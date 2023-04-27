戀講嘢｜網紅Ellie憶述前男友失踪變身故哭成淚人 重提意外經過令網民髮指
Ellie與男友發展穩定突然失踪變身故
現時24歲的Ellie上節目時表示6年前與比自己年長5年的前男友拍拖，對方是打機認識的，雖然是異地戀，但二人的關係一直非常親密，對方亦曾經飛回香港探自己，當時年僅18歲的Ellie更已經報讀當地的大學，打算與男友在外地生活，朝夕相對。
但豈料在Ellie準備動身之前，男友突然失聯3日，但Ellie未有動怒，反而擔心對方是否有意外發生，終於在向前男友的朋友和家人口中才得知，前男友已經在車禍中意外逝世：「我打呢個電話嘅時候，我搭緊地鐵，然後我係成個人完全呆咗幾秒之後，成身肌肉好似軟晒咁樣，跌低坐咗喺地下度，完全郁唔到，然後開始崩潰咁喊。」事後Ellie打算飛往當地送前男友最後一程，但遭對方家人反對，原因是生怕Ellie年紀太輕未夠堅強去面對此等噩耗。
Ellie重提事發經過 網民聽到嬲
在前男友身故後半年，Ellie飛往當地探望對方父母，終於知道前男的逝世原來並非完全因為車禍而致，她表示：「嗰晚佢落車（檢查座駕），後面有架車撞埋嚟，個司機落車埋嚟見到撞到人，但佢第一件事唔係Call白車，係一件事係Call佢屋企人嚟，我諗佢都係好恐慌，唔知發生咩事。結果佢屋企人嚟到，但件事已經耽誤咗好耐，佢屋企人決定Call白車，架白車嚟到，我男朋友已經走咗喇。已經失救，耽誤咗好多時間。」聽完事件發生經過，一眾主持人立即扯火，郭奕芯更質疑對方是否想做一些非法行為！最後Ellie透露肇事司機判監兩年，郭奕芯即怒斥：「兩年太少囉！」
Eille事後勁崩潰 不時扻頭埋牆自殘
在前男友死後的兩年間，Eille以舊手機作伴懷念對方，不時會重溫二人的溫馨合照和對話，而且事件前嚴重影響到她的生活：「會返返吓學喊囉，突然之間，喺無意識之下淚流滿面。有時太痛苦，想抒發嘅時候又唔可以喊出嚟，唔想屋企人知道，會扯自己頭髮，會扻頭埋牆。」之後Eille受影響到將愛演變成恨，「因為佢嘅走令到我生活變得唔正常，令到我人唔似人，鬼唔似鬼咁，發夢又成日都夢到佢，係發噩夢！」不過事隔多年回想，Eille仍然有一句說話想向已故的前男友說：「返屋企小心啲，一路小心。呢句係我應該要同佢講嘅嘢」，繼而Eille再度淚灑當場。不過網民看了今集《戀講嘢》之後都表示睇到傷感落淚，事後ViuTV將節目精華Post至社交網站之後，更有不少網民留言表示鼓勵和支持，希望Eille可以放下過去的悲痛，勇敢繼續走自己的人生。
Eille曾經參加過口罩小姐被「驗明正身」
其實身形好的Eille除了是一名人氣KOL之外，去年亦曾參選《尾二一屆口罩小姐》，初選時已經憑豐富的身形而令評判讚嘆，更被視上一屆口罩小姐亞軍「阿姨」仲即場「驗身」證實係「真嘢」。當時號碼是070的Eille表演時用口咬住支筆畫Sound Bear，雖然有啲無厘頭，不過表現淡定對答如流，加上身形出眾自然順利入圍。不過最後僅於50強止步。
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