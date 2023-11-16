戀講嘢｜31歲樂宜「DJ女神」數臭渣男前度 茅頭直指電競手Toyz
31歲樂宜數臭渣男前度 由暖男變渣男
「DJ女神」樂宜在節目中指與電競手前度在大學時期透過Facebook認識。二人在首次約會時，男方以全白色西裝再拎住一束白玫瑰赴會。樂宜指當時前度好乖。不過在交往半年後，對方開始性情大變，會為賺錢不擇手段，更曾經為「節目效果」而稱樂宜為「港女女友」：
我諗佢係睇到同行賺嘅錢比佢多，佢會覺得點解我係冠軍，但我賺唔到呢個數呢。所以佢就會將全幅心機放喺賺錢、工作、直播。我覺得佢係可以為咗賺錢不擇手段。
佢會好寵啲fans，尤其是係女fans，會去開啲Group，會去見啲fans。有一樣好奇怪嘅，係佢會批評我，會係直播講我壞話，會話『我女朋友好港女』，又會話我有邊到唔好、話我曬命。
前度用一個藉口約女粉絲親熱
樂宜又指男方曾經以「哄粉絲」為藉口問女粉絲要唔要「上車（台灣用語，指親熱的意思）」。不過樂宜就表示當時自己很喜歡對方，所以對方無論做乜，都會原諒對方。樂宜更指男方會以訓練或打機為由，而突然失聯：「佢成日都會突然玩失蹤，我又唔知佢係唔係上咗車啦，我拍節目就會成日神不守舍，我會成日睇電話睇佢覆我為，點知佢Block咗我，唔知去咗邊，又唔見咗一個禮拜。」聽到主持193和其他嘉賓都O曬嘴，紛紛指：「咩男朋友會Block女朋友」、「如果佢Block我，我會以為我地已經分咗手。」
啞忍5年發現對方出軌
樂宜指自己啞忍了5年，到最後發現對方出軌，而終於向對方提出分手。樂宜指每次對方從台灣回港，都會到二人同居的住所搵對方。不過有一次對方從台灣回港時，竟然以自己「太攰」為由，叫樂宜「千萬」不要到住處找自己。翌日欲上樓搵前度時，竟然被保安攔住：「嗰保安係伯伯，佢叫我千其唔好上去，佢直情唔俾我撘升降機。」最後在前度手機中發現證據：「嗰陣我見到啲Message，應該係已經同個女仔咩過（上床）之後嘅對話。」終於死心的樂宜，最後選擇靜靜離開，發短訊與前度分手，五年情正式玩完。
樂宜曾與Toyz 5年情無疾而終
其實樂宜感情生活豐富，2018年前被爆跟拍拖5年的世界冠軍電競手Toyz分手。過去與Toyz交往期間，感情可說是相當穩定，雖然雙方沒有講到明確分手原因，但Toyz曾透露自己在那段時間壓力超大、心情很差，甚至一度想不開，消息曝光後，讓不少粉絲相當震驚。
樂宜與眼鏡店太子爺愛得火熱
2019年10月被網民發現她與新歡富二代，人稱「輝總」的眼鏡店太子爺同遊泰國，當時她亦大方承認蜜運中。據知，這位「輝總」全名叫黃俊輝，家境不俗，家族經營眼鏡工場逾30年，自己亦擁有多間眼鏡店，更與藝人莫家淦創辦自家眼鏡品牌。
樂宜翻撻「輝總」後搬入3000萬獨立屋
有傳「輝總」因不滿樂宜經常公開在IG晒性感火辣相，為此經常嘈交鬧意見，直至去年底曾一度分手。分手後，「輝總」始終對樂宜念念不忘，相隔幾個月後成功箍煲，復合後更勝從前。男方在朋友圈中承認了樂宜的女友身份，二人關係變為公開的秘密，女方亦正式進駐男友位於沙田市值逾3,000萬元獨立屋，展開同居試婚生活，愛得癡纏！
樂宜愛著超高衩泳衣晒神秘三角
身為宅男女神的樂宜經常社交網向網民大派福利，尤其愛著超高衩泳衣，突出其極地領域之餘，亦令其腰腿間的紋身清𥇦可見。
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