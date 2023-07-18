戀講嘢100集︱謝安琪做嘉賓爆老公大鑊 盤點10個離奇愛情Case

ViuTV的清談節目《戀講嘢》在2021年8月24日首播，每集也請到不少女嘉賓大爆戀愛史，每集也有KOL以及話題藝人分享私生活。轉眼間下周二（25日）便會播出第100集，主持193請來謝安琪做嘉賓，謝安琪早前接受傳媒訪問時表示會將這集路線走處境喜劇的風格，說不定會變成親子節目，談到感情事謝安琪也願意透露一點點…