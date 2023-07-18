戀講嘢100集︱謝安琪做嘉賓爆老公大鑊 盤點10個離奇愛情Case
第100集 謝安琪爆老公喺公路上趕自己落車
謝安琪訪問中分享到有一次和老公張繼聰慶祝周年紀念，穿了大露背高衩裙，並請化妝師靚一靚赴會食完飯，晚飯過後張繼聰揸車回家時突然在公路上放低了自己。謝安琪笑言那時張繼聰說：「在高速公路上他突然叫我下車，他說無法專心開車，因為我太靚了！」
至於謝安琪喺節目中仲講咗咩戀愛史，大家要等下星期先睇到！依家同讀者一齊回顧一下近年中話題爆燈的集數！
第98集 吳熙榆曾被「拳王」初戀打至內出血 爆對方一晚8次致性冷感點擊數：2.2K
現年32歲的餐廳東主兼網紅吳熙榆（Elena）大談19歲時的一段初戀。她透露自己與「拳王」男友於酒吧認識，隨後更展開一夜情，不過最後竟然被對方痛毆至內出血，悲劇收場！她更提供線索，畀大家估吓到底該位「拳王」究竟是誰，引發眾多網民熱議！
第96集 Katrina爆前度係國際巨星 五大線索直指Jackson王嘉爾點擊數：1.8K
以「巨星X係我前度」為題，嘉賓係曾拍過選美真人騷《廣告女皇》的Katrina（陳珮欣），在節目中她大談與一位「國際巨星」無疾而終的甜蜜初戀，更提供五大線索，畀大家估吓到底該位「國際巨星」係邊個，引發眾多網民熱議，不過有不少網民都話線索畀得實在太明顯，同開估無分別！
第91集 KOL溝兒揭前男友「2000人約炮群組」內幕 與性工作者交心變閨密 點擊數：48.3K
澳門人氣女YouTuber溝兒（Chloe），大談自己戀愛史中一位渣男前度，除了公開前男友的「付費」和約炮出軌行為等渣男行為之外，更加自揭曾與其中一名前男友「付費」的性工作者姐姐變成交心好友，思想相當扭曲！
第90集 網紅Charmaine拍拖10年悔婚被鬧爆自私 被起底原來係港鐵露出港女 點擊數：6.6K
報稱職業為記者的Charmaine，在節目中大談其與前度拍拖10年，但到臨結婚前一星期悔婚的經歷，雖然Charmaine強調分開咗兩個人都更開心，但網民都鬧爆Charmaine係自私港女，既然唔鍾意人就應該一早斬纜！
第89集 港版IU北京遇江湖大佬 被奪初夜𡁻完鬆 193質疑：一晚點嚟7次？ 點擊數：48K
曾赴北京參加選秀節目的21歲練習生Lisa大講遇上靚仔江湖大佬的經歷，更被奪去初夜，Lisa繪影繪聲話第一晚竟然做足7次，不過最後發現墜入男方圈套被𡁻完鬆，193聽完即質疑「一晚都係瞓8個鐘，點嚟7次呀？」真係突破盲腸。
第86集 圓圓辦公室戀愛約對象去後樓梯嚇窒193 犯禁下辭職轉型做KOL更養眼 點擊數：48.3K
現時34歲的圓圓近日接受ViuTV節目《戀講嘢》大談自己辦公室戀愛的經歷，甫一出場就令到193等一眾主持眼都凸埋，事關打分甜美的圓圓身穿緊身針織衫令姣好身形非常搶眼！除了圓圓的身形震撼之外，她的辨公室戀愛經歷令主持更加嘩然！聲稱自己曾在美容網站做小編的圓圓曾經在公司中與一名男同事關係曖昧，由相識到公然在公司電腦調情，到後來被老闆勸止，每個行徑都令主持非常好奇！
第75集 楊埕離巢TVB三年上Viu做嘉賓 重提因前男友鬧上C1事件 點擊數：1.3K
