戀講嘢｜吳熙榆曾被「拳王」初戀打至內出血 爆對方一晚8次致性冷感

ViuTV節目《戀講嘢》以「拳王男友」為題，邀請到32歲的餐廳東主兼網紅吳熙榆（Elena）大談19歲時的一段初戀。她透露自己與「拳王」男友於酒吧認識，隨後更展開一夜情，不過最後竟然被對方痛毆至內出血，悲劇收場！她更提供線索，畀大家估吓到底該位「拳王」究竟是誰，引發眾多網民熱議！