戀講嘢｜吳熙榆曾被「拳王」初戀打至內出血 爆對方一晚8次致性冷感
拳王男友一晚8次體力驚人
Elena表示，自己19歲時遇上這位初戀男友，對方是一名職業拳擊選手，兩人於酒吧中認識拍拖。她笑指對方雖然對住外面的人像一隻獅子，但對住鍾意卻像一隻貓，而且體力方面亦相當驚人：「因為係初戀，我未試過同運動員一齊，所以都幾激烈，我哋第一晚已經有8次！我就覺得呢個男仔好特別，佢仲同我講，未試過同一個女仔可以做咁多次。」她坦言當時甜蜜到幾乎沒有睡過覺，193聽完都覺得難以理解：「係咪我身體太弱呢，8次？」又笑言這位拳王已經破了《戀講嘢》節目播映以來最高的「一晚7次」紀錄！
會為女友出頭
Elena透露自己拍拖時期有向一名頗有名的唱歌老師學唱歌，不過有一次上堂時被對方伸手入褲內按住丹田，令她覺得不舒服，並打電話告訴拳王男友：「我即刻走咗，然後我同嗰時男友講，佢話『OKOK，我搵人上去揼X佢！』（有冇真係打佢？）應該有，因為我從此就冇再聽過呢個老師存在！」她表示覺得對方好有安全感，可以保護到自己。
拍拖2個月露出真面目
她表示拳王男友非常忙碌，平時兩人約會都是去拳館或者出去食糖水，所以只能自己約朋友去蘭桂坊玩。不過，自從對方得知自己有次打扮性感跳舞被他人放上社交網站之後就非常憤怒，要求她交出手機密碼：「有次我瞓着咗，我瞓之前佢都仲話『早抖BB』，點知半夜突然叫醒我，問我邊個嚟！」原來當時有男性朋友傳訊息給Elena，寫住「琴晚玩得好開心，類似咁樣」，甚至露出想殺人的眼神：「好惡，好似想殺人咁啊，但本身係朋友嚟嘅，佢就叫我block咗呢個男仔，所以自此之後我好驚件事再發生，所以我將所有男仔block晒甚至delete，如果係好friend嘅男仔朋友，我就轉做女仔名。」
呷醋發嬲怒打
Elena表示拳王男友正式暴走，是源自於有一次與女室友一同在家中食糖水時，在社交網站上載了2碗糖水的照片，並寫上「So sweet」以及一個心心emoji：「佢即刻衝上嚟我屋企，我一開門就帶佢入房傾，我室友都知咩事，就鎖咗自己入房，佢就覺得一定有男人上嚟同我食糖水，咁我就話『真係冇喎，個男人喺邊呢？』但佢唔理，覺得一定係咁，然後就一拳打落我心口下面，打咗一下，跟住佢就控制住自己，左手捉住右手，唔好打喇。」
被打至內出血仍原諒對方
她坦言被打完一拳之後「驚多過痛」，默默走出房間坐在客廳的梳化上等待男友出來：「我冇喊，成個人震晒，我又驚佢冷靜完出嚟會再打我，所以我只係坐喺梳化等佢出嚟。佢之後冷靜完，有出嚟講『對唔住啊BB』，仲話以後都唔會發生呢件事，不過我嗰晚好驚，之後去咗朋友屋企瞓。」Elena稱被打翌日去了看醫生檢查傷勢：「醫生話我內出血，我咳啊、打乞嗤或者想笑，個位都會隱隱作痛。」之後回家的時候亦見到男友拿出花跪在大堂的地上向自己道歉，因此那一刻都心軟了，甚至沒跟對方講自己內出血，只覺得今次只是意外。但她的朋友卻不這麼認為，並勸她要起訴對方：「喺香港法律上，佢自身就係武器嚟，但係我覺得，如果告佢，佢嘅前景就冇㗎喇，又有拳館又打拳又冇得比賽，咁就成世！」
被恐嚇斬斷手腳
有一必有二，她之後亦因為有不認識的男性透過Instagram私訊自己令拳王男友大呷醋，憤怒值一下子飆升，並兜巴打到Elena嘴角流血：「我覺得有第2次即係有第3次啦！我之後有講不如分開，佢就話『分手唔係你講，分手係我話事！』跟住我問要點先分到手，佢就話冇得分手，仲話『信唔信我搵人喺樓下捉走你，然後斬你手斬你腳』，我係覺得佢真係做得出。」她續指對方要求自己將所有他買過的東西全部還給他，更恐嚇自己如果無法還就會捉她去賣淫：「嗰刻當然畀唔到佢，佢就話『帶你去做雞你還番啲錢畀我』。」由於分手失敗，她亦繼續要與這名拳王男友一起睡覺親熱，但已經是驚嚇多過甜蜜，甚至要不斷想藉口婉拒對方：「例如唔舒服、嚟M，唔想上床，其實搞咗咁多次我當時已經有少少性冷感。」
斷絕來往10多年
Elena表示，半年之後才正式成功分手，並與對方斷絕聯絡：「我send咗千字文講分手，之後同啲朋友一齊block咗佢同佢啲朋友，再搬屋轉電話，10幾年都冇聯絡喇。而家人哋追我，我第一句唔係問咩名，而係問會唔會打人！」
「拳王男友」7大線索
從Elena在節目中提供的線索，她的這個拳王男友在香港非常出名，是一名職業拳擊選手，曾奪多個獎項而且每次都贏，不過現時已經退役。外型上，她形容對方細粒、有8嚿腹肌，而且鼻子曾經被打歪。綜合以上線索，網民猜測有可能是「風之子」杜恒霖，皆因他曾是香港拳王橫掃多個獎項，而且外型上同樣吻合，身高170cm細細粒，而且亦曾被對手打爆鼻，鼻樑歪了。
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