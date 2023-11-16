戀講嘢｜31歲樂宜「DJ女神」數臭渣男前度 茅頭直指電競手Toyz

ViuTV節目《戀講嘢》最新一集邀請到31歲「DJ女神」樂宜擔任嘉賓。樂宜一出場就大爆渣男前度為「前電競世界冠軍」、「參加拳賽被鍾培生打敗」等，唔開名都估到樂宜暗示的就是電競選手Toyz。樂宜在節目大爆前度如何從暖男變渣男，聽到在場嘉賓都O曬嘴！