《戀講嘢》不時邀請友台舊藝人做嘉賓，今年年初《戀講嘢》就請來了2014年度退選港姐楊埕，當年楊埕成功入圍16強，也曾前往日本沖繩拍攝外景，被傳媒封為「清純栢芝」，於競選期間曾獲外界看好，但中途因同前唱片公司合約問題而退選，翌年她再代表香港參加在日本舉行的《國際小姐》競選，但並未能得獎。
第70集 193妹妹Michelle爆被渣男劈腿分手經過 193嬲爆要求對方現身道歉 點擊數7.6K
呢一集請來193妹妹郭嘉盈（Michelle）擔任嘉賓，分享她的感情生活。193聽到最後更大發雷霆，發火要阿妹的前度立即現身道歉！
第66集素海霖愛得耐就會厭？分享同男友各自偷食經歷 點擊數：93K
自爆曾發現男友偷食，為報復對方自己亦出軌，一年出軌四至六次，更指出軌是人之常情，不過男友由始到終都沒有發現她有任何異樣，最後她還向男友自爆罪證，展示與第三者的聊天記錄，男友為此嬲到向她動粗，她自嘲可能是M底，所以被人打都覺得冇咩嘢，但最後男友更揮刀傷到她要入院縫9針，甚至留下疤痕，至此Erena終於決定和對方分手。
雖然被前男友傷到要留疤，但Erena仍表示不介意未來男友出軌，她直言：「出軌唔係最大的問題，佢要表達得好啲囉，例如我搵佢時候，佢要被我搵到，就算偷食都要聽電話，覆訊息都得，但係要Keep住覆。」
第63集 網紅Choco三日約三個SP玩直播 用一個方法認證193係九龍灣金剛棒？ 點擊數：25K
《戀講嘢》呢集以「性與愛的邊緣」為主題，請來現年27歲的YouTuber兼網紅Choco做嘉賓，大談她對性和愛的睇法，並分享她豐富的性經歷。期間Choco更提出在不除衫的情況下，亦可以用一個方法，去分辨男士的Size，193仲因此自封做「九龍灣金剛棒」！
最近主持193在訪問中更稱《戀講嘢》能夠媲美《掌門人》，希望《戀講嘢》能夠與《獎門人》一樣變長壽節目。整理了一下《戀講嘢》中話題爆燈的精華片段，發現原來的確段段精彩，有潛質！
1）第36集 《大叔的愛》 伍倩彤 點擊數：111,032+
《戀講嘢》這集的嘉賓是「大叔控」的29歲Gillian（伍倩彤）。她在節目中分享道她對大數情有獨鐘，最近一任男友年齡更大她20年，雖然年紀相差甚大，但對方勤做運動keep得好好。這集最爆的莫非Gillian指拍拖初時兩人較有激情和新鮮感，會一日做三次親密行為，193即時為她計數，指一日三次，一星期就是21次，一個月就有80幾次，浩南即笑指她「虐待老人家」！
2）第15集 《兩邊不是情人》 偽娘MC 點擊數：46,514+
第15集《戀講嘢》就邀請到跨性別網紅MC Yip當嘉賓，大談愛易服的他在男女兩邊甚至同性戀和異性戀男士中都難搵對象的辛酸。其中最高點擊率的場面，便是他更提及到前男友在熱戀期過後被拋棄的慘痛經歷，網民節目過後都紛紛留言支持MC Yip，表示做自己最重要。
3）第29集 《人比人比情人》 空姐Belle 點擊數：40,833+
這集《戀講嘢》邀請到空姐出身的Belle分享最討厭的前度，Belle表示其渣男前度曾多次在Belle面前分享自己過往的召妓經驗，更直言他經常指自己的Size異於常人：「有次佢同我講佢去召妓，對方完事之後話痛，話佢係鬼佬Size，下次要加你錢。」又曾經要求Belle為他翻譯一封他以前在日本召妓後對方寄給自己的信，內容上又提到他的Size很大。
