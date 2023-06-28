戀講嘢｜《廣告女皇》Katrina爆前度係國際巨星 五大線索直指Jackson王嘉爾

ViuTV節目《戀講嘢》以「巨星X係我前度」為題，嘉賓係曾拍過選美真人騷《廣告女皇》的Katrina（陳珮欣），在節目中她大談與一位「國際巨星」無疾而終的甜蜜初戀，更提供五大線索，畀大家估吓到底該位「國際巨星」係邊個，引發眾多網民熱議，不過有不少網民都話線索畀得實在太明顯，同開估無分別！