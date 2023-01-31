戀講嘢｜29歲「嫩版栢芝」離巢TVB三年上Viu做嘉賓 重提因前度鬧上C1事件

ViuTV近日釋出了最新一集《戀講嘢》預告相，並公開題目為「人上C1我上C1」，引來網民紛紛猜測嘉賓身份，有不少網民都話覺得這位嘉賓好眼熟，但認唔出係邊個，有網民更猜測她是53歲鍾淑慧，甚至猜她是前毛記偽人詩勁！