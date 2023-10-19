戀講嘢｜AV女優浜崎真緒用粗口令193有反應！一個原因恨嫁港男
《戀講嘢》193話冇睇過浜崎真緒影片
AV女優浜崎真緒入行12年，相信有不少港男都欣賞過她的演出，但193竟然話自己只鍾意睇素人的片，冇睇過浜崎真緒的片，所以認為自己面對她的「電力」也能把持得住，於是浜崎真緒即席進行測試，不但甜笑叫出193的名字，更俯身零距離貼近193身邊，先是講了一句「初次見面」打招呼，之後又用溫柔的聲線講出廣東話粗口：「X街啦！」
193堅持翹腳：驚條褲有異樣！
193全程硬晒軚，表示不夠膽直視浜崎真緒，他說：「因為男人一望咗個樣，之後就會向下掃視佢個身體。佢啱啱烏低咗我即刻硬晒軚！」浩南叫193:「你唔好翹腳，攤番平隻腳先！」193即回應：「隻腳勒住先啦，一陣間攤平隻腳，驚條褲有異樣，一般男仔真係受唔住！」
講「姜濤灣」即派心 直言「很喜歡」
浜崎真緒熱愛香港文化，早前更曾到「姜濤灣」打卡，193重提這單新聞，更指她並非影相咁簡單，而係專程去「姜濤灣」拍埋影片，浜崎真緒即做出心心手勢，直言：「很喜歡！」
直指人妻女優靠NTR情結吸引粉絲
節目中浜崎真緒談到不少做AV女優的辛酸，問到AV女優是否不能公開戀情時，浜崎真緒就指每一個女優也有自己的人設，有些女優不可交男友，但有些女優已經有老公，她說：「NTR（意指派人綠帽或被人派綠帽）你們知不知道是什麼意思？有些支持者對有老公的女優，就會有這種NTR的感情而支持她。」
嘆現實中難找搵男友
浜崎真緒坦言現實中很難找到伴侶：「介意這職業的男性始終很多，一夜情的人有很多，如果要做男朋友，就可能有點難接受！就算嘴巴說愛我，實際上為了肉體而來的人，我覺得還是比較多。」
被要求做出AV中高潮反應
浜崎真緒又指過去拍拖的對象都曾要求她重複AV中的情節：「每次也一樣，我在AV中經常有高潮，現實中和對方第一次做的時候，所有人也是會很努力讓我達到那反應，他們會想我在上面，還是會被要求做這些事，不過我也想回應他們。」
曾被男友朋友揭發是AV女優
浜崎真緒又憶述18歲初入行時，曾對男友隱瞞自己AV女優的職業：「但最後男朋友的朋友看了我拍的影片，他就告訴了我男朋友，你女朋友是AV女優的事，他就跟對方說不知道，那時候就曝光了！本來我打算隱瞞著，先拍一段時間，但沉迷了，到現在也拍了差不多12年。」
同學校老師拍拖兩年曾談婚論嫁
之後浜崎真緒講到第二段戀情，對象是一位學校老師，兩人拍了兩年拖，而男友的家人也全是老師，是個非常保守的家庭，她指第3次與男友的家人見面時，已到了談婚論嫁的階段，所以認為老實說出來比較好，不過男方家人得知她的工作後，都表明反對，因此戀情最後也是無疾而終。
想搵個心胸廣闊的男生拍拖
雖然感情屢遇挫折，但浜崎真緒直言仍有個戀愛夢：「就算我不拍成人影片，還是會有一大堆問題，我覺得這一個問題要能一起去解決，所以我要找個可以跟他分享這些問題，而且心胸廣闊的男生，跟他在一起，我還有這個夢想！」
犧牲戀愛要加倍努力工作
被問到有否後悔入行做AV女優，她說：「有時候我也會這樣想，不再拍成人影片，做回一個普通的女生，像普通人一樣戀愛結婚，這樣可能也會覺得幸福。但是當時對分手這件事，我覺得既然我犧牲了這段感情，就要加倍努力工作，但是很想拍拖！」
一個原因鍾意港男
講到擇偶條件，浜崎真緒揚言想搵個會經常講「我愛你」的男生：「日本男生平常比較少表達喜歡或愛這種說話，我好希望對方每天跟我說我愛你、我喜歡你，香港的男生會經常說吧！香港的男生應該不錯吧！」
來港搵男友 為生仔設期限
最後浜崎真緒又透露：「我想大概35歲前有小朋友，在25歲拍拖的時候，已經想35歲前要結婚，一直覺得有時間，之後才發現原來差不多時間了，要快點結婚，所以這次來香港，我要結識到男朋友！」
《戀講嘢》浜崎真緒：
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