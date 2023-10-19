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戀講嘢｜AV女優浜崎真緒用粗口令193有反應！一個原因恨嫁港男

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ViuTV《戀講嘢》最新一集請來熱愛香港文化的29歲日本AV女優浜崎真緒（Mao）做嘉賓，分享感情史之餘更加同主持193有零距離接觸，搞到193要用翹腳去掩飾生理反應！

戀講嘢 節目介紹浜崎真緒目前係單身。
節目介紹浜崎真緒目前係單身。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 網民大讚浜崎真緒個樣「無乜死角」。
網民大讚浜崎真緒個樣「無乜死角」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 三位女主持浩南、郭奕芯和Helen對AV女優的感情話題都好有興趣。
三位女主持浩南、郭奕芯和Helen對AV女優的感情話題都好有興趣。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

《戀講嘢》193話冇睇過浜崎真緒影片

AV女優浜崎真緒入行12年，相信有不少港男都欣賞過她的演出，但193竟然話自己只鍾意睇素人的片，冇睇過浜崎真緒的片，所以認為自己面對她的「電力」也能把持得住，於是浜崎真緒即席進行測試，不但甜笑叫出193的名字，更俯身零距離貼近193身邊，先是講了一句「初次見面」打招呼，之後又用溫柔的聲線講出廣東話粗口：「X街啦！」

戀講嘢 193話自己比較鍾意睇素人的影片，所以唔驚畀浜崎真緒「電」親。
193話自己比較鍾意睇素人的影片，所以唔驚畀浜崎真緒「電」親。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 浜崎真緒即席進行「193直男大測試」。
浜崎真緒即席進行「193直男大測試」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 浜崎真緒貼住193講「X街啦！」
浜崎真緒貼住193講「X街啦！」（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 搞到193即時硬晒軚！
搞到193即時硬晒軚！（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

193堅持翹腳：驚條褲有異樣！

193全程硬晒軚，表示不夠膽直視浜崎真緒，他說：「因為男人一望咗個樣，之後就會向下掃視佢個身體。佢啱啱烏低咗我即刻硬晒軚！」浩南叫193:「你唔好翹腳，攤番平隻腳先！」193即回應：「隻腳勒住先啦，一陣間攤平隻腳，驚條褲有異樣，一般男仔真係受唔住！」

戀講嘢 193驚條褲有異樣，唔敢放低隻腳。
193驚條褲有異樣，唔敢放低隻腳。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 仲話因為畀浜崎真緒電暈咗，所以聽唔到佢講咗啲咩。
仲話因為畀浜崎真緒電暈咗，所以聽唔到佢講咗啲咩。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

講「姜濤灣」即派心 直言「很喜歡」

浜崎真緒熱愛香港文化，早前更曾到「姜濤灣」打卡，193重提這單新聞，更指她並非影相咁簡單，而係專程去「姜濤灣」拍埋影片，浜崎真緒即做出心心手勢，直言：「很喜歡！」

戀講嘢 網民睇完《戀講嘢》指有很多動作「得日本妹做先唔覺得造作」。
網民睇完《戀講嘢》指有很多動作「得日本妹做先唔覺得造作」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 浜崎真 男朋友 浜崎真緒 浜崎真緒到「姜濤灣」興奮到紮紮跳！
浜崎真緒今年4月曾到「姜濤灣」，在慶祝姜濤4.30生日的大電視屏幕前，興奮到紮紮跳！（圖片來源：IG@maohamasaki_official）
戀講嘢 浜崎真 男朋友 浜崎真緒 仲不停大叫姜濤個名！
仲不停大叫姜濤個名！（圖片來源：IG@maohamasaki_official）

直指人妻女優靠NTR情結吸引粉絲

節目中浜崎真緒談到不少做AV女優的辛酸，問到AV女優是否不能公開戀情時，浜崎真緒就指每一個女優也有自己的人設，有些女優不可交男友，但有些女優已經有老公，她說：「NTR（意指派人綠帽或被人派綠帽）你們知不知道是什麼意思？有些支持者對有老公的女優，就會有這種NTR的感情而支持她。」

戀講嘢 浜崎真緒指每一個AV女優也有自己的人設。
浜崎真緒指每一個AV女優也有自己的人設。（圖片來源：IG@maohamasaki_official）

嘆現實中難找搵男友

浜崎真緒坦言現實中很難找到伴侶：「介意這職業的男性始終很多，一夜情的人有很多，如果要做男朋友，就可能有點難接受！就算嘴巴說愛我，實際上為了肉體而來的人，我覺得還是比較多。」

戀講嘢 浜崎真緒直指現實中男性都好介意她的職業。
浜崎真緒直指現實中男性都好介意她的職業。（圖片來源：IG@maohamasaki_official）

被要求做出AV中高潮反應

浜崎真緒又指過去拍拖的對象都曾要求她重複AV中的情節：「每次也一樣，我在AV中經常有高潮，現實中和對方第一次做的時候，所有人也是會很努力讓我達到那反應，他們會想我在上面，還是會被要求做這些事，不過我也想回應他們。」

