公司後起了巨變，大家拗撬突然變多，Wai話：「我生日，佢畫咗幅畫畀我，我好開心，但佢同我講『為咗畫呢幅畫畀你，我少咗時間搞音樂』，我忍唔住話『我又冇叫你畫畀我』，又有一次出街，我提議夜晚去一間餐廳，佢話『你唔同我講夜晚一齊食？我約咗人造音樂』，我話『同我出街唔係預咗成日嘅咩？』，大家開始多咗拗撬﹗」之後冷戰一個月，歌手前度突然發長文訊息給Wai，指要專心音樂，唔想受其他事影響，並承諾只要做完手頭上工作便會去搵番Wai，女主角Wai追問要等到幾時？又問係咪想分手？而對方的回覆是「唔想分手，唔會分手，總之我忙完就會去你屋企樓下搵你」，Wai好無奈。
去年12月出新歌 MV有女主角
Wai指前度曾在情人節作了首歌給她，歌詞有她的名字，但去年12月歌手前度出新歌拍MV，正正是這首歌，而MV女主角是她之前向前度提及不喜歡的女仔，Wai激動表示：「首歌係佢寫畀我㗎，點解可以用我唔鍾意嘅人去做個女主角﹗佢介紹首歌時寫住曲終人散﹗我哋嘅戀情就係咁無疾而終﹗」
節目出街後，不少網民以Wai在節目中指初出道創作男歌手、12月出新歌、好叻畫畫等線索，猜猜狠心男歌手是誰，林家謙、陳浩、《全民造星2》的陳天翺（Eagle）及細貓應智越都成為嫌疑人。不過有網民指林家謙沒有簽約任何公司，所以非男主角﹗陳浩亦在社交網澄清「 我無咁多才多藝啦，我有唱歌，我有作曲，我有寫詞，我有寫文案，但我是真的不懂畫畫啦﹗三部曲也只是朋友的故事改編而已」剔除以上二人，Eagel和細貓未有作出澄清，變相成為最大嫌疑人﹗
193：我知道男主角係邊個
網民亦指193在節目給了最大提示，193當聽完女主角Wai提到曾到前度屋企樓下求見一面，遭對方斷言拒絕，193反應比女主角更加激動：「咁絕情？如果係我一個愛過嘅人，點都會落一落樓，唔好要佢咁慘﹗」193講到眼濕濕，反被女主角問為何如此激動，193話：「我知道男主角係邊個﹗」網民即以此提示回帶193與細貓同是參加《全民造星》，留言「3爺呢句話等如爆咗細貓出嚟」、「男主角顯而易見」﹗