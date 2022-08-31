戀講嘢｜楊文蔚「跳高女神」喊住爆男友偷食 對方以一招盡煲誠意挽救感情

《戀講嘢》昨晚（30日）播出第54集，節目請來現役香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia）擔任嘉賓。她現年27歲，為現役香港女子跳高運動員，身高1米73，節目上她大談與拍拖十年男友Daryl的經歷。原來二人於體育學院初相識，男友更曾經出軌，幸Daryl出盡法寶箍煲，最終挽回Cecilia的信心，成功使女神回頭！