戀講嘢 浜崎真緒指每次都被交往的對象要求她做出AV中的高潮反應。
浜崎真緒指每次都被拍拖的對象要求她做出AV中的高潮反應。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 而佢都好努力想達到對方的要求。
而佢都好努力想達到對方的要求。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

曾被男友朋友揭發是AV女優

浜崎真緒又憶述18歲初入行時，曾對男友隱瞞自己AV女優的職業：「但最後男朋友的朋友看了我拍的影片，他就告訴了我男朋友，你女朋友是AV女優的事，他就跟對方說不知道，那時候就曝光了！本來我打算隱瞞著，先拍一段時間，但沉迷了，到現在也拍了差不多12年。」

戀講嘢 浜崎真緒指原本只打算拍一段時間，結果一直拍到現在，已有近12年。
浜崎真緒指原本只打算拍一段時間，結果一直拍到現在，已有近12年。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

同學校老師拍拖兩年曾談婚論嫁

之後浜崎真緒講到第二段戀情，對象是一位學校老師，兩人拍了兩年拖，而男友的家人也全是老師，是個非常保守的家庭，她指第3次與男友的家人見面時，已到了談婚論嫁的階段，所以認為老實說出來比較好，不過男方家人得知她的工作後，都表明反對，因此戀情最後也是無疾而終。

戀講嘢 浜崎真緒話結婚後未必會引退，但生了小朋友的話就一定會引退。
浜崎真緒話結婚後未必會引退，但生了小朋友的話就一定會引退。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

想搵個心胸廣闊的男生拍拖

雖然感情屢遇挫折，但浜崎真緒直言仍有個戀愛夢：「就算我不拍成人影片，還是會有一大堆問題，我覺得這一個問題要能一起去解決，所以我要找個可以跟他分享這些問題，而且心胸廣闊的男生，跟他在一起，我還有這個夢想！」

戀講嘢 浜崎真緒 抽水 浜崎真緒。
浜崎真緒直言想搵個心胸廣闊的男生拍拖。（圖片來源：IG@maohamasaki_official）

犧牲戀愛要加倍努力工作

被問到有否後悔入行做AV女優，她說：「有時候我也會這樣想，不再拍成人影片，做回一個普通的女生，像普通人一樣戀愛結婚，這樣可能也會覺得幸福。但是當時對分手這件事，我覺得既然我犧牲了這段感情，就要加倍努力工作，但是很想拍拖！」

戀講嘢 浜崎真緒直言有時都會想像個普通人一樣戀愛結婚。
浜崎真緒直言有時都會想像個普通人一樣戀愛結婚。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 浜崎真緒直言現在「好想拍拖」。
浜崎真緒直言現在「好想拍拖」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 又對結婚充滿憧憬。
又對結婚充滿憧憬。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

一個原因鍾意港男

講到擇偶條件，浜崎真緒揚言想搵個會經常講「我愛你」的男生：「日本男生平常比較少表達喜歡或愛這種說話，我好希望對方每天跟我說我愛你、我喜歡你，香港的男生會經常說吧！香港的男生應該不錯吧！」

戀講嘢 浜崎真緒鍾意香港男仔較日本男仔直接，會經常講「我愛你」、「我喜歡你」。
浜崎真緒鍾意香港男仔較日本男仔直接，會經常講「我愛你」、「我喜歡你」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

來港搵男友 為生仔設期限

最後浜崎真緒又透露：「我想大概35歲前有小朋友，在25歲拍拖的時候，已經想35歲前要結婚，一直覺得有時間，之後才發現原來差不多時間了，要快點結婚，所以這次來香港，我要結識到男朋友！」

戀講嘢 浜崎真緒想在35歲前結婚同生小朋友，計落仲有6年時間。
浜崎真緒想在35歲前結婚同生小朋友，計落仲有6年時間。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 浜崎真緒話今次來香港，目標係要識到個香港男朋友！
浜崎真緒話今次來香港，目標係要識到個香港男朋友！（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 最後「戀擺嘢」浜崎真緒放低了佢嘅「DJ Mao」Q版面具。
最後「戀擺嘢」浜崎真緒放低了佢嘅「DJ Mao」Q版面具。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 浜崎真緒 抽水 浜崎真緒曾經多次來港。
浜崎真緒近年除了做女優外，又以「DJ Mao」身份發展，更多次來港參與音樂活動，與粉絲近距離接觸。（圖片來源：IG@maohamasaki_official）
戀講嘢 浜崎真緒 抽水 浜崎真緒曾經在香港見過Edison。
仲曾經在港同Edison合照。（圖片來源：IG@maohamasaki_official）

《戀講嘢》浜崎真緒：

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撰文：東方新地圖片來源：《戀講嘢》截圖、IG@maohamasaki_official

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