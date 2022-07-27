戀講嘢｜作家美濤自揭連「曳曳」都要預約 原來選過亞姐同阿儀合作拍MV
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《戀講嘢》第49集，今次的題目是「奇異女作家玩轉愛情」，而故事的主人翁就是美女作家美濤，唔只出過多部書作，原來仲參選過亞姐攞埋才華大獎添！
美濤拍拖過度公式化被男友嫌棄
現時26歲的美濤是一名作家，最愛看懸疑、推理類的作品，但亦正因如此，導致她的思想和行為上都過份公式化，從而令她有遇上感情上的障礙。她在節目上表示，她會將自己的生活安排得清清楚楚，有晒時間表，甚至連床事都在約一個星期前預先安排好，即使男友突然想曳曳，她亦會拿著時間表向男友表示要在指定的時間內進行，違者婉拒。
美濤的恐怖選擇題
在節目上，美濤分享了一次她與前男友的鬧交經驗，事源是她的前男友當時打算約他前女友單獨食飯，當時美濤為了保持刻制唔發脾氣，竟然向前男友設了一道選擇題：「A係你唔去；B係你同我一齊去；C係我都同前度男友食餐飯；D就係你照去，然後去完之後寫返3,000字感想畀我」，結果男友亦都忍唔住揀咗E「分手」。但由於事情太誇張，193都聽到呆咗，更當面講了一句「黐線，我真係接受唔到」！
美濤係作家 仲選過亞姐選舉
其實美濤在19歲已出版第一本個人小說《港女九陰真經vs女神孫子兵法》，現時在YouTube經營「口述武俠」頻道，介紹金庸、古龍等武俠小說作品，作品包括《筍工重生高科技》《寓言地府動物園》《買樓結婚超能力》等。作為香港大學中國歷史系博士的她，原來在去年亦參選過《2021亞洲小姐》，更奪得「才華飛越大獎」，現時的IG粉絲超過1萬人。
美濤曾做綠葉襯托亞視一姐阿儀
雖然美濤未能躋身亞姐三甲，但她早前亦有幸與「亞視一姐」阿儀合作，拍攝了新歌MV《財神888》！