戀講嘢｜29歲「嫩版栢芝」離巢TVB三年上Viu做嘉賓 重提因前度鬧上C1事件
《戀講嘢》最新一集嘉賓係2014退選港姐「清純栢芝」
《戀講嘢》不時邀請友台舊藝人做嘉賓，1月31集最新一集《戀講嘢》就請來了2014年度退選港姐楊埕，當年楊埕成功入圍16強，也曾前往日本沖繩拍攝外景，被傳媒封為「清純栢芝」，於競選期間曾獲外界看好，但中途因同前唱片公司合約問題而退選，翌年她再代表香港參加在日本舉行的《國際小姐》競選，但並未能得獎。
楊埕曾涉同居情侶傷人案
楊埕在《戀講嘢》中講到兩年多前的C1頭條，令她的事業形象一落千丈。她透露當時在人前是好好先生的男友，在人後曾發酒癲、跳車甚至跳樓。根據2020年6月的報章C1頭條報道，楊埕被指與拍拖兩年的同居男友Marco發生糾紛，在土瓜灣寓所中大打出手，案件指女方向男方提出分時，有人飲醉酒導致情緒激動，一度毀壞家具及以刀指嚇對方，期間二人爭執搶刀，均告受傷，最終送院治理。男方其後被控以藏有攻擊性武器、普通襲擊及刑事毀壞等罪名。當時楊埕曾否認自己是涉案的當事人。
曾與龐景峰拍拖兩年
楊埕在圈中人緣甚好，與佘詩曼私交甚篤。2015年，楊埕曾與錢小豪兒子龐景峰拍拖，可惜二人兩年後宣布分手，之後女方注專工作，更曾投資百萬開美容院，再與友人經營時裝頻道，及後又宣布開設自家製作公司。楊埕曾在美國安得烈大學修讀心理學和營養學，2017年又到北京中央戲劇學院修讀戲劇表演系，似乎想開電影捧自己做女主角。
曾簽入TVB拍劇三年
2017，楊埕簽入TVB，2018年，她就在無綫重頭劇《再創世紀》中，飾演周勵淇秘書王子琳而為人所熟識，之後又拍下《使徒行者3》、《黃金有罪》、《白色強人》、《失憶24小時》、《十二傳說》同《兄弟》等劇，又客串過《愛·回家》。但到2020年，楊埕約滿離巢，結束同TVB三年的賓主關係。
楊埕爆男友出軌 喪鬧「港姐M」橫刀奪愛
2019年，楊埕突然在IG發火，留言鬧爆某香港小姐指：「不懂得拒絕女生的男人非斬不可！當女友在旁，照顧所有朋友是盡顯風度。出雙入對只照顧一位剛認識的是盡顯風流！作為女生有自信是好事但莊閒要識分！」，更hashtag「「#其實成班女仔一齊你有需要被特別看待？」、「#互相集兵互相了解」、「#港姐MissM」及「#MrW」！
兩大線索直指7位最大可能嫌疑人
慶祝完生日竟然發現男友出軌，相信係人都會嬲爆！雖然圈中人緣甚好嘅楊埕並冇進一步透露Miss M係邊個，但就憑「港姐」二字再加「M」字其實唔難發現7位最大嫌疑人，包括有劉佩玥（Moon）、阮嘉敏（Mandy）、邱晴（Mandy）、麥美恩（Mayanne Mak）、文凱玲（Connie Man）、麥明詩（Louisa Mak）、黃智雯（Mandy），不過楊埕最終都冇開估係邊個。
《戀講野》C1頭條之亂！事業形象一落千丈！ 男友酒後性情大變！好好先生係假象？
有片睇！33C楊埕 樂做翻版栢芝
睇埋楊埕靚相：
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