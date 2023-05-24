戀講嘢｜溝兒揭前男友「2000人約炮群組」內幕 與性工作者交心變閨密

最新一集ViuTV節目《戀講嘢》迎來一名澳門人氣女YouTuber溝兒（Chloe），大談自己戀愛史中一位渣男前度，除了公開前男友的「付費」和約炮出軌行為等渣男行為之外，更加自揭曾與其中一名前男友「付費」的性工作者姐姐變成交心好友，思想相當扭曲！