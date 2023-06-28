戀講嘢｜《廣告女皇》Katrina爆前度係國際巨星 五大線索直指Jackson王嘉爾
《戀講嘢》Katrina爆「巨星」舊照 193即嗌：「佢個樣唔同咗！」
節目介紹Katrina現年29歲，職業是自由工作者，目前戀愛中，在講出同該位「巨星」的戀愛故事前，Katrina先透露其身份線索，仲神秘地攞出該位「巨星」的照片，讓主持們過目，但193竟即時大嗌：「佢個樣唔同咗！佢愈紅個樣愈唔同！」又笑鬧Katrina「痴線」：「佢cap低人哋webcam啲相，跟住佢webcam仲要好似裸聊咁！」
被對方MSN「轟炸」
之後講到兩人的戀愛史，Katrina指兩人都係讀國際學校，對方在中學時期，因為住在她所讀的學校附近，所以會在放學後到她的學校打籃球，Katrina形容當時該位男星並不是特別高，樣貌也不是特別出眾，所以她並無特別留意他，反而是他先主動用MSN「轟炸」她，令她覺得他特別煩。
做練習生引起興趣
直到升中六Final year的暑假時期，對方突然傳訊息給Katrina，告知她自己將會去其他國家受訓，成功引起她的興趣，兩人才開始多了聊天：「我問佢點解會畀人select到出嚟，或者靠咩入圍呀咁，因為我嗰陣時都想做演員，所以都想知道佢入到嘅原因。但我唔想畀佢知我突然間覺得佢好犀利，唔想畀人覺得我貪慕虛榮，所以嗰時都只係同佢傾吓偈，了解吓佢先。」
每日Skype大吐苦水
Katrina指對方去到韓國後，由於公司不讓他拍拖，所以他會完成每日訓練後，在臨瞓前才會偷偷地和她用Skype視像通話，內容都是對方向她大吐苦水，大呻他每日學韓文好辛苦、或者受訓時要做甚麼，例如要練唱歌，因為他本身唔識唱歌，所以有好大壓力，也會對她說「好掛住你」、「想返嚟見你」之類的暗示說話。
曾問Katrina整容意見
對方去到韓國第二年的3月，突然通知她會返港三日，問她有冇時間見面，為此她特別自製曲奇送給他，兩人首次近距離面對面接觸，令Katrina感覺特別不同，而講到聊天內容，竟是有關整容：「佢話有啲friend都有整容，問我佢應唔應該整，問我覺得好唔好咁囉，但我叫佢唔好搞啲咁嘅嘢，因為佢本身都唔差，雖然唔係話特別出眾，所以冇必要去整。」
靠食香口膠呃濕吻
Katrina憶述那次約會兩人曾一齊食牛腩麵，因為對方話好掛住香港的美食，她續說：「臨走時覺得個口有啲牛肉味，我就食香口膠，跟住佢就錫咗我！」即時引得四位主持起哄，指兩人互啜同一塊香口膠好噁心，Katrina也直言覺得好核突，又指兩人在濕吻前，也有拖手：「因為我哋嗰時行到去地鐵站，但唔想分開，所以喺地鐵站外面流連咗好耐。」
寫肉麻韓文情書
Katrina又提到當日曾影貼紙相，並讓對方給她簽名：「佢仲寫咗幾句，話唔好意思，唔可以成日覆你massage，我好掛住你，同埋我真係好愛你㗎咁樣，不過佢係寫韓文嘅，寫『我好愛你，真㗎』，當時我都有問佢係咩意思，佢就解畀我聽。」193話感覺好兩小無猜，問她當時幾歲？Katrina就回答18歲，對方亦是差不多年紀，之後Katrina曬出這封情書，雖然用手遮住男方署名，但仍可見到開頭有「WA」的字眼。
為對方到美國讀大學
Katrina指曾因為對方而到美國讀大學，因為對方當時也正在紐約韓國城的訓練中心入面受訓，但當她去到美國入學時，對方卻已完成訓練返回韓國，令兩人緣慳一面。另一次對方所屬的公司在深圳進行招募，她也膽粗粗去面試，希望能和他成為同事，但因為她只想做演員，完全不懂跳舞，最後也是面試失敗，而她也沒有告訴過對方這次的嘗試。
認為冇將來拒再見面
其後兩人因為少了共同的話題，加上對方開始出道，也少了時間和她視像通話，之後對方再一次回港，也有找她見面，但Katrina認為大家沒有將來，感到高攀不起，不敢應約，其後發現男方unfollow了自己，戀情正式劃上句號。郭奕芯即安慰：「其實我個朋友以前都識佢，佢都係突然unfollow咗，可能佢要專心演藝之路。」
郭奕芯驚天大爆料男星曾玩一夜情！？
不過193卻錯重點，十分好奇郭奕芯原來也認識該男星，追問之下，現年27歲的郭奕芯爆料指自己17、18歲曾在唱K聚會上見過該男星：「我同女仔一齊去，當晚出現咗呢位男主角，第二日，個女仔同我講佢哋做咗啲好親密嘅行為，但我冇問，因為我成晚冇接觸過佢，亦唔知佢係邊個，依家諗番真係蝕咗！」Helen譚凱倫即突破盲點：「咦，咁可能同Katrina時間重叠？」引來眾人嘩然。
網民：係咪暗示咗佢有整？
網民紛紛笑193指「巨星個樣唔同咗」的言論：「係咪暗示咗佢有整？」又根據Katrina提供的線索，直指「巨星」的身份是韓國男團GOT7的成員Jackson王嘉爾：「除咗王嘉爾，都應該無第二個」、「啲資料多到同開估無分別。」、「不如直接讀埋Jackson個身份證number」、「都唔使估啦吓麻？不過爆咗佢疑似一腳踏兩船」等等。
線索1. 過千萬Followers
Katrina指該位「巨星」的IG Followers數量是193（郭嘉駿）的50倍，睇翻193的IG有59.7萬位Followers，即該位「巨星」的IG起碼有近3千萬的Followers，而Jackson王嘉爾的IG有3,255萬位Followers，倍數為193的54.5倍，在華人明星IG Followers數中屬全球第一。
線索2. 歌手
浩南問到Katrina該位「巨星」是拍劇還是唱歌的？Katrina就回答：「係唱歌嘅。」而Jackson王嘉爾是韓國男子組合GOT7的成員。
線索3. 海外娛樂公司
在Katrina向主持人展示的「巨星」舊照中，有一張是在「巨星」所屬公司的LOGO下所攝，193指這是一間國際公司，他猜測應該是在他尚未入行，正準備簽約時期的留影。而Jackson王嘉爾是在2010年16歲時，通過韓國JYP娛樂公司在香港舉行的選拔，於翌年成為JYP旗下的練習生，到2014年1月19歲時正式出道。
線索4. 讀國際學校
一講到曾在香港修讀國際學校的「國際巨星」，很多人都話只得Jackson王嘉爾一個，他由小四開始入讀位於九龍塘的美國國際學校，並在該校讀至十一年級（等於中五）才離校。
線索5. 曾當韓國練習生
Jackson Wang王嘉爾自少熱愛表演，但同時熱愛劍擊，曾被父母反對當練習生。17歲獲得亞洲青少年劍擊錦標賽冠軍後，他終成功說服父母，於中學畢業後前往韓國當練習生。2014年1月，Jackson以韓國男子組合GOT7成員身份出道。2020年及2021年，他更分別登上中國福布斯名人榜排名第41及第10位。
《晚吹 – 戀講嘢》XXX明星的戀愛往事：
香口膠之吻！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！