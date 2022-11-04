戀講嘢｜網紅Choco三日約三個SP玩直播 用一個方法認證193係九龍灣金剛棒？

ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》日前以「性與愛的邊緣」為主題，請來現年27歲的YouTuber兼網紅Choco做嘉賓，大談她對性和愛的睇法，並分享她豐富的性經歷。期間Choco更提出在不除衫的情況下，亦可以用一個方法，去分辨男士的Size，193仲因此自封做「九龍灣金剛棒」！