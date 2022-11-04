戀講嘢｜網紅Choco三日約三個SP玩直播 用一個方法認證193係九龍灣金剛棒？
ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》日前以「性與愛的邊緣」為主題，請來現年27歲的YouTuber兼網紅Choco做嘉賓，大談她對性和愛的睇法，並分享她豐富的性經歷。期間Choco更提出在不除衫的情況下，亦可以用一個方法，去分辨男士的Size，193仲因此自封做「九龍灣金剛棒」！
《戀講嘢》27歲網紅Choco被前男友啟蒙變性女
Choco目前單身，她透露自己變得享受性事，是因為受到其中一任男友啟蒙，當時她只得18歲，透過Facebook結識了對方，兩人拍了半年拖便開始同居，她形容：「之後我哋就日啪夜啪，一開始係每日，有時候唔只1次。」Choco直言在開了竅之後，會去找不同方式去刺激自己，亦會想了解對方的感受。
試過後樓梯激戰被男保安撞正
Choco指這位男友當時好鍾意一邊食飯一邊睇AV，有時也會和她一起研究姿勢，在拍拖約一年半後，他更對Choco提出在凌晨時分到公園和後樓梯等地方尋求刺激，又要求Choco著裙唔著底褲等，Choco由初時的遲疑，到後來由於男友連續一星期不斷提起，而變成最終接受。Choco更講到有次兩人在後樓梯辦事，正好被男保安巡樓撞正，雖然保安一臉平淡地行過，但兩人亦立「縮晒」。
4年戀情因男友出軌玩完
到拍拖近3年左右，該名男友更提出想「3P」，Choco憶述：「佢話加埋佢朋友，佢問我嘅時候，我以為佢試探緊我，所以我就比較隱晦講『等佢上嚟先』。」但最後兩人還是因為對方出軌而分手，Choco指當時除了在床上發現不屬於自己的長髮，有次她在家中時，仲突然有個女生拍門要求開門，男友卻掩著她的嘴叫她不要出聲，最終Choco決定分手，戀情共維持了4年。
曾與SP邊做邊玩電視直播
在經歷過這段戀情過後，Choco曾認真拍拖，但也開始會找不同的SP去嘗試滿足自己，更試過在3日內與3個不同的SP親熱：「其中有一個SP試過開著個電話相機，然後就投影喺電視度，邊望邊做，直播晒成個過程，但我有確認佢係冇掀個錄影掣嘅。」
Choco：無嘢係性解決唔到
Choco又講到自己曾遇過一任男友對自己照顧得無微不至，但在一起兩個月後，兩人第一個次發生關係，就因為Size不夠而分開，Choco形容對方Size「完全不合格」！193指Choco對性和愛的重視比例應有9:1，她就回答話覺得「無嘢係性解決唔到」。
193自封「九龍灣金剛棒」
Choco直言之後她開始好著重在初識時就分析男人的鼻子和手指，她笑指男人個鼻愈大愈闊，下面Size就愈大，仲有手指長度亦有關係，193即刻話自己個鼻好大仲識郁㖭！自己手指更長過塊面，因此自封做「九龍灣金剛棒」！
Choco收費拍換衫片
現年27歲的Choco，個人IG擁近5萬名Followers，又大搞會員制度，每個月收費1,314港元，就可以觀看她超過20條的完整換衫影片和寫真照等。另外Choco目前又與友人經營了一個以性及性玩具為題的YouTube頻道，不定時分享大尺度影片，頻道簡介中更寫著自己是「一個常常被YouTube封殺的Channel」。
《戀講嘢》Choco篇：
今集嘉賓是現年27歲的Choco，個人IG擁近5萬名Followers。
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