4）第24集 《杜如風愛情秘史》 杜如風 點擊數：19,178+
除了KOL之外，藝人杜如風亦曾經擔任過《戀講嘢》的嘉賓。杜如風在節目中自爆曾與一偶像男藝人拍拖，不能公開戀情，出入都要偷偷摸摸，有一次她和男友去謝霆鋒家拜年，為了躲避狗仔隊，杜如風不惜匿車尾箱內，由男友開車載她到謝霆鋒家。
5）第47集 《性感有罪》 梁茜童 點擊數：19,178+
網紅西童亦同樣在節目中分享擁有豐滿身材的悲哀。她表示身邊有很多人都會對自己作「臭雞」、「淫蕩」等負面評論。西童亦表示自己與拍拖8年的男朋友，曾經因為身邊的流言蜚語令男友以為自己出軌，幸好清者自清，最後才能平息風波。
6）第45集 《超級萬人迷》 Bronte 點擊數：12,602
林作保險團隊新貴20歲Bronte在《戀講嘢》節目中，分享男同事們各施奇招向自己求愛的經歷。其中Bronte表示公司中有不少男同事因為她而爭風呷醋，自爆有追求者們會在開會的時候互相刁難對方。
7）第46集 《四「籃」一女》 丁丁 點擊數：11,917
這集《戀講嘢》邀請到丁丁（丁彥均）上節目，分享自己與四位籃球圈型男前度們的經歷。丁丁自爆自己的三位前度和現任男友均為籃球界的一份子，而且互相認識，經常約出來一起打波。丁丁表示四位男士更曾經在同一個場地比賽被攝，正在運球的更是丁丁的現任男友，完全就是神預言的靈異大合照！
8）第26集 《扮處食嫩豬》 點擊數：10,568
這集嘉賓提及前男友在交往過程中扮處男，主持193亦鬼馬地示範處男講過的金句，令在場的女士們都忍不住尖叫！
9）第22集 《A0學生妹的FF世界》 點擊數：10,607
第22集《戀講嘢》以《A0學生妹的FF世界》為題，邀請嘉賓上節目分享A0學生經歷過的曖昧事件。主持193亦再次上陣重演肉麻對白，令場面瞬間變得超尷尬！
10）第20集 《暴力情人驚惶夜》 點擊數：8,217
第20集《戀講嘢》邀請了素人女嘉賓分享暴力男友。聽完嘉賓的經歷之後，主持Helen亦透露自己曾經曾經被暴力前度打到暈。當時Helen和前度鬧分手，男友突然一拳大向Helen，令她撞向墻壁瞬間暈倒。Helen表示雖然當時自己心軟放過前度，但依然堅決表示建議假如遇到暴力事件必須報警處理。
集集都有唔同驚喜！
最新一集嘉賓：2014 退選港姐「清純栢芝」
《戀講嘢》不時邀請友台舊藝人做嘉賓，1月31集最新的《戀講嘢》就請來了2014年度退選，曾被命名為「清純栢芝」的香港小姐參加者楊埕。當時楊埕除了成功入圍16強，也有前往日本沖繩拍攝外景，被傳媒封為「清純栢芝」，於競選期間曾獲外界看好，但大會突然宣布楊埕以「私人理由」退選香港小姐競選。關於退選的原因，其經紀公司向外界宣稱，楊埕仍然是公司旗下的藝人，並且合約有出現問題，疑為高層干預。
楊埕爆男友出軌 喪鬧「港姐M」橫刀奪愛 7位最大可能嫌疑人！
日前，楊埕突然喺IG發火，留言鬧爆某香港小姐指：「不懂得拒絕女生的男人非斬不可！當女友在旁，照顧所有朋友是盡顯風度。出雙入對只照顧一位剛認識的是盡顯風流！作為女生有自信是好事但莊閒要識分！」，更hashtag「「#其實成班女仔一齊你有需要被特別看待？」、「#互相集兵互相了解」、「#港姐MissM」及「#MrW」！
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