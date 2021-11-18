戀講嘢｜素人嘉賓爆 被初入行創作歌手狠飛 193一句提示令男主角真身曝光

ViuTV《晚吹-戀講嘢》最近播出一集，今次素人主角Wai在節目中透露前度是一位唱作歌手，他為了追逐音樂路，當簽約公司後便分手，由於女主角談及不少細節，而主持193(郭嘉駿）更講出「我知道男主角係邊個」，令網民發起透過女主角提供的線索而猜測誰是狠心男﹗唱得又作得的林家謙竟然躺著也中槍﹗

文：東方新地｜圖：《戀講嘢》截圖