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戀講嘢｜31歲樂宜「DJ女神」數臭渣男前度 茅頭直指電競手Toyz

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Keith
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ViuTV節目《戀講嘢》最新一集邀請到31歲「DJ女神」樂宜擔任嘉賓。樂宜一出場就大爆渣男前度為「前電競世界冠軍」、「參加拳賽被鍾培生打敗」等，唔開名都估到樂宜暗示的就是電競選手Toyz。樂宜在節目大爆前度如何從暖男變渣男，聽到在場嘉賓都O曬嘴！

戀講嘢 樂宜 樂宜 有「DJ女神」之稱的樂宜擔任最新一集《戀講嘢》嘉賓。
有「DJ女神」之稱的樂宜擔任最新一集《戀講嘢》嘉賓。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 樂宜 樂宜在節目大爆前度如何從暖男變渣男，聽到在場嘉賓都O曬嘴！
樂宜在節目大爆前度如何從暖男變渣男，聽到在場嘉賓都O曬嘴！（圖片來源：IG＠lok_lokyii）

31歲樂宜數臭渣男前度 由暖男變渣男

「DJ女神」樂宜在節目中指與電競手前度在大學時期透過Facebook認識。二人在首次約會時，男方以全白色西裝再拎住一束白玫瑰赴會。樂宜指當時前度好乖。不過在交往半年後，對方開始性情大變，會為賺錢不擇手段，更曾經為「節目效果」而稱樂宜為「港女女友」：

我諗佢係睇到同行賺嘅錢比佢多，佢會覺得點解我係冠軍，但我賺唔到呢個數呢。所以佢就會將全幅心機放喺賺錢、工作、直播。我覺得佢係可以為咗賺錢不擇手段。

佢會好寵啲fans，尤其是係女fans，會去開啲Group，會去見啲fans。有一樣好奇怪嘅，係佢會批評我，會係直播講我壞話，會話『我女朋友好港女』，又會話我有邊到唔好、話我曬命。

戀講嘢 樂宜 樂宜 樂宜指男方在首次約會穿全白西裝赴約。
樂宜指男方在首次約會穿全白西裝赴約。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 樂宜 樂宜 樂宜指男方「參加拳賽被鍾培生打敗」，茅頭明顯直指電競手Toyz。
樂宜指男方「參加拳賽被鍾培生打敗」，茅頭明顯直指電競手Toyz。（圖片來源：網上圖片）

前度用一個藉口約女粉絲親熱

樂宜又指男方曾經以「哄粉絲」為藉口問女粉絲要唔要「上車（台灣用語，指親熱的意思）」。不過樂宜就表示當時自己很喜歡對方，所以對方無論做乜，都會原諒對方。樂宜更指男方會以訓練或打機為由，而突然失聯：「佢成日都會突然玩失蹤，我又唔知佢係唔係上咗車啦，我拍節目就會成日神不守舍，我會成日睇電話睇佢覆我為，點知佢Block咗我，唔知去咗邊，又唔見咗一個禮拜。」聽到主持193和其他嘉賓都O曬嘴，紛紛指：「咩男朋友會Block女朋友」、「如果佢Block我，我會以為我地已經分咗手。」

戀講嘢 樂宜 樂宜 男方在交往半年後開始性情大變，為賺錢開始變得不擇手段。
男方在交往半年後開始性情大變，為賺錢開始變得不擇手段。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 樂宜 樂宜 樂宜話前度會Block自己時，193聽到O曬嘴。
樂宜話前度會Block自己時，193聽到O曬嘴。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）

啞忍5年發現對方出軌

樂宜指自己啞忍了5年，到最後發現對方出軌，而終於向對方提出分手。樂宜指每次對方從台灣回港，都會到二人同居的住所搵對方。不過有一次對方從台灣回港時，竟然以自己「太攰」為由，叫樂宜「千萬」不要到住處找自己。翌日欲上樓搵前度時，竟然被保安攔住：「嗰保安係伯伯，佢叫我千其唔好上去，佢直情唔俾我撘升降機。」最後在前度手機中發現證據：「嗰陣我見到啲Message，應該係已經同個女仔咩過（上床）之後嘅對話。」終於死心的樂宜，最後選擇靜靜離開，發短訊與前度分手，五年情正式玩完。

