戀講嘢｜落選口罩小姐剖白10年情因歐遊10日玩完 竟惹網民一面倒狂鬧
《戀講嘢》Cyndi 曾參選《尾二一屆口罩小姐》
今次《戀講嘢》的嘉賓Cyndi現年29歲，職業是文員，目前單身，193介紹她曾參選去年的《尾二一屆口罩小姐》，原來她是50強參賽者，016號的Cyndi Chan，曾經用腳趾餵過193食士多啤梨，可惜最終未能打入到20強。193指當日Cyndi參賽時全程都戴著口罩，所以他之前從未見過對方個樣，更搞笑話：「淨係記得佢對腳有啲臭。」被3位女主持齊聲鬧「好衰」！而Cyndi則笑言今次她專登著靴收起對腳，免得勾起193的陰影。
去歐遊有個伴仲衰過冇個伴
Cyndi憶述事情發生在4年前，當時她年約25歲，而男方比她大7年，兩人第一次正式去旅行，主要去英國同法國，是因為有兩人的共同朋友在法國南部舉行婚禮。她指兩人之前只一齊去過東堤小築之類的地方度假，以及在她返內地公幹時，男方都試過去探望和陪伴她。不過Cyndi指在內地時可能因為語言溝通到，所以並冇發生不快事，但去到歐洲就爭好遠。她更直言：「寧願自己去，有個伴仲衰過冇個伴！」
買衫時只識講「This、This、This」
Cyndi說本來好期望可以好小鳥依人地去依靠另一半，但結果男方完全唔識搵路、問路、plan行程，甚至連有少少事要問個Sales，都要推她出去問，令她覺得對方個腦和個心都冇帶過去，和他在香港時的表現完全不同，她指他在香港算是一個大男人。Cyndi又講到對方買衫時都係「This、This、This」，Helen即叫她不要恥笑這類人，因為她去到外國買衫時，都係狂講「This、This、This」，193亦為男方辯護，指他可能只是怕醜，而浩南和郭奕芯都認為這樣並無問題。
拒絕共舞惹不滿
Cyndi指這次旅行期間plan行程全部都是由她負責，都是去白金漢宮、教堂、博物館之類的地方，但男方卻諸多抱怨，又挑三揀四，向她發洩不滿，但並冇提出自己的意見，甚至在朋友婚禮上，拒絕和她跳舞。郭奕芯就話覺得唔可以只責怪對方，因為他始終都肯陪她去，而且他可能本身都不喜歡跳舞。Cyndi表示明白，因為對方本身在香港都不是很愛social的人，只是她自己希望可以同另一半一齊enjoy成件事，但她也想過每個人enjoy的方式可能都不一樣。
浩南笑男友對腳同樣退化
Cyndi大呻男方當時經常行半日就嗌攰，中途就要返酒店休息，她笑指可能他對腳已經退化了，在香港或內地時也是這樣。浩南就認同指阿輝都係咁！這時193即提醒她不要經常在鏡頭面前數落阿輝，免得被飛！他指這集播出後，阿輝會被朋友取笑「半日就冇力、好渣、後勁不繼」等，浩南即極速拉開話題，繼續訪問Cyndi。其後浩南忽然說去旅行時和另一半吵架的確是好難忘，她指出和前兩任Ex都有過這類的噩夢經歷，並大讚阿輝是她這世人遇過最好的旅伴，被193取笑她要補鑊讚番阿輝。
懶理女方捱凍堅持煲煙
Cyndi講到兩人最終分手，是因為逐件小問題累積而成，她舉例指旅行期間天氣好凍，但去到地鐵站口，男方仍堅持煲埋支煙先入去，同時仲周圍東張西望，要她捱住凍企在側邊呆等。但3位女主持則認為她未有講出口話自己好凍，亦好有問題。193就認為可能兩人拍拖時間太耐，令個男仔變得冇咁細心，Cyndi亦認同。
Helen分享去旅行被Ex狂鬧經歷
Cyndi又講到男仔為慳手續費，要求用cash拒用信用卡，但去到在法國的最後幾日，兩人不夠cash，店家卻拒收信用卡，結果買不到想買的東西。這時Helen就話無論是否去旅行，都盡量不要管另一半怎樣去用錢，她憶述曾和Ex去旅行的不快經歷，她說有一次兩人去到峇里，她想買一個好靚的玻璃魚缸，對方卻指罵她成日買垃圾返屋企，鬧到Helen喊，對方卻繼續狂鬧：「邊有人買垃圾！咩人咩眼光！」令她記到依家，193即叫她應該反駁對方：「咩眼光？我揀咗你呀咩眼光！」
193指Ex版本可能完全不同
Cyndi講到臨飛返香港前兩晚，兩人已不太想跟對方說話，夜晚更背對背瞓覺，無發生任何夜晚應該發的行為。最後Cyndi因為工作關係早走，之後男方返到香港，都無和她溝通，其後有物件要約出來交收時，男方都表現得好冷淡。最後她表示想和他傾傾，對方竟然直接說：「吓，你唔係都諗住分手呢咩？」193指她最青春的時期都畀晒對方，但她說不能因為不甘心而繼續投資更多時間下去。193笑言可能遲些請個Ex上來，會講出另一個完全不同的版本。
網民狂鬧：成個怨婦咁
對於Cyndi今次剖白的分手之旅，網民竟然都一面倒狂鬧：「個女嘉賓完全唔掂，咩都自我中心，以為，諗住會！做佢下一個個男朋友肯定勁慘！」、「個女嘉賓好L難頂，成個怨婦咁數臭男方，話個Ex係大男人，但聽落反而覺得妳係港女要人跟晒妳嗰套行」、「感覺上個女仔麻煩過個男仔」、「我淨係覺得條女只係諗自己感受」、「成日都以為男仔係佢肚入面條蟲，你唔講我哋點知丫，下下都要人估，估估估估你老豆咩，睇少啲愛情片啦」等等。
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