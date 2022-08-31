楊文蔚

戀講嘢｜楊文蔚「跳高女神」喊住爆男友偷食 對方以一招盡煲誠意挽救感情

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《戀講嘢》昨晚（30日）播出第54集，節目請來現役香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia）擔任嘉賓。她現年27歲，為現役香港女子跳高運動員，身高1米73，節目上她大談與拍拖十年男友Daryl的經歷。原來二人於體育學院初相識，男友更曾經出軌，幸Daryl出盡法寶箍煲，最終挽回Cecilia的信心，成功使女神回頭！

楊文蔚
（圖片來源：ViuTV節目截圖）

從朋友錄音中發現男友偷食

楊文蔚在節目中陳述了發現男友出軌的經過，當時她因運動受傷躺在床上，之後在Daryl的電話中發現一則從未見過的訊息，打開後竟發現與男友偷食有關，她馬上覺得晴天霹靂，但最讓她心碎的是一段男友與同性友人的錄音，當中有很多關於自己不堪入耳的說話。Cecilia一怒之下決定離開：「當時我坐住輪椅都要走」！

楊文蔚 193都難以置信
193都難以置信（圖片來源：ViuTV）
楊文蔚
（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

男友Ocamp 溝師妹：「我真係好憎Ocamp呀！」

後來，楊文蔚就透過手機訊息發現男友出軌，對象是在 Ocamp認識的師妹，當時候男友更強調新歡「同你好似樣」，主持193一臉難以置信，亦令性格爽直的楊文蔚怒吼：「我真係好憎Ocamp呀！」

楊文蔚 楊文蔚與男友已相識10年
楊文蔚與男友已相識10年（圖片來源：[email protected]
楊文蔚 與男友已相識10年
與男友已相識10年（圖片來源：[email protected]
楊文蔚 與男友已相識10年
與男友已相識10年（圖片來源：[email protected]

男友從頭跟到尾不離不棄成功箍煲

東窗事發Daryl馬上去楊文蔚的宿舍所外日日守候，當日身上仍然有傷的她在初期依然很抗拒男友：「我撐住拐杖推開佢」，然而在對方全日在旁不離不棄地照顧，跟出跟入，大獻殷勤地希望扭轉對方心意，最終誠意以打動了女神，直到近幾年，楊文蔚終於在男友身上感到信任，最終跨過兩人的難關。至今二人拍拖十年，Daryl出軌後盡力挽回感情，而二人更沒有放棄彼此從歸於好。Cecilia揚言二人已有結婚共識，希望自己出戰2024年巴黎奧運後，與Daryl共諧連理。

楊文蔚 我終於再相信愛情了！
我終於再相信愛情了！（圖片來源：ViuTV）

網民：最有正能量的一集

節目播出之後，網民普遍反應覺得本集十分暖心，因為兩人成功可以挽回感情，並表示原諒男方實屬不易，有網民希望可以有更多同類的故事分享，唔需要下下都只有渣男同渣女先好睇。

楊文蔚「跳高女神」與男友相識於體育學院

在Cecilia的中學時期，二人已經於體育學院初相識，不久後Daryl於中秋節月圓之夜示愛，二人正式定情。

楊文蔚
（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
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（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

楊文蔚跳高能力出眾 轉校女拔萃代表出賽

楊文蔚出身基層，中學時期原本就讀樂善堂楊葛小琳中學，當時被體育老師發現她的彈跳力好，就讓她加入跳高校隊，後來因為跳高成績出眾，中五就轉校到拔萃女書院，但後來因英文成績不佳而要重讀中三，2012年是她最後一年代表拔萃女書院參加跳高公開賽，最後亦成功奪得學界冠軍。

楊文蔚 楊文蔚跳高能力出眾
楊文蔚跳高能力出眾（圖片來源：[email protected]
楊文蔚 楊文蔚跳高能力出眾
楊文蔚跳高能力出眾（圖片來源：[email protected]

常見問題

「跳高女神」楊文蔚男友係咩人?

楊文蔚難得上ViuTV節目《戀講嘢》分享與拍拖十年男友Daryl的甜蜜點滴，提到二人於體育學院相識……詳情請看

楊文蔚原本不是就讀拔萃女書院?

楊文蔚出身基層，中學時期原本就讀樂善堂……詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：《戀講嘢》截圖、[email protected][email protected]

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