戀講嘢 樂宜 樂宜 樂宜指當時與前度曾經同居。
樂宜指當時與前度曾經同居。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 樂宜 樂宜 雖然種種證據都直指男方有出軌，但樂宜怕被對方鬧，所以都唔敢開口問。
雖然種種證據都直指男方有出軌，但樂宜怕被對方鬧，所以都唔敢開口問。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 樂宜 樂宜 最後發現前度與第三者的對話，發現二人已經發生關係。
最後發現前度與第三者的對話，發現二人已經發生關係。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）

樂宜曾與Toyz 5年情無疾而終

其實樂宜感情生活豐富，2018年前被爆跟拍拖5年的世界冠軍電競手Toyz分手。過去與Toyz交往期間，感情可說是相當穩定，雖然雙方沒有講到明確分手原因，但Toyz曾透露自己在那段時間壓力超大、心情很差，甚至一度想不開，消息曝光後，讓不少粉絲相當震驚。

戀講嘢 樂宜 樂宜 過去與Toyz交往期間，感情可說是相當穩定，雖然雙方沒有講到明確分手原因，但Toyz曾透露自己在那段時間壓力超大、心情很差，甚至一度想不開
過去與Toyz交往期間，感情可說是相當穩定，雖然雙方沒有講到明確分手原因，但Toyz曾透露自己在那段時間壓力超大、心情很差，甚至一度想不開（圖片來源：IG＠lok_lokyii）
戀講嘢 樂宜
（圖片來源：IG＠lok_lokyii）
戀講嘢 樂宜
（圖片來源：IG＠lok_lokyii）

樂宜與眼鏡店太子爺愛得火熱

2019年10月被網民發現她與新歡富二代，人稱「輝總」的眼鏡店太子爺同遊泰國，當時她亦大方承認蜜運中。據知，這位「輝總」全名叫黃俊輝，家境不俗，家族經營眼鏡工場逾30年，自己亦擁有多間眼鏡店，更與藝人莫家淦創辦自家眼鏡品牌。

戀講嘢 樂宜 樂宜翻撻富二代眼鏡店太子爺　搬入3000萬獨立屋同居試婚
樂宜感情生活豐富。（圖片來源：IG＠lok_lokyii）
戀講嘢 樂宜 樂宜 「輝總」全名叫黃俊輝，家境不俗，家族經營眼鏡工場逾30年，自己亦擁有多間眼鏡店。
「輝總」全名叫黃俊輝，家境不俗，家族經營眼鏡工場逾30年，自己亦擁有多間眼鏡店。（圖片來源：IG＠lok_lokyii）
戀講嘢 樂宜 樂宜翻撻富二代眼鏡店太子爺　搬入3000萬獨立屋同居試婚
樂宜前年10月與新歡「輝總」同遊泰國。（圖片來源：IG＠lok_lokyii）
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樂宜早前在IG貼出多張婚紗照，留言稱：「我要結婚啦，哪一件好看？」嚇壞一眾宅男粉絲。（圖片來源：IG＠lok_lokyii）
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樂宜經常為男友眼鏡店做生招牌。（圖片來源：IG＠lok_lokyii）

樂宜翻撻「輝總」後搬入3000萬獨立屋

有傳「輝總」因不滿樂宜經常公開在IG晒性感火辣相，為此經常嘈交鬧意見，直至去年底曾一度分手。分手後，「輝總」始終對樂宜念念不忘，相隔幾個月後成功箍煲，復合後更勝從前。男方在朋友圈中承認了樂宜的女友身份，二人關係變為公開的秘密，女方亦正式進駐男友位於沙田市值逾3,000萬元獨立屋，展開同居試婚生活，愛得癡纏！

戀講嘢 樂宜 樂宜翻撻富二代眼鏡店太子爺　搬入3000萬獨立屋同居試婚
樂宜近日已進駐男友位於沙田市值逾3,000萬元獨立屋，展開同居試婚生活。（圖片來源：IG＠lok_lokyii）
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男友的豪宅內有獨立泳池及花園。（圖片來源：IG＠lok_lokyii）

樂宜愛著超高衩泳衣晒神秘三角

身為宅男女神的樂宜經常社交網向網民大派福利，尤其愛著超高衩泳衣，突出其極地領域之餘，亦令其腰腿間的紋身清𥇦可見。

戀講嘢 樂宜 樂宜 原來係由男友操刀拍攝。
高衩泳衣突出了樂宜的渾圓臀部。（圖片來源：IG@lok_lokyii）c

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖、IG＠lok_lokyii

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