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戀講嘢｜溝兒揭前男友「2000人約炮群組」內幕 與性工作者交心變閨密

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最新一集ViuTV節目《戀講嘢》迎來一名澳門人氣女YouTuber溝兒（Chloe），大談自己戀愛史中一位渣男前度，除了公開前男友的「付費」和約炮出軌行為等渣男行為之外，更加自揭曾與其中一名前男友「付費」的性工作者姐姐變成交心好友，思想相當扭曲！

溝兒 溝兒相當有氣質，經常拍攝硬照模特兒。
溝兒相當有氣質，經常拍攝硬照模特兒。（圖片來源：[email protected]
溝兒 溝兒樣子甜美，成功令不少網民心心眼！
溝兒樣子甜美，成功令不少網民心心眼！（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

溝兒與渣男前度「付費」姐姐交心

自認鍾愛「大男人」的溝兒在節目上透露以前曾經與一名對她很惡的男友拍拖，後來在Check男友的電話中途發現對方竟然有一個2000人的「消費」以及約炮的群組，還發現對方多次與自己以外的女性發生關係的證據，經調查之後更發現當群組中不乏已婚人妻，範圍相當廣泛。

然而，當時溝兒為了留住前男友的心，竟然默許男友消費，更自卑地認為「可能佢對我都悶」。後來溝兒更加開始私下與前男的一對象聯繫，還與其中一名性工作者姐姐成為了交心好友：「佢係一個善心，有良知嘅性工作者」，與對方分享自己與當時男友的不愉快經歷！最初對前男友執迷不悟的溝兒在該名姐姐勸導之下，才決心斬䌫與渣男前度分手，直言當時姐姐將前男友預約「消費」的對說截圖分享給自己，姐姐還贈了溝兒一句：「你睇吓，呢啲男人死性不改，唔要得！」

溝兒 溝兒自揭與「姐姐」成為交心好友之後，令主持193當堂打個凸！
溝兒自揭與「姐姐」成為交心好友之後，令主持193當堂打個凸！（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
溝兒 該名性工作者更大爆溝兒前男友在「完事」後講價，超無品！
該名性工作者更大爆溝兒前男友在「完事」後講價，超無品！（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

即睇片重溫《戀講嘢》：

溝兒 在揭發男友出軌之後，溝兒狠心斬纜。
在揭發男友出軌之後，溝兒狠心斬纜。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

溝兒曾自爆前男友與員工發生關係（真係情路坎坷！）：

（內容大約在6分50秒左右）

溝兒一開聲即變男人

其實節目除了聽溝兒的悲慘情史聽到嘩嘩聲之外，主持193郭嘉駿亦講出另一個重點，就是溝兒的聲音與甜美的外形有極大反差：「佢個樣同把聲完全唔Match！」，事關溝兒的聲音低沉且少尾音，語氣豪遭兼散發一種男兒氣慨，令溝兒仿佛擁有一把不屬於自己的聲音，連網民都Mean爆留言「一開口就變酒樓知客」。

其實溝兒一開聲即崩壞已經是街之巷聞。溝兒早年因為加入澳門YouTube頻道「飛夢映畫」而人氣急升，憑著氣質美女的外形以及一雙迷人美腿而成為不少港澳網民心中的女神，現時IG的粉絲數已經達到14.7萬。在2022年，溝兒更獲人氣YouTuber霍哥邀請拍節目，片段中身穿熱褲的溝兒走起路上來非當養眼，唯獨一開聲笑就充滿男兒氣慨，而該片段更被霍可取名為《頸以下全是腳｜開聲笑就會崩壞既Chloe》，顧名思義！

溝兒 溝兒一笑就男人聲。
溝兒一笑就男人聲。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）
溝兒 不過作為美腿代表，溝兒當然有先天的本錢！
不過作為美腿代表，溝兒當然有先天的本錢！（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）

溝兒是澳門YouTube界的美腿代表：

溝兒
（圖片來源：[email protected]
溝兒
（圖片來源：[email protected]
溝兒 樣子亦相當有氣質。
樣子亦相當有氣質。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] Fok霍哥哥資料或影片來源：[email protected][email protected] Fok霍哥哥

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